"Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - Никифоров о перемирии на Донбассе

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины является неидеальным, и не устраивает украинскую сторону, но за год его действия удалось сохранить жизнь и здоровье многим украинским воинам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

"Можно посмотреть сводку за весну и начало лета прошлого года, чтобы понять, насколько сильно упала интенсивность обстрелов после введения перемирия. Оно неидеальное и нас не устраивает, но даже такое оно позволило сохранить жизнь и здоровье многим украинским военным, а это самое главное", - сказал Никифоров.

По его словам, у украинской власти есть желание полного прекращения огня.

"Президент Украины неоднократно выражал готовность встречаться ради этого и в нормандском формате, и один на один с Путиным. Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

