Войска РФ обстреляли позиции ОС возле Водяного и Золотого-4 из 120-мм минометов, боевых потерь нет

С начала текущих суток, 27 июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

"Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что обо всех действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

