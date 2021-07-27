Украинский пловец Романчук с олимпийским рекордом вышел в финал на Играх в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук в квалификации 800-метровки вольным стилем на Олимпиаде установил рекорд турнира и рекорд Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".

Он выиграл свой заплыв и показал время 7.41,28. Роман прошел в финал с лучшим результатом.

Дистанция 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде. Поэтому предыдущего рекорда не было.

Романчук побил собственный рекорд Украины, который установил в 2019 году в Стокгольме – 7.42,49.

