"Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - Никифоров о перемирии на Донбассе

"Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - Никифоров о перемирии на Донбассе

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины является неидеальным, и не устраивает украинскую сторону, но за год его действия удалось сохранить жизнь и здоровье многим украинским воинам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

"Можно посмотреть сводку за весну и начало лета прошлого года, чтобы понять, насколько сильно упала интенсивность обстрелов после введения перемирия. Оно неидеальное и нас не устраивает, но даже такое оно позволило сохранить жизнь и здоровье многим украинским военным, а это самое главное", - сказал Никифоров.

По его словам, у украинской власти есть желание полного прекращения огня.

"Президент Украины неоднократно выражал готовность встречаться ради этого и в нормандском формате, и один на один с Путиным. Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

Бляха муха...що вони мелють...
27.07.2021 13:57 Ответить
Це не паралельна зелена реальність. Це всідоме, відверте знущання.
27.07.2021 13:59 Ответить
й#Б твою дятла мать!!!
Які обстріли України на Донбасі?!!
Вчора з далекобійної арти рознесли КСП 13 бата 58 ОМБр ЗСУ, наші навіть не відповідали, тому що арта ворога стояла у житловому секторі.
Ще один мєндєль, тільки його звуть - нікіфоров
27.07.2021 13:59 Ответить
Бляха муха...що вони мелють...
27.07.2021 13:57 Ответить
Це не паралельна зелена реальність. Це всідоме, відверте знущання.
27.07.2021 13:59 Ответить
А нарід хаває і дає рейтинг - кловуну і секс-наркотику (СН).
27.07.2021 14:01 Ответить
Зустріла на просторах інтернету думку, що на осінь ківа та медвечук готують заворушку.
Збіговисько рпц сьогодні це репетиція збурень. А я думаю, що путіносмокти і зе роблять все разом. Якщо будуть якісь виступи, навіть проти тарифів, то їх швидко назвуть прокремлівськими і накажуть лупцювати дубінками.
27.07.2021 14:03 Ответить
виступив не будет..будет короновирус красной зоны...перекроют транспортное сообщение
27.07.2021 14:07 Ответить
Щось та буде.
27.07.2021 14:08 Ответить
Казали ж, що ми не обстрілюємо - навіть не відповідаємо на провокації....Невже в Опу свіжий кокс завезли. Доречі, а де Буба?
27.07.2021 14:00 Ответить
Буба відпочиває.
Цікаво, чому зебілів не цікавить питання його місцезнаходження.
27.07.2021 14:04 Ответить
Воно садить дерева. Аж запарилось.
27.07.2021 14:08 Ответить
Він обурився на президента Молдови та президента Грузії.
27.07.2021 14:09 Ответить
й#Б твою дятла мать!!!
Які обстріли України на Донбасі?!!
Вчора з далекобійної арти рознесли КСП 13 бата 58 ОМБр ЗСУ, наші навіть не відповідали, тому що арта ворога стояла у житловому секторі.
Ще один мєндєль, тільки його звуть - нікіфоров
27.07.2021 13:59 Ответить
Так не Україна ж, а ЗСУ.
І не обстріли, а вогонь у відповідь.
27.07.2021 13:59 Ответить
Пораджу отому брехунові Нікіфорову і Зеленському навідатись у госпіталь до поранених.
Менше стало...
Ця лошара підіграла кацапам - сказала, що ми когось там обстрілюємо.
27.07.2021 13:59 Ответить
Говорит и показывает мендель с яйцами.
27.07.2021 13:59 Ответить
" мендель с яйцами " - не факт шо с яйцами
27.07.2021 14:10 Ответить
Твою матінку... що воно верзе?...
Воно взагалі то розуміє бажання народу україни?
27.07.2021 14:00 Ответить
По перше "України". По друге, якого народу? Мудрого? А хто у нас мудрий? Правильно, євреї, тому що вони усім про це кажуть. Ба, навіть книжечки пишуть...
27.07.2021 14:11 Ответить
України
27.07.2021 14:12 Ответить
Огонь прекратится , когда об этом будут вас просить , а не тогда , когда вы просите .
27.07.2021 14:01 Ответить
Огневое поражение противника с нашей стороны, должно кратно превышать кокочленское, тогда и будет результат. А одной демагогией и странными движениями в ООС, приближению мира не поможешь
27.07.2021 14:01 Ответить
А в ОП работают кондиционеры или где это так пресс-секретарю голову напекло? Украина начинала эти обстрелы что бы их прекращать????
27.07.2021 14:01 Ответить
Косноязычность и идиотские формулировки-залог успеха,чтобы стать пресс-секретарём у клована.
27.07.2021 14:04 Ответить
через год этот секретут будет книжку писать
27.07.2021 14:02 Ответить
ахренеть, то есть этот кретин прямым текстом подтвердил, что ВСУ являются виновниками обстрелов на Донбассе? Круто, работают зеленые "профессионалы"
27.07.2021 14:02 Ответить
Урод ,что значит прекратить обстрелы? Полные зедебилы,недоразвитый сменил недоразвитую.
27.07.2021 14:04 Ответить
Навпаки треба херячити і херячити по козлорилим, а не готові припинити... Тільки так ці виродки розуміють. Тоді нехай вони під нас підлаштовуються, а не ми під козлорилих.
27.07.2021 14:07 Ответить
27.07.2021 14:08 Ответить
Оце і є їх варіант закінчення війни? І виходить, що це ми продовжуємо обстріли? Кажуть, десь знайшли 35 га конопель...
27.07.2021 14:08 Ответить
27.07.2021 14:09 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2021 14:10 Ответить
Щось мені набридло "прокацапська, прокацапська". Скажімо відверто - прожидівська влада: хоча б для вигляду було якесь не єврейське найближче оточення у цього пріпіздєнта. От навіть арєстовіч хто за національністю?
27.07.2021 14:14 Ответить
Даже ,,щирі українці,,за роки Незалежності працювали не на Україну а на мокшан під егідою зобовязків СНГ.Так що національність тут нідочого.Хоча...хоча клятва на Біблії Гаранта єврея до нічого не зобовязує
27.07.2021 14:22 Ответить
зе дно какие обстрелы что оно несет
27.07.2021 14:11 Ответить
27.07.2021 14:12 Ответить
Якби ж то "словєсний понос" із дупи, а тут - з голови
27.07.2021 14:16 Ответить
Зебіки, поясніть кого там обстрілює ваше говнокомандуюче.
27.07.2021 14:12 Ответить
один на один с Путиным./ Образовалась вакансия. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
27.07.2021 14:14 Ответить
Нетаньяху летав до Орди по черзі з ХАМАСом.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:30 Ответить
Из интервью Путиной: я не понимала почему Володя в каждую поездку забирал с собой Конни(лабрадора). Последней каплей стали их странные совместные приемы ванной. В медицине у этого есть название. С Нетаньяхой Путин меньше тосковал о Конни.
27.07.2021 14:47 Ответить
этот дятел хочет сказать что Украина обстреливает донбасс? совсем дебил?
27.07.2021 14:16 Ответить
Ця прес-секретутка ще дебільніша за Мендель.
27.07.2021 14:18 Ответить
Яке їхало, таке й здибало
27.07.2021 14:20 Ответить
Так мы проводим обстрелы?!
Или новопоставленая мандель, как водится, начала с лажалова?
27.07.2021 14:19 Ответить
Пресс-секретарь президента озвучивает официальную позицию президента. Позиция Гундосика не изменилась - Украина "обстреливает Донбасс"
27.07.2021 14:24 Ответить
Больной на голову Украина готова прекратить обстрелы на Донбассе кто ведет обстрелы зеленое лайно
27.07.2021 14:25 Ответить
В когось ще є сумніви, що замість влади в Україні зараз кремлівські маріонетки?
27.07.2021 14:25 Ответить
"По его словам, у украинской власти есть желание полного прекращения огня. Президент Украины неоднократно выражал готовность встречаться ради этого и в нормандском формате, и один на один с Путиным."

