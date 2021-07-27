Проводятся обыски, продукция изымается тоннами: ГБР перекрыло на Киевской таможне мощный канал контрабанды товаров на десятки млн грн
ГБР ликвидировало на Киевской таможне канал контрабанды товаров на десятки миллионов гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба ГБР.
Сотрудники ГБР совместно с департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы ликвидировали мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров через столичные аэропорты и проводят масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.
Сейчас уже изъято более 30 тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления: брендовую одежду, электротовары и группы подакцизных товаров под видом простых почтовых перевозок.
Таким образом данный почтовый перевозчик уходил от уплаты налогов в то время как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен. Так, только в июле данный экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн гривен налога.
Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме лиц и проверяют соответствие задержанного товара сопроводительным документам.
О результатах предыдущих следственных действий будет сообщено дополнительно.
А речь в статье скорее всего идет о такой себе компании "Премиум Пакет"
Тут подробнее:
https://plinskiy.media/articles/115349/kormushka-dlya-sbu-kak-kum-bakanova-zarabatyvaet-na-kontrabande-apple
КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ??? ОП, ПРЕЗИДЕНТ, вася пупкин?
где деньги, Зин?
не нужно нам впаривать что все зло, это неродивый таможенник.
Ой! Да ладно! Накрыли контрабанду-пацаны на сигареты тырили по-мелочи
шукайте 150 тис/млн т
Процес почався 2 роки тому.
Самому не смішно?
І ні, мені не смішно.
Прецедент вже був як таможники крали речі громадян.
Хтось з Зе влади недоотримав переводи з митниці
Нєпорядок.
шапкокраду, малый и средний бизнесс уже так обложили что и эти майдануть могут, запод под
распилы шота устал лопатами набрасывать ну остаётся трухануть контрабасс разик-другой...
как говорится - кто не заховался я не виноват....