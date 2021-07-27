РУС
Новости Газовая война
Группа депутатов Европарламента осудила соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2"

Группа депутатов Европейского парламента выступила с заявлением о соглашении между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2", констатировав, что его реализация подрывает безопасность Украины и увеличивает энергозависимость ЕС от России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соглашение между США и Германией в отношении "Северного потока-2" – не европейское соглашение, но попытка двух стран улучшить свои двусторонние отношения и изменить ситуацию с очень плохой на плохую. Трубопровод "Северный поток-2" подрывает украинскую безопасности, тем более, что Россия продолжает провокации и увеличивает напряжение в отношении Украины – от наращивания военного присутствия на украинской границе, которое мы наблюдали этой весной до совершенно недавних пропагандистских действий в виде направления жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека", - уверены евродепутаты.

Они также констатировали, что кроме этого, проект "Северный поток-2" противоречит Зеленому курсу ЕС и увеличивает зависимость ЕС от энергетических поставок из РФ.

"Мы призываем институции ЕС учиться на ошибках прошлых и нынешних отношений с Россией и продолжать поддерживать всестороннюю политику, которая основывается на европейских ценностях, а не на деловых сделках", - подчеркнули политики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

Заявление подписали Пятрас Ауштрявичюс, Витольд Ващиковский, Андриус Кубилиус, Сандра Калниете, Домене Девеса, Мартин Хойсик, Иван Стефанес, Рамона Стругариу, Радан Канев, Карен Мелхиор, Лиудас Мажилис.

Меркель з самого початку війни грала на боці московітів.
Тільки пригадати її слова березні 2014 "На рукавах військових не було шевронів з позначкою російської федерації. Тому ми не можемо стверджувати, що то військові росії"
27.07.2021 16:40 Ответить
Параноики какие-то... Наши депутаты в отпуске, президент по ходу тоже под покровом ночи из страны свалил на моря, только вот в отличии от "Мальдив" за деньги налогоплательщиков. А это все что значит??? Правильно, что нет никаких причин для волнений! А эти панику устроили!
27.07.2021 16:41 Ответить
_Для себя, а не своей страны! И ещё кучки подельников людоедов. Для самой же Германии - как и Европы вообще - это принесёт лишь зло и беды. Потому что завтракающий с людоедами оказывается в меню на ужин. Не повторяйте рашистскую пропаганду будто подельники людоеда действуют не в своих личных интересах, а в интересах народов, которые они представляют, ибо это - ложь.
27.07.2021 16:55 Ответить
27.07.2021 16:40 Ответить
Якраз під неї будується ПП2. Щоб встигнути до кінця каденції.
Меркельша старається для своєї країни. І в тому немає нічого дивного.
Як і не дивно, що наш през в інтересах банди коломойського почав купувати російську електроенергію.
27.07.2021 16:42 Ответить
Трамп і Байден пояснювали товаришу Меркель про небезпечність для ЄС і самої Німеччини ПП2. Тому я б не стверджував, що Меркель вболіває за Німеччину.
Інфраструктура це ж не тільки труба, це АЕС, ТЕС, заводи, сільське господарство.
рашка це банально ніщая субстанція, тому їй потрібна інфраструктура в робочому стані.
27.07.2021 16:47 Ответить
Бачте, в Європі планують відмовлятись від викопних копалин, тобто вугілля. Вони планують замістити його газом. Російським. Труба йде морем, нейтральними водами, тобто ніяка держава не буде брати за транспортування, отже і ціна більш приваблива, газопровід швидко окупиться. Та й не забувайте, в Німеччини свої виклики та плани. Вони в іншій лізі. Змагаються з Китаєм і штатами. Країни нині воюють економіками, а не арміями. То відсталі кацапи грубу силу використовують.
27.07.2021 16:57 Ответить
Так і сама Німеччина бажає через 10 років відмовитися від газу.
