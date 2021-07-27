55% украинцев не согласны с заявлением Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились, - опрос "Рейтинга"

Большинство граждан Украины - 55% не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились с таким утверждением.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 ​​июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением Президента России Путина, что "русские и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству", 41% - с этим согласны.

При этом на Востоке Украины, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60% опрошенных. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласились с таким утверждением.

Более 80% избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об "одном народе".

