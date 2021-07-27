РУС
Новости
11 026 10

"Грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено на 28 июля на большей части Украины

28 июля в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. 

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях кратковременные дожди грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миру следует готовиться к более интенсивным периодам аномальной жары, - исследование

Грозы, град и шквалы 15-20 м/с, - штормовое предупреждение объявлено на 28 июля на большей части Украины 01

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 27-32°, в южной и восточной части до 35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.

Грозы, град и шквалы 15-20 м/с, - штормовое предупреждение объявлено на 28 июля на большей части Украины 02

В Киевской области пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Также читайте: В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины

Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

27 июля состоянию на 9:00 температура воды в р. Днепр на гидрологическом посту Киев составляла 24,0°, уровень воды 443 см.

погода (2819) штормовое предупреждение (130)
Топ комментарии
+7
Таку б погоду та сьогодні, на сектантів кремлівського сатанату, яких звезли в Київ...
27.07.2021 15:29 Ответить
+2
опять Порох нагадил(
27.07.2021 15:26 Ответить
+2
Північ Італії в обід 26 липня накрив сильний шторм. Всього лише за пів години величезний град встиг наробити багато шкоди.

"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 5473

Сильний дощ затопив дороги та створив проблеми з рухом. Ділянку на автомагістралі А1 Мілан - Неаполь закрили. Черга з автомобілів простягнулася на 8 кілометрів. Тим, хто їхав у Мілан, рекомендували обирати інший маршрут.
Град був такий сильний, що побив скло та пошкодив кузова автомобілів. Очевидці негоди опублікували вражаючі фотографії. На них видно, що крижані кульки за розміром перевищують навіть діаметр курячого яйця.
http://www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/ www.facebook.com/1624114594/videos/366568775039858/
"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 7256

.
27.07.2021 15:52 Ответить
Сволочи
27.07.2021 15:24 Ответить
опять Порох нагадил(
27.07.2021 15:26 Ответить
МАБУТЬ ГАДУН ВІД ПРИРОДИ.
27.07.2021 17:40 Ответить
Грузію накрила сильна злива, яка наробила там біди. А чого б і ні.
27.07.2021 15:29 Ответить
Таку б погоду та сьогодні, на сектантів кремлівського сатанату, яких звезли в Київ...
27.07.2021 15:29 Ответить
https://twitter.com/sgorlovki Мітяй @sgorlovki

Группа "Рейтинг" опубликовала данные очередного исследования.
И там есть вопрос по поводу статьи Путина про "один народ".
Очень показательные ответы и кто, в большинстве своем, себя считает "одним народом": симпатики ОПЗЖ, Мураева и Шария.

"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено на 28 липня на більшій частині України - Цензор.НЕТ 1215
27.07.2021 15:43 Ответить
ГРОЗА , ГРАД и ШКВАЛ - так должны называться новые украинские ракетные комплексы .
27.07.2021 15:45 Ответить
.
Наконец-то и Киев зацепит. Или на Подоле опять сухо и жарко?
27.07.2021 16:16 Ответить
Що у Києві завтра?
Найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі та погримять грози. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні.
У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.
Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні, на початку серпня. - Погода від Наталки Діденко
27.07.2021 16:31 Ответить
 
 