Вся Німеччина з 1945 року побудована виключно США і за гроші США.
Яка там інша ліга! Якщо б не США була б та ФРН як НДР.
27.07.2021 17:07 Ответить
Та послухайте себе...
Не варто нав'язувати німцям свої забаганки .
Це якось по дитячому...
Їм вигідно. Вони будують. Крапка.
27.07.2021 17:23 Ответить
Які свої забаганки я нав'язував німцям?
А що, німці одні в ЄС? І на думку інших держав ЄС німцям відверто начхати бо їм так вигідно?
Нічого собі!!!
А нє офігєлі тоді німці?
До речі, до крапки там ще далеко.
Пригадайте як німців прослуховували при Обамі. І що там цікавого наслухали? А-а-а-а? А наслухали на створення союзу німеччина-китай-параша на противагу США. Ось такий "союзнічєк" Німеччина.
Так що крапки може і не бути.
27.07.2021 17:59 Ответить
На думку "інших" держав ЄС Німеччині дійсно начхати, Бо ті "інші" держави, які найактивніше вищать проти ПП-2, є утриманцями ЄС, фактично сидять в Німеччини, основного донора ЄС, на шиї...
27.07.2021 20:38 Ответить
Та який там основний донор.
США при Трампі несильно притиснули і "основний донор" підняв такий поросячій зойк.
США там основний донор.
27.07.2021 20:59 Ответить
Несильно притиснули називається грубим втручанням в справи та бізнес іншої держави, спроба силою нав"язати свій неконкурентоздатний нікому не потрібний товар. Бо чесна конкуренція і Америка поняття несумісні. В них навіть закон відповідний є: про протидію противникам Америки за допомогою санкцій. Для чого він прийнятий? Правильно, бо вони самі ж прекрасно розуміють, що чесну конкуренцію вони програють вщент.
ПС. І кому там США основний донор? Хіба що полякам та прибалтам, і то не країнам, як таким, а окремим політикам, щоб підіймали хвоста і тявкали, коли треба, за наказом хазяїна...
27.07.2021 22:10 Ответить
Брехати негарно. жо байден якраз дав відмашку (гадаю, небезкорисливо) на добудову ПП-2.
27.07.2021 21:13 Ответить
Байден, прийшовши до влади, не зразу дозволив німцям будувати ПП2.
Згадайте. Тому про брехню це не до мене.
З початку він показав нємчурє хто нємчурою може керувати.
27.07.2021 21:26 Ответить
_Для себя, а не своей страны! И ещё кучки подельников людоедов. Для самой же Германии - как и Европы вообще - это принесёт лишь зло и беды. Потому что завтракающий с людоедами оказывается в меню на ужин. Не повторяйте рашистскую пропаганду будто подельники людоеда действуют не в своих личных интересах, а в интересах народов, которые они представляют, ибо это - ложь.
27.07.2021 16:55 Ответить
Знаєте, я не можу знайти причин, чому Німеччині цей газопровід невигідний.
27.07.2021 16:58 Ответить
_Потому что это мышеловка, хомут от "надзирателя Европы" (с) на шею оной. Договора с дьяволом очень дорого в конечном итоге обходятся идиотам, которые имели глупость их заключить. Этот газопровод в пятую очередь газопровод. А в первую - клин для раскола ЕС и Европы, раскола НАТО. С дальнейшим нападением на страны Балтии и Польши. Ясно?
И не надо писать всякие глупости в духе "на это он не пойдёт, это было бы глупо", глупо - судить о больном маньяке и шизике со своей рациональной колокольни.
27.07.2021 17:06 Ответить
Ви вважаєте німців ідіотами ? Чи вони не прорахували всі за і проти ?
Не сприймайте Німеччину через призму України. Ми в різних вагових категоріях.
Час вже нам дорослішати.
