РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9746 посетителей онлайн
Новости
10 503 17

Украинский пловец Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал на Играх в Токио

Украинский пловец Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал на Играх в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук в квалификации 800-метровки вольным стилем на Олимпиаде установил рекорд турнира и рекорд Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".

Он выиграл свой заплыв и показал время 7.41,28. Роман прошел в финал с лучшим результатом.

Дистанция 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде. Поэтому предыдущего рекорда не было.

Романчук побил собственный рекорд Украины, который установил в 2019 году в Стокгольме – 7.42,49.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дзюдоистка Билодид, завоевавшая первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио, вернулась в Киев: "Отдохну и начну подготовку к новому олимпийскому циклу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Олимпиада (1138) плавание (107) рекорд (248)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
когда финал??? Миша - даешь золотую медаль!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:38 Ответить
+13
Гарна новина ! ВІТАЄМО !
Украинский пловец Романчук вышел в финал Олимпиады-2020, установив рекорд турнира - Цензор.НЕТ 123

.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:39 Ответить
+12
Плятть! Держим кулаки! Главное чтобы "чёрная метка" не вздумал его с рекордом поздравить!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда финал??? Миша - даешь золотую медаль!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:38 Ответить
нашел! -
29.07.2021 04:30 Плавание https://www.championat.com/olympic/_olympismog/tournament/588/match/42739/ Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал
показать весь комментарий
27.07.2021 15:46 Ответить
Гарна новина ! ВІТАЄМО !
Украинский пловец Романчук вышел в финал Олимпиады-2020, установив рекорд турнира - Цензор.НЕТ 123

.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:39 Ответить
Пловец-молодец!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:44 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2021 15:48 Ответить
Спортивная семья всем на зависть!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:55 Ответить
800-сотка у плаванні ще більш "коняча" дистанція ніж у легкій атлетиці...
Козаче ти красень!
Вперед до золотої перемоги!
Україна з тобою!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:55 Ответить
Плятть! Держим кулаки! Главное чтобы "чёрная метка" не вздумал его с рекордом поздравить!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:02 Ответить
Скорее Зеленая шмаркля
показать весь комментарий
27.07.2021 16:12 Ответить
Ты дурак или прикидываешся! ЗЕЛЕНСИЙ умница!
показать весь комментарий
27.07.2021 20:42 Ответить
Ой как ты любишь себя.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:12 Ответить
Слушайте, а есть где онлайн смотреть Олимпиаду? И бесплатно? Кроме телека.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:19 Ответить
https://tennis-stream.net/live-5/
показать весь комментарий
27.07.2021 17:14 Ответить
Синку, молодець!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:26 Ответить
Українські пловці -це єдині атлети в світі, із-за котрих я таки подивлюсь ці Олімпійські ігри!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:59 Ответить
Красавчик!
показать весь комментарий
27.07.2021 17:04 Ответить
Я раньше тоже занималась плаваньем, но в связи с болезнью начала играть в казино когда прочитала информацию https://slovonevorobei.com/avtomatysvyvodom/igrovye-avtomaty-kotorye-realno-dayut-vyigryvat в источнике игровые автоматы которые дают деньги где можно поиграть в слоты с хорошей отдачей и быстрыми выплатами на карту с минимальной комиссией, там огромный выбор игр для хорошего отдыха.
показать весь комментарий
04.10.2021 21:41 Ответить
 
 