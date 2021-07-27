РУС
Проводятся обыски, продукция изымается тоннами: ГБР перекрыло на Киевской таможне мощный канал контрабанды товаров на десятки млн грн

ГБР ликвидировало на Киевской таможне канал контрабанды товаров на десятки миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР совместно с департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы ликвидировали мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров через столичные аэропорты и проводят масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.

Сейчас уже изъято более 30 тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления: брендовую одежду, электротовары и группы подакцизных товаров под видом простых почтовых перевозок.

Таким образом данный почтовый перевозчик уходил от уплаты налогов в то время как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен. Так, только в июле данный экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн гривен налога.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту "Борисполь", - СБУ. ФОТОрепортаж

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме лиц и проверяют соответствие задержанного товара сопроводительным документам.

О результатах предыдущих следственных действий будет сообщено дополнительно.

Топ комментарии
+12
Ну пипец. Теперь цены будут еще выше!!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:06 Ответить
+10
150 тн за месяц. Вы серьезно? А сколько тн в час завозит Беня на свой НПЗ? А Фирташ газа?
Ой! Да ладно! Накрыли контрабанду-пацаны на сигареты тырили по-мелочи
показать весь комментарий
27.07.2021 14:32 Ответить
+6
Пофіг який... просто мзда потече в новопризначені кишені...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну пипец. Теперь цены будут еще выше!!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:06 Ответить
Для обычного человека контробас -это минус в цене!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:09 Ответить
Але при цьому ті податки і мито, яке повинно іти в бюджет, ідуть в кармани митників і чиновників.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:43 Ответить
податки і мито потім так само ідуть в кармати чиновників, суддів і ментів
показать весь комментарий
27.07.2021 15:32 Ответить
новая почта?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:07 Ответить
швидше meest
показать весь комментарий
27.07.2021 14:07 Ответить
Мист возит через Львов, А єто походу все таки Нова пошта
показать весь комментарий
27.07.2021 14:35 Ответить
Meest вообще польская компания
показать весь комментарий
27.07.2021 14:46 Ответить
Мист это не польская компания, корни уходят в 90-е, когда выходцы из Украины, осевшие в США (или Канаде, сейчас уже не помню) начали заниматься доставкой посылок в Украину из северной Америки.
А речь в статье скорее всего идет о такой себе компании "Премиум Пакет"
Тут подробнее:
https://plinskiy.media/articles/115349/kormushka-dlya-sbu-kak-kum-bakanova-zarabatyvaet-na-kontrabande-apple
показать весь комментарий
27.07.2021 15:14 Ответить
А фоточки и видосики где,задержания и обыски в прямом эфире, десантирование топ-контрабандеров на вертолёте, всё как в старое доброе время?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:08 Ответить
Спершу треба розтащити хто собі що хоче, тоді можна оформлювати.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:12 Ответить
Кто знает какой оператор?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:08 Ответить
Пофіг який... просто мзда потече в новопризначені кишені...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:22 Ответить
пудрикам?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:59 Ответить
Открою секрет для сотрудников ГБР, подобной уйней занимается 90% компаний, которые предлагают услуги по перевозке грузов... У них целые отделы, которые называются КАРГО. Половина не стандартно и креативно мыслящих сотрудников даже на догадываются что то чем они занимаются незаконно...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:17 Ответить
Накрылись мечты зеленых нищебродов о новых кедах и телефонах.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:24 Ответить
А твои не накрылись, алигарх?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:33 Ответить
Конечно нет. Любой, у кого хватило ума не голосовать за зеленского, может минимизировать проблемы от всей зеленой саранчи, потому что предвидел эти проблемы еще в начале 2019-го. А баранов постригут. И ничего в этом нет страшного, сейчас лето, жарко, без кедиков и телефонов даже легче!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:18 Ответить
Ну конечно, тебе же в секте сивочолого за каждый пост платят. А время покажет, кто есть баран.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:14 Ответить
Время уже показало, только бараны до сих пор не в курсе....
показать весь комментарий
28.07.2021 10:02 Ответить
Я вижу, многие бараны даже не осознают, что они бараны.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:27 Ответить
Так я об этом написал выше, Вы просто, видимо, согласились....
показать весь комментарий
28.07.2021 10:28 Ответить
Михо назвал 370000000. он прав. ви это подтверждаете.
КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ??? ОП, ПРЕЗИДЕНТ, вася пупкин?
где деньги, Зин?

