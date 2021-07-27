Группа депутатов Европарламента осудила соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2"
Группа депутатов Европейского парламента выступила с заявлением о соглашении между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2", констатировав, что его реализация подрывает безопасность Украины и увеличивает энергозависимость ЕС от России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Соглашение между США и Германией в отношении "Северного потока-2" – не европейское соглашение, но попытка двух стран улучшить свои двусторонние отношения и изменить ситуацию с очень плохой на плохую. Трубопровод "Северный поток-2" подрывает украинскую безопасности, тем более, что Россия продолжает провокации и увеличивает напряжение в отношении Украины – от наращивания военного присутствия на украинской границе, которое мы наблюдали этой весной до совершенно недавних пропагандистских действий в виде направления жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека", - уверены евродепутаты.
Они также констатировали, что кроме этого, проект "Северный поток-2" противоречит Зеленому курсу ЕС и увеличивает зависимость ЕС от энергетических поставок из РФ.
"Мы призываем институции ЕС учиться на ошибках прошлых и нынешних отношений с Россией и продолжать поддерживать всестороннюю политику, которая основывается на европейских ценностях, а не на деловых сделках", - подчеркнули политики.
Заявление подписали Пятрас Ауштрявичюс, Витольд Ващиковский, Андриус Кубилиус, Сандра Калниете, Домене Девеса, Мартин Хойсик, Иван Стефанес, Рамона Стругариу, Радан Канев, Карен Мелхиор, Лиудас Мажилис.
Тільки пригадати її слова березні 2014 "На рукавах військових не було шевронів з позначкою російської федерації. Тому ми не можемо стверджувати, що то військові росії"
Меркельша старається для своєї країни. І в тому немає нічого дивного.
Як і не дивно, що наш през в інтересах банди коломойського почав купувати російську електроенергію.
Інфраструктура це ж не тільки труба, це АЕС, ТЕС, заводи, сільське господарство.
рашка це банально ніщая субстанція, тому їй потрібна інфраструктура в робочому стані.
Вся Німеччина з 1945 року побудована виключно США і за гроші США.
Яка там інша ліга! Якщо б не США була б та ФРН як НДР.
Не варто нав'язувати німцям свої забаганки .
Це якось по дитячому...
Їм вигідно. Вони будують. Крапка.
А що, німці одні в ЄС? І на думку інших держав ЄС німцям відверто начхати бо їм так вигідно?
Нічого собі!!!
А нє офігєлі тоді німці?
До речі, до крапки там ще далеко.
Пригадайте як німців прослуховували при Обамі. І що там цікавого наслухали? А-а-а-а? А наслухали на створення союзу німеччина-китай-параша на противагу США. Ось такий "союзнічєк" Німеччина.
Так що крапки може і не бути.
США при Трампі несильно притиснули і "основний донор" підняв такий поросячій зойк.
США там основний донор.
ПС. І кому там США основний донор? Хіба що полякам та прибалтам, і то не країнам, як таким, а окремим політикам, щоб підіймали хвоста і тявкали, коли треба, за наказом хазяїна...
Згадайте. Тому про брехню це не до мене.
З початку він показав нємчурє хто нємчурою може керувати.
И не надо писать всякие глупости в духе "на это он не пойдёт, это было бы глупо", глупо - судить о больном маньяке и шизике со своей рациональной колокольни.
Не сприймайте Німеччину через призму України. Ми в різних вагових категоріях.
Час вже нам дорослішати.
І чому наша влада купує електроенергію в росії ? Могла би і не купувати. Зрада ближче. Не шукайте її в Німеччині. Вона тут - поруч.
фрашистов после всего что они уже натворили - это поощрение маньяка, ясно? Зелёный свет на ещё большие преступления и они теперь - гарантированы! Попробуйте смотреть чуть дальше собственного носа, наконец-то.
_Или это ваша работа - выгородить сообщников путлера в Европе?
Ви чи не розумієте об'єктивної реальності... В якому світі живете..
Спрямуйте свої претензії до українців, які вважають росіян братнім народом. Таких в нас аж 41 %. І починайте вже вивчати українську мову. Бо німець подивиться на вас і скаже - а де тут українець , це росіянин.
Бо вважають, їх кацапи переконали, що росіскомовні все одно між собою примиряться.
_На этом точка. Больше отвечать не буду, разговор со слепоглухонемым.
Торгівля була завжди. Так надалі і лишиться.
Турки і потоки прийняли і літаки мацкальцкі позбивали - туркам пофіг і мацкалі зразу піджали хвоста.
А як ви думаєте, Німеччина відповість мацкалям як турки в разі порушення домовленостей з боку мацкальщини?
Гоните Германию из ЕС. Или хотя бы вводите санкции.
Скоріш за все так і буде - німці вилетять з ЄС і залишаться з рашкою та Китаєм.
Недаремно німців ще при Обамі прослуховували і з'ясували спробу створення вісі німеччина-китай-параша на противагу США.
Кто сколько и чего производил в Мире на 1 июля 1940 года....,и ахнул...
США производили разновсякой продукции мирового качества больше ,чем весь Остальной Мир вместе взятый...,за исключением танков и самолетов...,в ССсре таков было 23 000,самолетов 22 000...,в остальном ССср был в глубоком жопем...даже ваты с бинтами не было,не говоря о медикаментах...
И диву даешься настолько вы забили мозги интернетом
и СМИ /сми работают на хозяина -- кто их хозяин?/
Чтобы поднять страну после войны
Приоритетом была группа А/средства производства/
Группа Б/средства потребления /была на 20-30% ниже/
Только к 80 годам грурпв А и Б примерно 50/50%стали
Не сделай этого было бы что сейчас:
Муховки ввозим - польша китай
Не говоря о более сложных вещах
Карочи годы Первых сраных пятилеток били все РЕКОРДЫ Мира...по их Дебильности...
Можна не сумніватися в одному: "енергокоридор" буде відгодовувати клептократію, яка обліпила його з обох сторін. В будь-якому випадку "прив'язка" буде працювати не на європеїзацію Росії, а на її стагнацію. Як і було досі.
Здавалося б, пакт можна визнати перемогою Путіна. Але і ця перемога ілюзорна. Не тільки тому, що угода консолідує її противників. Іронія в тому, що американо-німецька легітимація "Північного потоку-2" сталася в момент, коли ЄС прийняв програму звільнення Європи від нафтогазової залежності до 2050 року. Модель економіки, на яку працює "Північний потік-2", визнана вичерпаною. Навряд чи її врятує навіть європейська клептократия.
Цю іронію змушений визнати і Кремль. "Стає ясно, що вже починаючи з 2023 року ми будемо платити вуглецевий податок від €1,4 млрд і далі - до €10 млрд протягом найближчих п'яти років - тільки за те, що наш експорт енергоресурсів недостатньо "зелений", - зазначив Дмитро Пєсков, спецпредставник президента з питань цифрового і технологічного розвитку.
Ось так - будували газопровід, щоб постачати Європу, а тепер доведеться ще за постачання і платити! "Перш за все треба чесно зізнатися собі, що цей раунд склався не на нашу користь", каже Пєсков. Свята правда.
І як довго всі протягнуть в ситуації вичерпаності? - https://gazeta.ua/blog/55487/peremoga-putina-u-borotbi-za-pivnichnij-potik2-ilyuzorna-potrapiv-u-gluhij-kut