Ось воно як.
А я думав що він за закінчення війни з Ордою і визволення окупованих територій...
27.07.2021 14:26 Ответить
"Украина готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но не видит такого же желания у России, отметил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в комментарии Укринформу."

А нормальный пресс-секретарь должен был сказать - "Украина вынуждена отвечать на обстрелы незаконных вооружённых формирований РФ".
27.07.2021 14:38 Ответить
Ок.
27.07.2021 14:40 Ответить
Ці кривороги з віслюччого кагалу усі малахольні?
27.07.2021 14:32 Ответить
27.07.2021 14:55 Ответить
А головнокомандувач шо
27.07.2021 15:05 Ответить
Просто припинення обстрілів - це замороз конфлікту. Метою повинно бути виведення кацапських ********* з території України. А слугам урода лиш би пєрєстать стрєлять.
27.07.2021 15:13 Ответить
Глашатай ЗЕ тупость ляпнул..и это непростительно на его должности... кацапия так и ждет подобных ляпсусов чтобы оправдывать свои *********, а наша тупая власть ОП им помогает, как нарочно!!!
27.07.2021 15:20 Ответить
Так проблема в слове "обстрелы", в формулировке?
27.07.2021 15:32 Ответить
там есть еще какой-то план Б, наверное, круче плана Чуйской долины
27.07.2021 15:42 Ответить
зелені та шизофренія - "близнюки браття"
27.07.2021 15:45 Ответить
А БЛАЗЕНЬ кілька днів тому сказав : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский. В ЧЕРГОВИЙ РАЗ НАВРОЧИВ .
БЛАЗЕНЬ БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
27.07.2021 16:02 Ответить
Пи..дить секретар, Гідрант наживається на війні і закінчувати йому її не вигідно, тому для замилювання очей наріду пускають "сватів" без дубляжу, щоб не возбухали наші одномовні , тобто "лишнехромосомные" громадяни)
27.07.2021 17:13 Ответить
Ще один президент-мудак почав давати своє бачення ситуації.Правда чого дивуватись---всі ми президенти,так сказав лох.
27.07.2021 21:05 Ответить
 
 