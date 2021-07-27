РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4126 посетителей онлайн
Новости
6 588 157

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга"

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий. Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,1% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 ​​июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского на посту президента готовы поддержать 27,7% украинцев, Порошенко - 13,4%, - опрос "Рейтинга"

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,3% избирателей, за "Батькивщину" - 12,8%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,4%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5,0%, Радикальную партию и партию Мураева "Наши" по 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,3%, партию "Сила и честь" - 4,1% , партию "Свобода" - 3,4%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Также читайте: 50,5% киевлян поддержали бы Кличко на выборах мэра Киева, - опрос "Рейтинга"

ВР (29428) выборы (24791) исследование (568) опрос (2927) партия (567) рейтинг (1648)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
PS TVРейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 279
показать весь комментарий
27.07.2021 13:49 Ответить
+30
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6922
показать весь комментарий
27.07.2021 13:46 Ответить
+25
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7166
показать весь комментарий
27.07.2021 13:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а котрора 'рейтинг' беНьке принадлежит?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:03 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 24,1%, "Євросолідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Українська стратегія" - 5,0%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8990
показать весь комментарий
27.07.2021 14:04 Ответить
сейчас хоть 1го зебилода сложно найти
показать весь комментарий
27.07.2021 14:07 Ответить
це правда.
рейтинг зеленського рівно НУЛЬ!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:42 Ответить
рейтинг говен, кто говнее
показать весь комментарий
27.07.2021 14:09 Ответить
Из какой кошерной ****** они высасывают эти проценты???!!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:11 Ответить
Не по теме (вроде )

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3648136.html Свиню з Лаптестану, яка кричала у Харкові, що "нікакой украінскай мови тут нє будєт" - звільнили

22 липня у Харкові трапився черговий мовний скандал. Продавчиня продуктового кіоску "Колосся. Долина смаку" відмовилася обслуговувати жінку українською мовою та нахамила їй.
"Вона почала кричати, щоб я котилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і що ніякої української тут не буде. Вона відібрала назад пакунок з товаром і кинула мені 100 гривень",- розповіла Оксана. Саме її одіозна продавчиня відмовилася обслуговувати українською.
Спершу Оксана намагалася врегулювати конфлікт, і подзвонила директорці кіоску.
Однак та виявилася такою ж неадекватною, як і її підлегла. Керівниця сказала: "Разговариваете на украинском? До свидания!". Після того вона кинула слухавку.
Та це й не дивно, бо "директоркою" - була подруга продавчині.

А вже сьогодні, цю продавчиню-кацапку звільнили.
Жінка повідомила, що власник "Колосся. Долина смаку" - україномовний чоловік, він родом зі Львова.
А продавчиню він взяв на заміну, поки постійна хворіє. Ця хитрозроблена істота намагалася обдурити мене і власника, - зауважила Хвиля.
Жінка розповіла, що "коли я попрохала контакти, вона, радіючи, що така розумна, дала мені телефон подружки". Хвиля зізналася: "а коли мене послала ще й її подружка, отут у мене впала планка".
За словами постраждалої клієнтки, "власник сказав, що якби вони б не були такі дурні, подружка могла б вибачитися телефоном, і ніхто б нічого не дізнався".

"Коли власник побачив хвилю в соцмережах, йому стало погано. В той момент, коли я побачила в приваті повідомлення від його дружини, він вже знайшов заміну, і звільняв красаву", - розповіла Хвиля.
"А цій істоті я сказала в очі, що тут Україна, і тут така російська брехня, до якої вона звикла - не проходить. Теж мені, іхтамнєтка. Взагалі, цікаво, як вона проілюструвала оцю гнилість Русскава міра", - підсумувала Хвиля.

