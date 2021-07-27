Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга"
Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий. Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,1% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.
Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,3% избирателей, за "Батькивщину" - 12,8%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,4%.
Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5,0%, Радикальную партию и партию Мураева "Наши" по 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,3%, партию "Сила и честь" - 4,1% , партию "Свобода" - 3,4%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3648136.html Свиню з Лаптестану, яка кричала у Харкові, що "нікакой украінскай мови тут нє будєт" - звільнили
22 липня у Харкові трапився черговий мовний скандал. Продавчиня продуктового кіоску "Колосся. Долина смаку" відмовилася обслуговувати жінку українською мовою та нахамила їй.
"Вона почала кричати, щоб я котилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і що ніякої української тут не буде. Вона відібрала назад пакунок з товаром і кинула мені 100 гривень",- розповіла Оксана. Саме її одіозна продавчиня відмовилася обслуговувати українською.
Спершу Оксана намагалася врегулювати конфлікт, і подзвонила директорці кіоску.
Однак та виявилася такою ж неадекватною, як і її підлегла. Керівниця сказала: "Разговариваете на украинском? До свидания!". Після того вона кинула слухавку.
Та це й не дивно, бо "директоркою" - була подруга продавчині.
А вже сьогодні, цю продавчиню-кацапку звільнили.
Жінка повідомила, що власник "Колосся. Долина смаку" - україномовний чоловік, він родом зі Львова.
А продавчиню він взяв на заміну, поки постійна хворіє. Ця хитрозроблена істота намагалася обдурити мене і власника, - зауважила Хвиля.
Жінка розповіла, що "коли я попрохала контакти, вона, радіючи, що така розумна, дала мені телефон подружки". Хвиля зізналася: "а коли мене послала ще й її подружка, отут у мене впала планка".
За словами постраждалої клієнтки, "власник сказав, що якби вони б не були такі дурні, подружка могла б вибачитися телефоном, і ніхто б нічого не дізнався".
"Коли власник побачив хвилю в соцмережах, йому стало погано. В той момент, коли я побачила в приваті повідомлення від його дружини, він вже знайшов заміну, і звільняв красаву", - розповіла Хвиля.
"А цій істоті я сказала в очі, що тут Україна, і тут така російська брехня, до якої вона звикла - не проходить. Теж мені, іхтамнєтка. Взагалі, цікаво, як вона проілюструвала оцю гнилість Русскава міра", - підсумувала Хвиля.
Окрім того, жінка закликала українців надалі купувати продукцію у кіоску. Вона зауважила, що власник "радий кожному, і був приємно здивований такою кількістю патріотів".
Нравится тебе, кацапа, или не нравится это - смирись.
Поэтому я считаю эти опросы проплаченными и верить им нельзя.
Вот и создалось у тебя превратное представление.
зеэлекторат требует добавки.
Наконец-то Украина прославилась в шоу-бизнесе! И тут уже не бронзовая медаль, как в Токио, а чистейшая золотая: Дженнифер Лопес, как пишут СМИ, отпраздновала свой День рождения на яхте Ахметова. Судно якобы готовится к продаже (владелец планирует купить или уже приобрёл кораблик побольше, чтобы не позориться на этой развалюхе) и пока что сдаётся в аренду. Украина на некоторое время стала чуть ли не центром мирового шоу-бизнеса! И это благодаря нашему кормильцу - Ринату Леонидовичу из Роттердам+! Ура! Искренне рад за Рината!
Ради таких побед поднимайте тарифы на электроэнергию и понижайте тарифы УЗ на перевозку железной руды. Ради таких высоких целей мы готовы ещё и не на такие жертвы!
А далі справа техніки - замість прізвища Порошенко спокійнісінько пишуть зеленський, далі не складні маклі з відсотками і..... зеленський перший.
24% на сьогодні то рейтинг Порошенка.
Якого останім часом тягнуть усі олігархічні канали.
У"голоса"навіть свій 4канал з"явився,та щось не пре...