РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4126 посетителей онлайн
Новости
9 423 17

Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили факт злоупотреблений руководством Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи ГБР сообщили о подозрении в присвоении более 400 тыс. долларов США руководству АРМА и двум адвокатам.

Установлено, что в течение августа-декабря 2020 временно исполняющий обязанности главы АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы.

Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.

В настоящее время подготовлено ходатайство об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей. ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовному правонарушению, связанному с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об и.о. главы АРМА Виталие Сигидине и его заметсителе Владимире Павленко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко: Получили задание "всадить 2 пули в руку и ногу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 01
Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 02
Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 03
Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 04
Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 05
Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 06
Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 07
Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 08
Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 09
Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР 10

Автор: 

хищение (684) ГБР (3216) АРМА (123) Сигидин Виталий (3) Павленко Владимир (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Тільки стали до керма - одразу вкрали ??
Наш народ не перемогти !!!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:54 Ответить
+4
400к украл, и в трусах и резиновых тапках? Жлобьё.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:25 Ответить
+3
козєл-енський, щось свинарчуків. здається. вже переплюнув... Нарід роззявив рота і чекає продовження. Жгі!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А почему рожы в кубиках?
Пора зазкуркуливать,по законам гор.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:24 Ответить
козєл-енський, щось свинарчуків. здається. вже переплюнув... Нарід роззявив рота і чекає продовження. Жгі!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:27 Ответить
вот поэтому и хотели завалить эту падаль. все время что работает только рейдерством и занимается
показать весь комментарий
27.07.2021 13:35 Ответить
Оба назначены с 2019 года новой властью в Арму, фотки есть на сайте Армы, зачем скрывать...
показать весь комментарий
27.07.2021 13:47 Ответить
Тільки стали до керма - одразу вкрали ??
Наш народ не перемогти !!!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:54 Ответить
400к украл, и в трусах и резиновых тапках? Жлобьё.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:25 Ответить
Хахахаха - по такому шмоту идентифицируются «нувориши» в Европе...
показать весь комментарий
27.07.2021 17:26 Ответить
Семейные трусы китайского производства и резиновые тапки вьетнамского виробництва - это фирменная одежда взяточников нового поколения:

золотые унитазы и золотые батоны эпохи Пшонки и Яныка - это уже отстой и не "комильфо".
показать весь комментарий
27.07.2021 22:18 Ответить
Это он у себя дома так одевается: привык к дешёвым китайским трусам. Поедет на бархатный сезон отдыхать в Италию или в Ниццу, тогда и приоденется в модные изделия Гуччи, Версаче.
А вообще-то, ему в китайских труселях уютнее: модно и дорого одеваться нуворишей вынуждает обстановка и необходимость соблюдать понты перед свои деловым окружением. Если бы не это "давление внешней среды", то все эти бриллиантовые прокуроры, таможенники-миллионеры с удовольствием носили бы сверхдешёвые носки житомирской текстильной фабрики по цене 8 грн за пару и китайские трусы. По своей глубинной внутренней сущности все они - очень примитивные колхозные жлобы. Эстетического вкуса у них ноль. Жлобьё - оно всегда останется жлобьём.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:28 Ответить
прибарахлились, но забыли поделиться с портновым и его дбр
показать весь комментарий
27.07.2021 14:31 Ответить
Ну і чим думала ця "фізособа" коли приймала "шалені гроші" на свій рахунок?!
Зараз він співае соловейком і розказує в ДБР як ділили грошенята, та кто і скільки отримав, але ж всі вони відмовляться і будуть казати шо гроші від фізособи не отримували, ще й подадуть до суду за наклеп...
Хоч би відео таемно зняв та диктофоном записував передачу грошей... Дурень та й годі...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:39 Ответить
Ни разу! Но вот! Опять? И
показать весь комментарий
27.07.2021 17:08 Ответить
на основании поддельных судебных решенийИсточник: https://censor.net/ru/n3279375

ОПГ в мантиях, куда же без нее.
показать весь комментарий
27.07.2021 19:24 Ответить
У нас "викривають" тільки тих, хто не поділився.
Бандити з держструктур (язик не повернеться назвати їх співробітниками), які пересиділи в них вже п'ять останніх президентів, не без гордості за чаркою кажуть, що вони освоїли головну українську життєву премудрість - табличку ділення.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:49 Ответить
это та история про 400 тыщ "пропавщего" общака?
если бы исчезли денежки обычных людей пошевелились бы?
показать весь комментарий
27.07.2021 21:42 Ответить
вони ріднесенькі...
показать весь комментарий
27.07.2021 22:30 Ответить
Пока в Украине логика "нацарювать 100 рублів та втекти", дела не будет. Хоть Мохатму Ганди ставте президентом-императором...
показать весь комментарий
27.07.2021 23:13 Ответить
 
 