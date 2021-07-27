РУС
Новости
55% украинцев не согласны с заявлением Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились, - опрос "Рейтинга"

Большинство граждан Украины - 55% не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились с таким утверждением.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 ​​июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением Президента России Путина, что "русские и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству", 41% - с этим согласны.

При этом на Востоке Украины, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60% опрошенных. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласились с таким утверждением.

Более 80% избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об "одном народе".

опрос (2927) путин владимир (32231) россия (97355)
ну не 73%, но всеравно еще дохрена зедибилов....
27.07.2021 14:17 Ответить
+34
Поименные списки надо составлять
27.07.2021 14:17 Ответить
+34
Само проведение такого опроса - провокация. Явно оплаченная паРашей...
27.07.2021 14:18 Ответить
У цьому році 300(!!!) років Російській Імперії. Путін мовчить, вся Россія мовчить. Хтось знає, чому?
27.07.2021 16:16 Ответить
http://www.radikal.ru 51% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7708
27.07.2021 16:16 Ответить
Хитрая сволочь.
Русские и росияне - две большие разницы!
Русских в Украине и Белоруси больше, чем в РФ.
27.07.2021 16:17 Ответить
Можеш назвати "ісконно русскіє етніческіє теріторіі" звідки походять ці так звані русскіє?
27.07.2021 16:30 Ответить
Извините что вмешиваюсь, но от слова "Пруссия", пеця№1 на 72% был Фрицем, по крови! Да и жена, тоже из Фрицов (Германия). Потаскуха ещё та, легендарная, история свидетельствует!
PS: Про "россию" моё мнение. Ну а жителей выгребной ямы-404, пеця№1 назвал "россами", это официально!
27.07.2021 17:02 Ответить
Вы путаете Росийскую империю и Русь.
Последний островок Руси был уничтожен в 1812г.
показать весь комментарий
28.07.2021 08:36 Ответить
55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7240

/
27.07.2021 23:14 Ответить
Це є правда, т.зв. "русскіє" - денаціоналізовані народи та частки народів фіноугорських, тюркських тощо.
показать весь комментарий
28.07.2021 01:08 Ответить
55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2176
28.07.2021 01:11 Ответить
Одиннарод не может разговаривать веками на разных языках, а исторические факты свидетельствуют именно об этом: Украина, о которой умалчивают российские СМИ. Продолжение https://www.youtube.com/watch?v=GGTsuc0yHAo https://www.youtube.com/watch?v=GGTsuc0yHAo
27.07.2021 21:57 Ответить
А как же Китай?
Да что там Китай. В Украине есть населенные пункты, которые не понимают друг друга, хотя каждый из них говорит по-украински.
28.07.2021 08:38 Ответить
Да. Если один из них, например, мадьярский.
28.07.2021 13:42 Ответить
Не обязательно. Есть на Франкiвщинi Долинский район. 98% киевлян не поймут их украинский. Скороговорка+измененные ударения.
28.07.2021 14:14 Ответить
"https://censor.net/ua/user/252465" пример с Долинским районом на Франкивщине - глупый и несуразный. Подавляющее большинство жителей Украины понимают друг друга и это главное. А московиты и украинцы, говорящие на своих языках до сих пор нуждаются в переводчиках. Украинские фильмы - переводят на Московии. Эти факты самоочевидны.
30.07.2021 00:07 Ответить
Любой пример, опровергающий мою точку зрения, является глупым и несуразным!
Если жители Украины понимают друг друга - нафига пляски вокруг надуманной языковой проблемы?
30.07.2021 08:26 Ответить
"Любой пример, опровергающий мою точку зрения, является глупым и несуразным"

Не, это называется просто - у "Паровоза" - завышенная самооценка (искажённое представление человека о себе, характеризующееся безосновательным переоцениваем своих достоинств и абсолютным нежеланием признавать за собой какие-либо недостатки. Завышенная самооценка иногда требует вмешательства специалистов.)

"Если жители Украины понимают друг друга - нафига пляски вокруг надуманной языковой проблемы?"

