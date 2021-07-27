Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину после двухнедельного отпуска
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев после двухнедельного отпуска.
Об этом говорится в сообщении посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Рады снова приветствовать в Украине Временного поверенного в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США", сказано в сообщении.
