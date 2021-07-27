На финансирование услуг по лечению COVID-19 в сентябре-декабре необходимо дополнительно 5-10 млрд грн, - НСЗУ
На финансирование услуг по лечению COVID-19 по Программе медгарантий в сентябре-декабре 2021 года необходимо выделить дополнительно 5-10 млрд грн.
Об этом заявила заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа-сентябре. Если говорить об оплате услуг, которые предоставляются пациентам с COVID-19, возникнет потребность в дополнительных средствах. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия. Если будем расширять сеть медучреждений, привлекать не совсем эффективную команду, то эта сумма может увеличится",- сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
Помимо этого, по словам Фенчак, в начале 2021 года 6,5 млрд грн были перераспределены из Программы медгарантий на вакцинацию. В настоящее время вернули только половину этих средств.
И ведь это на годы.
Мы же это уже проходили !
"20 травня голова комітету ВР з питань бюджету зареєстрував законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68883 3509 , який пропонує додати до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного значення. Згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням законопроекту, мова йде про виділення з Covid-фонду 35 млрд грн на будівництво доріг."
(когда это уже закончится....)
Как только этот опыт поможет воссоздать целостную картину с той амплитудой колебаний, которая уже есть в выборке позапрошлогодних и прошлогодних статистик, структурированием опыта от нынешних отчетов, разбежность подобного вида ( от 5 аж до 10) , исчезнет так и не начинив собой безумную структуру, которая паразитируя на здоровье граждан, выдвет себя за систему тех аспектов и уровней, которые пекутся о здоровье граждан, оперируя суммами, которым даже нет ни фактического ( от 5 млр.) логического обоснованования( до 10 млрд) и потверждения, с учетом того, что стратегия номального здравомыслящего наполнения бюджета не может себе позволить оперировать суммами с аж такими разбежностями.
( ...немного путанно, но думаю, что понимание для здравомыслящих аспектов делового характера уловили суть стратегии для обходных маневров от спекуляции и паратизации ...)
а чего ж тогда растрынькивали на дороги, МВД, киноиндустрию...и прочее-прочее???
а может кто-то сначала ответит за нецелевое использование (разбазаривание и разворовывание) ковидного фонда ???
Получите 100 миллионов и выживайте, как умеете. У ОПы вэлыкэ крадивныцтво. Товарищи прибарахляются. Такие вещи понимать надо.
Галузь медицини доведена до критичного рівня цими проХФФесіоналами, На грудень-місяць буде бунт. Втім, як і у всій Україні...