27.07.2021 17:18 Ответить
_Похоже никаких выводов из Второй Всемирной вы не вынесли. Ничему не научились! Иначе бы глупости про "призму Украины" не писали (что, кстати, путлеровские боты очень часто приводят как "аргумент"), ибо дело уже давно не ограничивается угрозой только для Украины!
27.07.2021 17:26 Ответить
А от цікаво. Чому можна транспортувати російський газ через Україну і не можна через ПП2.
І чому наша влада купує електроенергію в росії ? Могла би і не купувати. Зрада ближче. Не шукайте її в Німеччині. Вона тут - поруч.
27.07.2021 17:37 Ответить
_Не понимаю вашего стремления оправдать подлость подельников людоедов в Европе тем... что такие подельники есть и в Украине. Речь уже не про Украину, до вас не доходит очевидное? Это угроза уже для всей Европы! И более того... Одобрение СП-2 для фрашистов после всего что они уже натворили - это поощрение маньяка, ясно? Зелёный свет на ещё большие преступления и они теперь - гарантированы! Попробуйте смотреть чуть дальше собственного носа, наконец-то.

_Или это ваша работа - выгородить сообщников путлера в Европе?
27.07.2021 17:44 Ответить
Я нікого не виправдовую.
Ви чи не розумієте об'єктивної реальності... В якому світі живете..
Спрямуйте свої претензії до українців, які вважають росіян братнім народом. Таких в нас аж 41 %. І починайте вже вивчати українську мову. Бо німець подивиться на вас і скаже - а де тут українець , це росіянин.
27.07.2021 17:53 Ответить
_Мене не обходить що там скаже про мене якийсь уявлений німець, його помилкове сприйняття дійсності - його проблема, а не моя. Дїйсність від його помилки не зміниться на таку, що відповідатиме цій помилці.
27.07.2021 18:01 Ответить
Вас не обходить, і їх не обходять ваші проблеми. Тому вони будують ПП2.
Бо вважають, їх кацапи переконали, що росіскомовні все одно між собою примиряться.
27.07.2021 18:25 Ответить
_Опять чушь порете... обосновываете подлость европодельников людоеда тем что в Украине кто-то что-то... Хватит! Напишите этот бред полякам или жителям стран Балтии - они вам у виска покрутят - потому что отлично понимают к чему ведут эти игры Германии (и не только) с людоедами! Они уроки истории не забыли.
_На этом точка. Больше отвечать не буду, разговор со слепоглухонемым.
27.07.2021 18:06 Ответить
Розкажіть це туркам. В них теж один чи два потоки з росії проведені.
Торгівля була завжди. Так надалі і лишиться.
27.07.2021 18:26 Ответить
Турція і ЄС це різні речі.
Турки і потоки прийняли і літаки мацкальцкі позбивали - туркам пофіг і мацкалі зразу піджали хвоста.
А як ви думаєте, Німеччина відповість мацкалям як турки в разі порушення домовленостей з боку мацкальщини?
показать весь комментарий
27.07.2021 21:04 Ответить
+100%
27.07.2021 20:59 Ответить
Німці, які, за Вашими словами, "не ідіоти", "прораховували всі за і проти" ще століття тому назад. Свідченнями "мудрості рішень" німців є наслідки: Перша та Друга світова війна. Але кого історія навчає?..
28.07.2021 04:09 Ответить
Хоча газопровід готовий, ліцензії він ще не отримав.
27.07.2021 16:40 Ответить
весь ваш сраный колхоз,точная копия СССР. все страны ЕС пашут на Германию,так же как весь союз пахал на маЦкву.
27.07.2021 16:41 Ответить
Так, особливо прибалти та Польща (яка набагато бідніша навіть від меншої від неї в 4! рази Чехії). Злиденна Німеччина тільки за рахунок їх економіки і тримається...
