Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину после двухнедельного отпуска

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев после двухнедельного отпуска.

Об этом говорится в сообщении посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Рады снова приветствовать в Украине Временного поверенного в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США", сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кент прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине