"Грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено на 28 июля на большей части Украины

28 июля в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях кратковременные дожди грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 27-32°, в южной и восточной части до 35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.

В Киевской области пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

27 июля состоянию на 9:00 температура воды в р. Днепр на гидрологическом посту Киев составляла 24,0°, уровень воды 443 см.