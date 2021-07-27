Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители выявили факт злоупотреблений руководством Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следователи ГБР сообщили о подозрении в присвоении более 400 тыс. долларов США руководству АРМА и двум адвокатам.
Установлено, что в течение августа-декабря 2020 временно исполняющий обязанности главы АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.
Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы.
Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.
В настоящее время подготовлено ходатайство об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей. ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовному правонарушению, связанному с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об и.о. главы АРМА Виталие Сигидине и его заметсителе Владимире Павленко.
Пора зазкуркуливать,по законам гор.
Наш народ не перемогти !!!
золотые унитазы и золотые батоны эпохи Пшонки и Яныка - это уже отстой и не "комильфо".
А вообще-то, ему в китайских труселях уютнее: модно и дорого одеваться нуворишей вынуждает обстановка и необходимость соблюдать понты перед свои деловым окружением. Если бы не это "давление внешней среды", то все эти бриллиантовые прокуроры, таможенники-миллионеры с удовольствием носили бы сверхдешёвые носки житомирской текстильной фабрики по цене 8 грн за пару и китайские трусы. По своей глубинной внутренней сущности все они - очень примитивные колхозные жлобы. Эстетического вкуса у них ноль. Жлобьё - оно всегда останется жлобьём.
Зараз він співае соловейком і розказує в ДБР як ділили грошенята, та кто і скільки отримав, але ж всі вони відмовляться і будуть казати шо гроші від фізособи не отримували, ще й подадуть до суду за наклеп...
Хоч би відео таемно зняв та диктофоном записував передачу грошей... Дурень та й годі...
ОПГ в мантиях, куда же без нее.
Бандити з держструктур (язик не повернеться назвати їх співробітниками), які пересиділи в них вже п'ять останніх президентів, не без гордості за чаркою кажуть, що вони освоїли головну українську життєву премудрість - табличку ділення.
если бы исчезли денежки обычных людей пошевелились бы?