В Украине нет никакой "языковой проблемы". Эта "проблема" существует только во лживой зомбо-пропаганде Московии.
04.08.2021 08:10 Ответить
Брехня це, а не опитування. 2500 людей вони опитали. Скоріше опитали 25 людей, потім домалювали нулі. Я колись підробляв у такій структурі - вони так і роблять.
Брехня!

Наприклад, я за червень місяць опитав 3000 людей з питанням "За кого ви проголосуєте зараз?".
2800 відповіли - За Порошенка.
27.07.2021 16:28 Ответить
Це правда і ця назва маніпулятивна "55% украинцев не согласны с заявлением Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились"
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html РЕЙТІНГ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ (23-25 ЛИПНЯ 2021)
27.07.2021 21:36 Ответить
уй, та написати можна все що завгодно.
Скоріше, що взагалі вони нікому не телефонували, а цифри зі стелі зняли.
Оце точніше буде.
27.07.2021 21:38 Ответить
Можливо так і є, але писати про 2500 опитуванних, як про 55% українців, це вигляда так, нібито це думка 55% населення України, а це є маніпуляція свідомістю суспільства.
показать весь комментарий
Навіть 2500 опитуванних, це не 35 млн. українців.
показать весь комментарий
ще раз кажу, я бачив як ці опитування робляться - якщо й було 25 дзвінків, то це вже досягнення.
А скоріш за все, взагал,і нікому вони не телефонували.
Суцільна Брехня.
27.07.2021 21:41 Ответить
Я не бачив але припускаю, що ці опитування саме так і робляться.
27.07.2021 21:44 Ответить
коли вони в тій фірмі брехали, наприкінці 90-х, я рахував та перекладав аркуши з брехнею, формуючи стопки "так" та "ні".
27.07.2021 21:47 Ответить
Напевно це заказуха "опзж" або кремлівська, тому що це "опитування" з'явилося невдовзі після статті )(уйла про "адиннарот".
27.07.2021 21:53 Ответить
..ну, в общем-то, с процентом малоросов-дебилов определились..
короче - показатели недалеко ушли от процента обожателей сватов, квартала и "святого" Вошьдя-членограя - ЭТИ воевать за волю Украины точно не станут, сам говнокомандовач - тоже, оно первое сдастся в плен кадыровцам-бурятам "в нещадной борьбе за мир".. и да, где там оно?, возможно сейчас и сдаётся, так чтобы повыгоднее для папы-учОного и мамы-Риммы?.. оно ж, вроде, больше никому и ничего не должно?
27.07.2021 16:45 Ответить
а малороси-дебіли нікому і не потрібні.
То як кримчанє, думали, що вони здали крим для рашкі і рашка тим кримчанам щось тепер повинна.
рашка ж їх просто знищила, і щоб приховати неймовірні масштаби смертності на кримє, почала завозити расейську біомасу з рашкі на крим.
так і з малоросами-дебілами буде.
27.07.2021 16:55 Ответить
"..ну, в общем-то, с процентом малоросов-дебилов определились.."

