На финансирование услуг по лечению COVID-19 в сентябре-декабре необходимо дополнительно 5-10 млрд грн, - НСЗУ

На финансирование услуг по лечению COVID-19 по Программе медгарантий в сентябре-декабре 2021 года необходимо выделить дополнительно 5-10 млрд грн.

Об этом заявила заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа-сентябре. Если говорить об оплате услуг, которые предоставляются пациентам с COVID-19, возникнет потребность в дополнительных средствах. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия. Если будем расширять сеть медучреждений, привлекать не совсем эффективную команду, то эта сумма может увеличится",- сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Помимо этого, по словам Фенчак, в начале 2021 года 6,5 млрд грн были перераспределены из Программы медгарантий на вакцинацию. В настоящее время вернули только половину этих средств.

карантин (16729) финансирование (1831) НСЗУ (171) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Вот же бездонная клоака этот Ковид. Представьте доковидную эпоху, как можно было бы использовать в реальных секторах. А сейчас - просто уйма денег уходит сквозь пальцы как песок. В карманы задействованных людей и структур.
И ведь это на годы.
27.07.2021 14:52 Ответить
Соберите списки всех,кто на крестном ходу гундяевского сатаната в Киеве и разошлите им платежки. Там ни одной курвы в маске нет
27.07.2021 14:41 Ответить
Пусть клоун 🤢🤡 на своё содержание и свои хотелки сократит , совсем обнаглел , таких расходов даже «овощ» себе не позволял , а «прислуга « народная меньше грабит
27.07.2021 14:43 Ответить
А тем кто к примеру не болеет на коронавирус в течении года можно премию выдавать поощерительную
27.07.2021 14:43 Ответить
Это его охранники заставляют)))))
27.07.2021 14:54 Ответить
все лечатся за свой счет... куда же деньги идут ????
27.07.2021 14:51 Ответить
В оффшоры оманские , Вы ещё спрашиваете !
27.07.2021 15:03 Ответить
Это что за схема ? Давайте выделим дополнитель 10 млр на лечение .... , а потом переведем это все " в дороги" ...
Мы же это уже проходили !
"20 травня голова комітету ВР з питань бюджету зареєстрував законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68883 3509 , який пропонує додати до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного значення. Згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням законопроекту, мова йде про виділення з Covid-фонду 35 млрд грн на будівництво доріг."
(когда это уже закончится....)
27.07.2021 14:53 Ответить
Нет ничего в этом мире более совершенного по своей структуре, чем оптимизация тех знаний, которые включают в себя опыт от прошлогодних или позапрошлогодних статистик.
Как только этот опыт поможет воссоздать целостную картину с той амплитудой колебаний, которая уже есть в выборке позапрошлогодних и прошлогодних статистик, структурированием опыта от нынешних отчетов, разбежность подобного вида ( от 5 аж до 10) , исчезнет так и не начинив собой безумную структуру, которая паразитируя на здоровье граждан, выдвет себя за систему тех аспектов и уровней, которые пекутся о здоровье граждан, оперируя суммами, которым даже нет ни фактического ( от 5 млр.) логического обоснованования( до 10 млрд) и потверждения, с учетом того, что стратегия номального здравомыслящего наполнения бюджета не может себе позволить оперировать суммами с аж такими разбежностями.
( ...немного путанно, но думаю, что понимание для здравомыслящих аспектов делового характера уловили суть стратегии для обходных маневров от спекуляции и паратизации ...)
27.07.2021 14:56 Ответить
да?как интересно...
а чего ж тогда растрынькивали на дороги, МВД, киноиндустрию...и прочее-прочее???
а может кто-то сначала ответит за нецелевое использование (разбазаривание и разворовывание) ковидного фонда ???
27.07.2021 15:08 Ответить
біда України що нема нікого, кто за щось відповідав - суддя не відповідає за рішення і наслідки свого суддівства, депутати не відповідають за фінансові наслідки прийнятих законів, президент взагалі ні за що не відповідає...
27.07.2021 15:21 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27019394.html Зекономика

27.07.2021 15:11 Ответить
Геній управління, сама мама Наташа казала, та й ЗЕля підакував.
27.07.2021 16:24 Ответить
Асфальт вже не допомагає? Автодор ще хоче грошей?
27.07.2021 16:23 Ответить
5-10 миллиардов, значит...
Получите 100 миллионов и выживайте, как умеете. У ОПы вэлыкэ крадивныцтво. Товарищи прибарахляются. Такие вещи понимать надо.
27.07.2021 16:28 Ответить
Какие нафик услуги по лечению? Попадаешь в больничку с пневмонией и начинается карусель. 500грн в сутки на мед препараты. И так 20 дней. Для меня Декабрь 2020 показался адом. БРЕХУНЫ.
27.07.2021 16:29 Ответить
яка область ? бо знаю що у сісідніх лікують безкоштовно, а в моїй ваші 500 грн на добу то взагалі квіточки. У людей по 100к за 2 тижні втікало на безкоштовне лікування.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:19 Ответить
Херсонська.
27.07.2021 20:43 Ответить
На каком научном и финансовом основании этот бред про милиарды. Одно обьяснение- клептомания ковидная. Где отчет за ранее выделенное и разворованое ковидмафией. Теперь ковид на все случаи жизни когда хочется кушать свиньям корыта.
27.07.2021 16:32 Ответить
Тупий непрофесіоналізм цієї НСЗУ уже відомий всім медикам України. Чого варте оце - "потрібно ще 5-10 млрд гривень"(!). Так п"ять, чи десять, адже мова йде про мільярди???
Галузь медицини доведена до критичного рівня цими проХФФесіоналами, На грудень-місяць буде бунт. Втім, як і у всій Україні...
27.07.2021 21:04 Ответить
 
 