Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга"

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий. Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,1% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 ​​июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,3% избирателей, за "Батькивщину" - 12,8%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,4%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5,0%, Радикальную партию и партию Мураева "Наши" по 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,3%, партию "Сила и честь" - 4,1% , партию "Свобода" - 3,4%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