Кто определился, если даже по словам этой же конторы "рейтинг", опросили всего 2500 человек?
27.07.2021 21:50 Ответить
Само понятие российский народ это куча всяких народностей, европейской и азиатской группы. Москали, татары, мордва, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5 мордва-мокша , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5 мордва-эрзя , якуты, буряты, ингуши, чукчи, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 казаки , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B поморы и т.д. и тому подобное. Это узкоглазые буряты, чукчи, желтолицые китайцы. И называть их с украинцами одним народом, надо совсем быть дурным.
27.07.2021 16:48 Ответить
Российского народа никогда не было. Это сгусток огромного количества национальностей, прикрытых дешёвой ширмой.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
27.07.2021 16:52 Ответить
Це так...питання, а хто був замовником цієї ширми?
27.07.2021 17:10 Ответить
Московские цари (+ симпатизирующая коням императрица) естественно. Нужно же из кучи абсолютно чуждых друг другу народов и народностей "адиннарот" лепить, чтобы можно было всех в одно стойло загнать и править этим стадом манкуртов особо не напрягаясь, а так же сплотить вокруг лидера/царя/вождя.
27.07.2021 23:29 Ответить
чем чудовищнее ложь.......... к-ха к-ха..... реально могут скорее согласится!!! гдето 25% а в их
числе никак не более 10 так считают однозначно адиннарит..... просто лично знаю этнических
живущих здесь более 30 лет то есть в основном ещё при совке учившихся в вышах , на этот
вопрос очень затруднительно отвечают- та я какбэ да какбэ руский но я же здесь уже столько живу.... то есть руские родившиеся здесь вообще ничего не знают "шо там у бурятов" и знать
не очень то хотят....
27.07.2021 16:53 Ответить
Все верно) 41% как бы они не мечтали, не реально найти))) Такое количество могло быть только с учетом Крыма и оккупированного Донбасса) Все остальное просто вранье... Суммарный рейтинг всяких зажопников с лошариками не дотягивает и до 20%))) И то не факт, что они все поголовно воспринимают как адинарот)))
27.07.2021 23:43 Ответить
41 % московитів , яких завезли замість убитих голодом, репресіями і кривавим терором українців ,добре знають ,що вони були ,є і будуть народом і державою РФ, яка була, є зараз і буде завжди АНТИ Русь- Україною ! Все вони добре знають, але код садиста - брехуна нікуди з їх генів не виводився ! От і все ...
27.07.2021 16:56 Ответить
Ну вот... Вот на таких как вы и рассчитаны эти "опросы"))) Вы надписям на заборах тоже верите?))) Я даже знаю, за кого вы голосовали на последних выборах))) Критического мышления НОЛЬ)
27.07.2021 23:45 Ответить
Брехня та маніпуляція. Ще в далекому 2007 російська академія наук робила дослідження, назва статті в інтернеті була "ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ УКРАИНЦЕВ", зараз вона всюди видалена. Так от на мапі наочно видно, що один народ це українці та поляки, ну і Кубань ще, і все. Є осередки в Європі і, як не дивно, в районі Москви. Буряти, евенки, дагестанці, та інші росіяни не мають до нас жодного відношення!
55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2402
27.07.2021 17:00 Ответить
41% , идиотов и откровенных врагов , впечатляет Я представляю такой опрос у нас , вы считаете палестинцев и евреев одним народом Только за вопрос могут порвать
27.07.2021 17:15 Ответить
Немає жодних 41%. Це чергові соціологічні маніпуляції.
27.07.2021 20:13 Ответить
Опрошено всего 2500 человек, вот именно из них и взят этот 41%, то есть, грубо говоря - это 1200 особей.
27.07.2021 22:28 Ответить
1025
28.07.2021 00:47 Ответить
А надписям на заборе вы тоже верите?)))
27.07.2021 23:47 Ответить
Самое удивительное дальше-78% опрошенных считают что украинцы-потомки Киевской Руси,а то,что кацапы являются потомками Киевской Руси-считают 8% опрошенных.Когнитивный диссонанс.
27.07.2021 17:20 Ответить
Это рукожопство "опросников"))) Ну не смогли они даже цифрами логически сманипулировать))) На что запрос был, там и выдали нужные цифры))) А дальше... А какая разница))))
27.07.2021 23:49 Ответить
Спасибо мудакам из Рейтинга.Такая информация еще один стимул для рашки начинать полномасштабную войну с Украиной,ведь у нас практически половина населения тупорылие ватники.
27.07.2021 17:20 Ответить
Какая еще "половина населения"? Вы на сайт Рейтинга пройдите по ссылке в статье и лично сами, своими глазами увидите, а сколько же всего народа было опрошено и вот после этого посчитайте, сколько людей на самом деле находится под этой цифрой 41% - наберется ли хотябы 1500 человек? Все подобные "опросы" расчитаны на людей , которые не любят проверять факты.
27.07.2021 22:39 Ответить
Если на складе завода рандомно выбрать 1000 изготовленных деталей и бракованных там окажется 20 штук,то с вероятностью 97-98 % вся партия деталей этого завода будет иметь те же 2 % брака.У нас к сожалению среди всего населения с браковаными мозгами оказалось 41%.
28.07.2021 13:09 Ответить
На 8м году антифашистской войны, 41% населения согласен со словами плешивого фюрера... вот и думаешь, может это тупое стадо недостойно жить самостоятельно? может их место, действительно, в стойле для рабов и недоумков?
27.07.2021 17:27 Ответить
у мого кабанчика очи як у путьки , точно = один нарот =
27.07.2021 17:29 Ответить
Что ж. Столетия имперской пропаганды дали свой результат.
27.07.2021 17:34 Ответить
И как только присоединят Дамбац цифры будут противоположными.
27.07.2021 18:22 Ответить
В лугандоне сейчас уже мало населения осталось, а вот отрыв лугандона в 2014 как раз и позволил получить нормальный результат на выборах. Но потом, 1.5-2 милиона из лугандона переехали на контролируемую территорию, и они думаю на 90% голосовали за зе в 2019.
27.07.2021 23:58 Ответить
Все кто за Парашу или не видит в нкй врага-нужно первоочередно призывпать на службу и отправлять на передовую. Они очень быстро поменяют свое мнение. Начинать нужно с Зеленского. А для начала ввести институт НЕ граждан-как в Латвии было. Чтобы антиукраинцы не могли голосовать и ввыбрать очередного Зеленского главой государства
27.07.2021 19:10 Ответить
Чергові соціолухи з черговим соціофейком.
27.07.2021 20:11 Ответить
41% ?
27.07.2021 20:13 Ответить
Большинство граждан Украины - 55% не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились с таким утверждением.

