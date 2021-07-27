РУС
Новости
1 060 4

Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину после двухнедельного отпуска

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев после двухнедельного отпуска.

Об этом говорится в сообщении посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Рады снова приветствовать в Украине Временного поверенного в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США", сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кент прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину после двухнедельного отпуска 01

посольство (1097) США (27960) Кент Джордж (50) Квин Кристина (100)
Ну а у нас все по-прежнему: уволенных Кабмином замов министра обороны пристроили на работу в... Министерстве обороны.
27.07.2021 15:53 Ответить
зачем она здесь нужна ?
27.07.2021 16:02 Ответить
Соросячить недосоросяченное.
27.07.2021 16:51 Ответить
Это крайне важная новость
27.07.2021 18:59 Ответить
 
 