Окрім того, жінка закликала українців надалі купувати продукцію у кіоску. Вона зауважила, що власник "радий кожному, і був приємно здивований такою кількістю патріотів".
(с)
показать весь комментарий
27.07.2021 14:15 Ответить
Нарид неисправимо туп и жаден до халявы
показать весь комментарий
27.07.2021 14:16 Ответить
Интересно, какой мудак верховодит этим рейтингом, он хоть на улицу выходит????!!!!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:17 Ответить
йому платять. Можливо, навіть безналом.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:39 Ответить
Та на улице и на этом сайте разные взгляды на политиков...ну не любят люди "патриотичную" брехню и самолюбование.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:43 Ответить
Сьогодні прихильників і неприхильників Зеленського дуже хвилює не те, який в нього рейтинг, а інше. Мережі розриваються, ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНИК. З п'ятниці нікто не знвє, куди він подівся. Адже ж це не Чаус і громадяни хвилюються. Висловлюються найрізноманітніші припущення. ПРО ТАЄМНИЧЕ ЗНИКНЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО: припущення, де ж він? https://www.youtube.com/watch?v=Qj-DSwAUpWI Інформація від Тараса Березовця, годину назад, на жаль, досі не знайшовся, о горе, горе, де ж він, найрейтинговіший?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:42 Ответить
А в президентском рейтинге, уверен, лидирует, как всегда, наш любимый Пётр Алексеевич. Огласите, пожалуйста, весь список!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:49 Ответить
А Порошенко и лидирует и будет 7 президентом Украины.
Нравится тебе, кацапа, или не нравится это - смирись.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/27/7301863/
показать весь комментарий
27.07.2021 16:52 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2021 16:58 Ответить
Только в твоих влажных мечтах, порохосос.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:58 Ответить
Рейтинг - зашкварена контора ще з часів лєгітімнаго, КМІС ПОТИХЕНЬКУ закріплюється, залишився СОЦІС І ДЕМІНІЦІАТИВИ, ПРИНАЙМНІ, поки що.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:50 Ответить
социс, который всегда публикует влажные фантазии соевого заказчика?)
показать весь комментарий
27.07.2021 21:33 Ответить
"Вологі висновки" зєльоного тупого троля мене, тим більше, не цікавлять.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:51 Ответить
Не могу понять эти опросы - рейтинги. Если побеждает слуга народа, то и среди моего окружения, знакомых, соседей на работе должны встречаться люди которые за за них в соответствии с процентами опроса. Но я не встречал ни одного, который бы был за слуг.
Поэтому я считаю эти опросы проплаченными и верить им нельзя.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:52 Ответить
попитай серед ФОПів. Тільки хутенько, до осені не затягуй, бо там нові податки від Гетьманцева підуть.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:06 Ответить
Питався я в них на відпочинку в Одесі - 15 фопів і ніхто зеленського не підтримує.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:01 Ответить
Да, а ещё ты читаешь только Цензор, а здесь тоже сплошная любовь только к порошенко, а к Зеленскому - ненависть лютая.
Вот и создалось у тебя превратное представление.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:08 Ответить
Странно, но и у меня на работе и среди моего окружения нет ни одного, кто бы поддерживал товарища зеленского. Как же так?
показать весь комментарий
27.07.2021 16:59 Ответить
отборно...
зеэлекторат требует добавки.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:06 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZVrr5JgtvmEkc_fRdKaPaae8Y7E2KR8vva0Tw4oiLa2hSnYDJN5Jzzf81xUiczW5apEAMNG245i9D3RnNKdRtmyhkBJNnkQXsNY64gLOiUwC_Bad6_YOxZ7X6wmxeCDXWg&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1866193290227031?__cft__[0]=AZVrr5JgtvmEkc_fRdKaPaae8Y7E2KR8vva0Tw4oiLa2hSnYDJN5Jzzf81xUiczW5apEAMNG245i9D3RnNKdRtmyhkBJNnkQXsNY64gLOiUwC_Bad6_YOxZ7X6wmxeCDXWg&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Наконец-то Украина прославилась в шоу-бизнесе! И тут уже не бронзовая медаль, как в Токио, а чистейшая золотая: Дженнифер Лопес, как пишут СМИ, отпраздновала свой День рождения на яхте Ахметова. Судно якобы готовится к продаже (владелец планирует купить или уже приобрёл кораблик побольше, чтобы не позориться на этой развалюхе) и пока что сдаётся в аренду. Украина на некоторое время стала чуть ли не центром мирового шоу-бизнеса! И это благодаря нашему кормильцу - Ринату Леонидовичу из Роттердам+! Ура! Искренне рад за Рината!

Ради таких побед поднимайте тарифы на электроэнергию и понижайте тарифы УЗ на перевозку железной руды. Ради таких высоких целей мы готовы ещё и не на такие жертвы!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:06 Ответить
Рейтинг ОПЗЖ особенно умиляет, из серии : ссы в глаза. Добавьте еще в опросник и КПСС, уж она то точно "слуг" по рейтингу уделает.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:08 Ответить
А что не так?
показать весь комментарий
27.07.2021 16:06 Ответить
А что так?
показать весь комментарий
27.07.2021 16:11 Ответить
Ну рейтинг такой, каким и должен быть.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:13 Ответить
Это тебе только кажется.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:14 Ответить
А каким он должен быть?
показать весь комментарий
27.07.2021 16:15 Ответить
А какой тебе надо?
показать весь комментарий
27.07.2021 16:18 Ответить
Сколько холуев в бедной Украине. Надеются, что хозяин им даст, что-нибудь облизать? 73% убожеств, холуйско-кацапо-хохладской "православнутых" уродцев, немножко утаяли в рейтинге. От них несет на весь мир крысиной. Жалкое подобие людей.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:11 Ответить
Рейтинг правдивий. Ця кампашка, що відпрацювала замовлення зеленої біомаси, отримала чесних 24%.... рейтингу Порошенка.
А далі справа техніки - замість прізвища Порошенко спокійнісінько пишуть зеленський, далі не складні маклі з відсотками і..... зеленський перший.

24% на сьогодні то рейтинг Порошенка.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:37 Ответить
Да. Во втором туре с любым проукраинским конкурентом. Конечно, если Порошенко в этот второй тур ещё выйдет. Тимошенко в затылок холодком дышит.))
показать весь комментарий
27.07.2021 15:46 Ответить
Якщо у порошенка 26%, то у зе десь 50.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:07 Ответить
ви помилилися у зе 0.5.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:10 Ответить
Пора менять стратегию порохоботам. Нужно снова разворачивать говномёты в сторону Тимошенко. Зеленского гетьману всё равно не догнать, а тут глядишь ещё и ЮВТ Петра может объехать.)
показать весь комментарий
27.07.2021 15:42 Ответить
Ти песиміст чи зільоний мацкаль? Я щось не зрозумів.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:06 Ответить
Я исследователь, пороховед.) Изучаю порохоботов в частности и порохофилию в целом. Пытаюсь определить штам зомби-вируса, с помощью которого удалось зомбировать ваш мозг до такой степени, что русскоязычный олигарх стал казаться вам украинским гетьманом.
показать весь комментарий
28.07.2021 18:45 Ответить
Панятно - варовка(здорового глузду) на даверіі. Геть під шконку к іпєній матері. Коли паханам заххочеться тебе звідтіля витягнуть.
показать весь комментарий
28.07.2021 18:52 Ответить
Чи люди зовсім подуріли що віддають слугам 24,1%. Значить тарифи для них низькі, зарплати і пенсії високі, Україну не продають. Не розумію. А людина яка показала ефективність керування так ЮВТ має 12,8%. Як показали 2 генеральні прокурори, що вона чиста перед законом і перед людей. Тільки Вона може вивести Україну з тої прірви в якій ми зараз є. Із за того клоуна і зебілів ніхто не хоче з нами мати справи
показать весь комментарий
27.07.2021 15:45 Ответить
Якщо, навіть на заході України, громадяни не підтримують Олега Тягнибакса, може настав час оновити націонал-патріотичні партії, а цих пристосуванців гнати сцяними трусами?
показать весь комментарий
27.07.2021 16:38 Ответить
У людей з'явивсь легкий дотик до незалежної інфи - сматфони. А там доводять, що Олєжка на прикормі у фсб
показать весь комментарий
27.07.2021 18:00 Ответить
Повернення Гройцмана)
показать весь комментарий
27.07.2021 16:56 Ответить
Куда бы не зашел на протяжении дня всюду матюхают гундявого недомерка. Злые языки говорят что заказной опрос с выдачей туфтовых результатов стоит порядка ста тыс. Обычно данные соцопросов не разглашаются. Ложные соцопросы проводит контора разумкова, а транслирует эту лабуду в основном штопаныйГордон
показать весь комментарий
27.07.2021 19:11 Ответить
какие ещё дебилы на сегоня поддерживат эту дебильну тупу безграмотную. партию кухарок и дворников "слуг народа!! Неужели вам нравиться сегодняншее положение вещей в Украине?? Вот дебилы, которые поддерживают президента дебила!!
показать весь комментарий
27.07.2021 19:14 Ответить
А де там "патріотичний голос?"
Якого останім часом тягнуть усі олігархічні канали.
У"голоса"навіть свій 4канал з"явився,та щось не пре...
показать весь комментарий
27.07.2021 20:05 Ответить
брехня! у ЕС - 143%%
показать весь комментарий
27.07.2021 21:38 Ответить
Ти песиміст чи зільоний мацкаль? Я щось не зрозумів.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 