А в цьому РЕЙТИНГУ сєпари працюють ще ті.
Навіть 10 % Українців не вважають кацапів братами собі
27.07.2021 20:24 Ответить
Не пора ли маніпулятивно-спроможньому "Рейтингу" устроить обструкцию?
27.07.2021 23:16 Ответить
Разный взгляд на мир на культуру на ценности на историю какие нах братья и остальное.Это твари.Более того те кто считает одним народом это 100% те кто там родственники не более.
27.07.2021 20:27 Ответить
Отчасти народ братский, с которым мы в 91м закончили существование ссср. Теперь надо объединиться и скинуть режим Путина.
27.07.2021 21:24 Ответить
Могу уважать твое заблуждение, но только признав тебя утопистом или, в другом случае, инфантильным (не хочется даже думать о твоей глубоко скрытой цели, которая, возможно, совпадает с расейской пропагандистской шелухой)..
27.07.2021 23:11 Ответить
И кто тебе брат? Чечен или якут?))) Хочешь обьединяться?)))) На билет денег не хватает? Меняю на украинский паспорт) И в зауральских епенях, обьединяйся с кем хочешь, но сюда дорогу забудь)
27.07.2021 23:53 Ответить
Этот "братский" народ мечтает о твоей квартире, доме, земле. Потому что 2/3 территории рашки вообще для жизни не пригодны.
28.07.2021 00:43 Ответить
"рейтинг" - ты брешешь хуже катьки-проституткипоходной... НИКТО НЕ СЧИТАЕТ УКРАИНЦЕВ похожими на кацапов...
27.07.2021 22:15 Ответить
и как так получилось что один и тот же нарот стреляет сам в себя ???
27.07.2021 22:24 Ответить
Шорт побери!!! 8-й год войны, тысячи убитых, ликование до усра..ки в рашке по поводу захвата Крыма у хохлов, разграбление Донбасса, тренировки рашистских войск по убиению наших воинов и 41%!! считают что мы - один народ. Господи, что за люди, чем они думают и о чем? Ров с крокодилами, союзы с кем угодно, но только подальше от этой Богом проклятой страны.
27.07.2021 22:47 Ответить
Я думаю, не все так плохо, как здесь представляют. Помнится, в конце 2018го именно "Рейтинг", с его "легкой руки", народил "вдруг откуда ни возьмись, появилось...", сам понимаешь что, для уточнения, зе-сообщество.
27.07.2021 23:07 Ответить
Лично я уже с 2019 не верю в чисто СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ "Рейтинг", скорее, помощника в решении политических вопросов, исполняя заказанное вточности и всрок, не задумываясь, не станет ли то, о чем и как спрашивают именно в данный момент времени и в данной ситуации напряженного украинского ... электората манипуляцией с далеко идущими последствиями, а, проще, участием в инфосоставляющей гибридного противостояния.
27.07.2021 23:03 Ответить
Я РЮЗЬГЕ

