РУС
Новости
Рада планирует рассмотреть на внеочередных заседаниях 23 и 24 августа постановление по Крыму и законопроект о Большом гербе, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 23 и 24 августа. Нардепы, вероятно, будут голосовать за постановление о деоккупации Крыма, а также может быть проголосован Большой герб.

Об этом заявила заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, 23 августа ожидается голосование за постановление, которое инициировал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о большом гербе Рада рассмотрит не раньше сентября, - вице-спикер Кондратюк

"Она есть на сайте ВР и ее подписали около ста депутатов из разных фракций. Она является призывом к парламентам стран мира, к ассамблеям, к работе на уровне парламентов, которая будет касаться деоккупации Крыма", - пояснила Кравчук.

В то же время, на 24 августа повестку дня еще не сформировали.

"Кроме того, что это будет торжественное заседание ко Дню независимости, очевидно, может быть проголосован Большой герб. Я думаю, что при наличии положительных сигналов, наберется 300 голосов, то этот вопрос будет выноситься (на голосование - ред.)", - сказала Кравчук.

Автор: 

ВР (29428) герб (117) Крым (26480) внеочередное заседание (262) Кравчук Евгения (368)
Топ комментарии
+8
27.07.2021 13:38 Ответить
+6
передайте маленькому, що іде він у сраку зі своїм "Великим будівництвом", "Великою діджиталізацією" і особливо зі своїм "Великим гербом"!
27.07.2021 13:43 Ответить
+4
да оставте вы этот герб в покое, трезуб вам мешает
27.07.2021 13:58 Ответить
Одни теперь асфальт перекрывают,тот самый в котором закатано их бабло,украденное зекрысой при "большой стройке"...
27.07.2021 13:40 Ответить
27.07.2021 13:43 Ответить
не назбирають вони кворуму на 23-24, бо депутути та депутутки роз'їдуться на теплі острови витрачати зароблені у конвертах гроші
27.07.2021 13:48 Ответить
Лізуть своїми брудними зеленими лапками до нашого княжого герба. Щоб ви там, біля кнопок, повс..алися.
27.07.2021 13:49 Ответить
27.07.2021 13:58 Ответить
Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он рабиновичами -дубинскими -бужанскими вряд ли будет утверждён. Якобы по причине крайней заботы об украинцах. Типа понадобятся новые печати а казна пустая. То ,что "Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод Антонов "-ничего не значит.
27.07.2021 14:00 Ответить
сейчас страну спасать надо ,а это шут поехал отдыхать.И так у него ручонки грязные чешутся замарать историю Украины,что смотреть на трезуб он спокойно не может,его корёжет от него.Уродд,уйди по хорошему и дай спасти страну от пропасти ,тем кто уже спас её в 14 году.
27.07.2021 14:16 Ответить
О, дуже, дуже важливі питання! Герб - це основне і найвагоміше в наш час! А про яку деокупацію, власне, мова? Спочатку мокшанців слід вигнати, а не бла-блаканням займатися.
27.07.2021 14:23 Ответить
Тридцять років Бог уберіг нас від подібної дурості! С першого дня прийняття Тризуба як герба, ординці намагаються привласнити його собі, але він герб і це не можливо. Тільки наші дурні приймуть цю пивну етикетку, Тризуб стане ЕЛЕМЕНТОМ герба! Як різні пташки чи тваринки на щитах інших гербів і мають значення не більше ніж ґудзик на погоні рядового солдата. Ось тоді ординці спокійно вкрадуть його. Мало того - треба Тризуб в малому гербі зняти зі щита, бо він є основою, а не щит. Як він встояв вже тисячу років. А якщо комусь дуже свербить щось туди втулити, то це повинно бути в середині самого тризуба. А так це ще один підлий шаг по руйнуванню нашої Держави!
27.07.2021 14:57 Ответить
 
 