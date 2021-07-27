РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4156 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 050 17

Войска РФ обстреляли позиции ОС возле Водяного и Золотого-4 из 120-мм минометов, боевых потерь нет

Войска РФ обстреляли позиции ОС возле Водяного и Золотого-4 из 120-мм минометов, боевых потерь нет

С начала текущих суток, 27 июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

"Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что обо всех действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ подвела итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов

Минобороны (9585) обстрел (29682) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
з таким президентом Бiда вже в хатi , а далi буде гiрше
показать весь комментарий
27.07.2021 15:05 Ответить
+4
Водяное, Золотое - это там, где гнида разводила войска, и клялась, что один выстрел - и все вернется назад?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:10 Ответить
+3
Фотка не в тему...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фотка не в тему...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:52 Ответить
Зегнидотник , продолжает гундосить про « раскаты грома «
показать весь комментарий
27.07.2021 15:01 Ответить
Зеленский сделай одно хорошее дело
Назначь досрочные выборы президента и верховной рады
Не выходит у тебя ничего признай это и уйди
показать весь комментарий
27.07.2021 14:54 Ответить
воно планує ще на кілька термінів, до кінця свого нікчемного життя бути президентом.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:58 Ответить
з таким президентом Бiда вже в хатi , а далi буде гiрше
показать весь комментарий
27.07.2021 15:05 Ответить
шось в лісі здохло - войска рф написано...чотко, прямо, без еківоков..
канєшно шо, армия рф, там жеж всі її паспортами громадяни...
це до того, що война не гражданская...
але, чи надовго це здохле в лісі?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:54 Ответить
коли ми вже прочитаємо, що внаслідок прицільного вогню у відповідь ЗСУ задвухостили стільки-то орків, знищили опорники, техніку, склади?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:56 Ответить
При Зе никогда
показать весь комментарий
27.07.2021 15:03 Ответить
"Отмечается также, что обо всех действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм."
_Насрать на это! Надо писать была ли ответка!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:04 Ответить
мля а выше заголовок

"Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда,
ТКГ подвела итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов
показать весь комментарий
27.07.2021 15:05 Ответить
Золоте-4, коли бубочка віддасть наказ зайняти позиції з яких він. відвів ВСУ? Питання риторічне-ніколи. А зебілам все божа роса. Аби не Порошенко. Сумно і гидко.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:06 Ответить
Це не рахується. У них не рахуються вбиті та поранені українські військові, а тут якийсь обстріл з забороненої зброї.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:08 Ответить
Водяное, Золотое - это там, где гнида разводила войска, и клялась, что один выстрел - и все вернется назад?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:10 Ответить
Не клялась, а ссала в очи.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:37 Ответить
скажите... а что Украинские войска обстреляли?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:47 Ответить
У лугандонохуйловських спитай!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:06 Ответить
Наконец начинаем называть вещи своими именами-ОБСТРЕЛЯЛИ а не "нарушили режим тишины"
показать весь комментарий
27.07.2021 17:19 Ответить
 
 