звiдки беруться рюзьге )) прошу, панове.

https://youtu.be/sIe9yUZn2-M

55% українців не згодні із заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5300
27.07.2021 23:18 Ответить
28.07.2021 01:19 Ответить
"Папа-турок, мама-грек, а я русский человек."
28.07.2021 01:22 Ответить
Просто жуть какя то. На 7 году войны с лаптеногими 41 % украинцев так и остались ватниками. Правда там еще и 5 колонна присутствует
28.07.2021 05:35 Ответить
Половина украинцев говорят на русском, эта же половина находится за бортом государственной (в том числе языковой) политики Украины, а значит эта же половина находится вне информационного поля Украины. Преимущественно русскоязычные люди привели к власти Зеленского, а сейчас он делает вид, будто их не существует. Одновременно с этим есть сосед, который декларирует свое желание защитить этих людей и считает своим народом. Какого иного исхода вы ожидали и чему тут удивляетесь? Какой еще выбор остается этим людям? Вместо того, да бы объединить украинский народ, тут втирают о ватниках, паспортах негражданина и миграции, продолжайте в том же духе и посмотрим, что из этого получится.
28.07.2021 09:05 Ответить
Уже на примере ДНР посмотрели.Как признался ваш сосед и "защитник" русскоязычных Гиркинд-там получился свинарник.
28.07.2021 13:18 Ответить
Я этого не оправдываю, но нынче Украина словно намеренно создает условия для развития сепаратизма и нагнетает противоречия в обществе, вместо того, да бы оказывать поддержку своим людям и работать на сплочение, собственно этого и ожидали от Зеленского, а не Порошенко номер 2.
28.07.2021 15:03 Ответить
По другому никак нельзя.С украинизацией тянули 25 лет и события в Крыму и Донбассе показали,что чем больше ты даешь им воли тем больши у них развиваются сепарские настроения.Сполочать нужно проукраинское ядро- тех 55-60 % кто выступает за НАТО,ЕС, и не считают себе одним народом с рашосвиньями.
28.07.2021 16:12 Ответить
Великоросійський шовінізм та малороська меншовартість - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країни, в якій живе?
Ні , тільки росіянин та малорос це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів та їхніх колаборантів-малоросів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
28.07.2021 13:53 Ответить
"ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ." - Вы так пишите, будто русскоязычные украинцы попросту не знают украинского, вот и не общаются, я этот бред даже комментировать не буду. "мови країни, в якій живе?" - если половина украинцев общаются на русском, стало быть русский язык - тоже язык украинского народа, значит относятся нормально.
28.07.2021 15:00 Ответить
само слово Украинец и руцкий. оно и пишется и читается по разному.
это как сказать Солнце и луна это одно и тоже.
каким тупым нужно быть, что верить что это один и тот же народ??
28.07.2021 12:22 Ответить
+1 що провокація. І що це фігня така, тобто хфірма цей "рєйтінг"...
28.07.2021 12:51 Ответить
Це українцям, які виросли з знанням рідної мови та язига колонізаторів, здається, що мова та язиг дуже близькі. А насправді дорослий росісянин, який НІКОЛИ не чув української, аж ніяк її не зрозуміє. І знання це не з москальської Віки, не з гуглу, а з власного досвіду. Словарних співпадінь в українській мові значно більше з польською, словацькою та навіть такою, як мова лужицьких сербів, яка вже майже зникла, ніж з язигом. Якщо ви подорожували по слов*янських країнах, то, мабуть, помітили, що так-сяк ви можете розуміти навіть далеких від нас хорватів та словенців, або чорногорців. Рузкіє ж, які крім свого язига не знають жодного, цього не можуть. Слов*янські мови Європи для них все рівно, що мови індіанців амазонських джунглів.
28.07.2021 13:56 Ответить
Страница 3 из 3
 
 