не нужно нам впаривать что все зло, это неродивый таможенник.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:19 Ответить
ГБР наркоманы, 100% окажется потом что все легально
показать весь комментарий
27.07.2021 14:21 Ответить
А що таке брендовий одяг?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:23 Ответить
150 тн за месяц. Вы серьезно? А сколько тн в час завозит Беня на свой НПЗ? А Фирташ газа?
Ой! Да ладно! Накрыли контрабанду-пацаны на сигареты тырили по-мелочи
показать весь комментарий
27.07.2021 14:32 Ответить
Тсс, ты что, это святые люди! Их поддерживает 73% крупного рогатого скота.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:09 Ответить
система своих не сдаёт
показать весь комментарий
27.07.2021 14:33 Ответить
150 тн за месяц - це обсяг човника на власному бусику

шукайте 150 тис/млн т
показать весь комментарий
27.07.2021 14:45 Ответить
Це називається перенаправлення потоків, які тепер підуть до зебобіка і його кодла!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:45 Ответить
а перед цим вони йшли повз зебобіка і його кодла?!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:49 Ответить
Процес не вчора почався, але за один день не робиться.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:52 Ответить
звичайно, не за день.
Процес почався 2 роки тому.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:36 Ответить
Ви зараз хочете сказати, що ДБР б'є по грошовим потокам до Зелі?
Самому не смішно?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:54 Ответить
я зараз хочу сказати, що зеля завжди був у центрі грошових потоків, і зараз центр не змінився, зміняться лише персони, що будуть заносити.
І ні, мені не смішно.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:31 Ответить
Интересно, выскажется ли по этому поводу главспец по барыгам и коррупции на таможне Михуил Саакашвили?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:51 Ответить
знайде слід "бариги", злізе із одіозної "слугині народу", перекусить і в бій, якщо ремінь не лусне...
показать весь комментарий
27.07.2021 19:52 Ответить
СБУшний дах протік? Давно вже преса про це писала і всім було пох.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:52 Ответить
а вы бараны по магазинам походите....80% всех товаров производства россии...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:55 Ответить
насмешил
показать весь комментарий
27.07.2021 15:35 Ответить
а вы наклоняйте магазины, а они в свою очередь перестанут брать контрабандный товар...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:56 Ответить
А потім з'ясується що це поштові посилки для реальних громадян. І скільки таких посилок вони зараз розкриють і поцуплять, впевнений не тільки гроші, нікому не відомо!
Прецедент вже був як таможники крали речі громадян.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:57 Ответить
Народ не переживайте))!! Скоро всіх відпустять за рішенням суду і ще буде виплачена компенсація за збитки від втраченої вигоди))..
показать весь комментарий
27.07.2021 15:30 Ответить
если б все из этого шоу (последние два года) было правдой...
показать весь комментарий
27.07.2021 18:10 Ответить
Хтось з Зе влади недоотримав переводи з митниці
Нєпорядок.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:06 Ответить
буря в стакане.. шоу для зелёных лохов и за их же счёт
показать весь комментарий
27.07.2021 22:00 Ответить
и все в гараж баканову
показать весь комментарий
27.07.2021 23:26 Ответить
колю котлету взяла чорна зависть, от і пожалівся кумам. Тепер німець -поштар буде заносити колі котлеті. А чо ? А. а . ?
показать весь комментарий
28.07.2021 01:17 Ответить
прощай цитрус алло и другое гамно для **********
показать весь комментарий
28.07.2021 02:12 Ответить
турецкие помидоры,эрдоган обидется.
показать весь комментарий
28.07.2021 09:11 Ответить
както надо наполнять бюджет - а как? олигархат трогать низззя обидятся майдан устроят как
шапкокраду, малый и средний бизнесс уже так обложили что и эти майдануть могут, запод под
распилы шота устал лопатами набрасывать ну остаётся трухануть контрабасс разик-другой...
как говорится - кто не заховался я не виноват....
показать весь комментарий
28.07.2021 14:28 Ответить
 
 