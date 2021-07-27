"Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - Никифоров о перемирии на Донбассе
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины является неидеальным, и не устраивает украинскую сторону, но за год его действия удалось сохранить жизнь и здоровье многим украинским воинам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.
"Можно посмотреть сводку за весну и начало лета прошлого года, чтобы понять, насколько сильно упала интенсивность обстрелов после введения перемирия. Оно неидеальное и нас не устраивает, но даже такое оно позволило сохранить жизнь и здоровье многим украинским военным, а это самое главное", - сказал Никифоров.
По его словам, у украинской власти есть желание полного прекращения огня.
"Президент Украины неоднократно выражал готовность встречаться ради этого и в нормандском формате, и один на один с Путиным. Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.
Родился 10 июля 1986 в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3 Кривом Роге .
Окончил факультет журналистики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко (2008, ныне национальный)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Работал корреспондентом на телеканалах «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Первый национальный » (2007-2011) и «https://ru.wikipedia.org/wiki/Euronews Euronews » (2011-2017), телеведущим телеканалов «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Украина » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_24 Украина 24 » (2018-2021)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
