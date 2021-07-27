Украинский пловец Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал на Играх в Токио
Украинский пловец Михаил Романчук в квалификации 800-метровки вольным стилем на Олимпиаде установил рекорд турнира и рекорд Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".
Он выиграл свой заплыв и показал время 7.41,28. Роман прошел в финал с лучшим результатом.
Дистанция 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде. Поэтому предыдущего рекорда не было.
Романчук побил собственный рекорд Украины, который установил в 2019 году в Стокгольме – 7.42,49.
29.07.2021 04:30 Плавание https://www.championat.com/olympic/_olympismog/tournament/588/match/42739/ Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал
Козаче ти красень!
Вперед до золотої перемоги!
Україна з тобою!!!