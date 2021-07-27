"Грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено на 28 июля на большей части Украины
28 июля в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
В западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях кратковременные дожди грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 27-32°, в южной и восточной части до 35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.
В Киевской области пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.
27 июля состоянию на 9:00 температура воды в р. Днепр на гидрологическом посту Киев составляла 24,0°, уровень воды 443 см.
Группа "Рейтинг" опубликовала данные очередного исследования.
И там есть вопрос по поводу статьи Путина про "один народ".
Очень показательные ответы и кто, в большинстве своем, себя считает "одним народом": симпатики ОПЗЖ, Мураева и Шария.
Сильний дощ затопив дороги та створив проблеми з рухом. Ділянку на автомагістралі А1 Мілан - Неаполь закрили. Черга з автомобілів простягнулася на 8 кілометрів. Тим, хто їхав у Мілан, рекомендували обирати інший маршрут.
Град був такий сильний, що побив скло та пошкодив кузова автомобілів. Очевидці негоди опублікували вражаючі фотографії. На них видно, що крижані кульки за розміром перевищують навіть діаметр курячого яйця.
http://www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/ www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/
Найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та погримять грози. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні.
У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.
Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні, на початку серпня. - Погода від Наталки Діденко