27.07.2021 20:47 Ответить
Параноики какие-то... Наши депутаты в отпуске, президент по ходу тоже под покровом ночи из страны свалил на моря, только вот в отличии от "Мальдив" за деньги налогоплательщиков. А это все что значит??? Правильно, что нет никаких причин для волнений! А эти панику устроили!
27.07.2021 16:41 Ответить
Клоун молчаливо одобрил, 2 года сидел в кукурузе, язык в ОПе, на день видно откачали от наркоты, поднял крик-зрада! Все по плану, карлик мацковский рулит карликом криворожским.
27.07.2021 16:45 Ответить
козєл-енський - скоморох при дворах путінХУЙЛО . Але хіба то наріду заважає? 50% адабряіт. Наслідки насуваються катастрофічні...
27.07.2021 18:24 Ответить
счас от умиления аписяюсь
27.07.2021 16:49 Ответить
Как говорил Генгка Хазанов,мы глубоко осуждам-с,но одобрям-с братский договор Молотов-Риббентроп,он принесет миллиарды инвестиций Гитлера...,только Турбин для советских электростанции братская нацистская Германия поставит в ССср аж 10 штук не говоря о токарных станках и прочих фрезерах для военной промышленности товаристча Сралина...
27.07.2021 16:52 Ответить
Всі депутати групи - литовці, поляки, румуни, латиши. Жодного західноєвропейця. Пора давно руйнувати той гнилий ЄС і створювати східноєвропейський військовий союз. Меркельша та х..ло бояться цього найбільше.
27.07.2021 16:56 Ответить
Дуда носиться з проектом Міжмор'я, та все ніяк від теорії до практики перейти не наважуються поляки.
27.07.2021 18:25 Ответить
Приблизно те ж саме, якщо об"єднаються чотири вуличні злидні-бомжі. Ото буде сила...
27.07.2021 20:51 Ответить
Что значит "осудили"?
Гоните Германию из ЕС. Или хотя бы вводите санкции.
27.07.2021 16:57 Ответить
А до чого тут смайлік?
Скоріш за все так і буде - німці вилетять з ЄС і залишаться з рашкою та Китаєм.
Недаремно німців ще при Обамі прослуховували і з'ясували спробу створення вісі німеччина-китай-параша на противагу США.
27.07.2021 17:15 Ответить
Думаете ЕС введут санкции против Германии США? (вот потому и смайлик)
27.07.2021 17:40 Ответить
По совету известного всем как бы историка Марка Солонина я зашел в Википедию,хотя давно ей не верю,но все же...
Кто сколько и чего производил в Мире на 1 июля 1940 года....,и ахнул...
США производили разновсякой продукции мирового качества больше ,чем весь Остальной Мир вместе взятый...,за исключением танков и самолетов...,в ССсре таков было 23 000,самолетов 22 000...,в остальном ССср был в глубоком жопем...даже ваты с бинтами не было,не говоря о медикаментах...
27.07.2021 17:02 Ответить
Читаеш вашу желчь
И диву даешься настолько вы забили мозги интернетом
и СМИ /сми работают на хозяина -- кто их хозяин?/
Чтобы поднять страну после войны
Приоритетом была группа А/средства производства/
Группа Б/средства потребления /была на 20-30% ниже/
Только к 80 годам грурпв А и Б примерно 50/50%стали
Не сделай этого было бы что сейчас:
Муховки ввозим - польша китай
Не говоря о более сложных вещах
27.07.2021 17:16 Ответить
Можете со мной не спорить по поводу танков,бабушка моя когда жива была работала на танкодроме Харькова где испытывались на прямом ходу с конвейера танки БТ-7...,так вот она мне говорила что танков БТ-7 в сутки в Харькове собирали 12 штук,если бабуся в 1938 году била рекорды производительности,то получается с 1933 года когда танки БТ-7 начали массово клипать великое множество...
Карочи годы Первых сраных пятилеток били все РЕКОРДЫ Мира...по их Дебильности...
27.07.2021 17:17 Ответить
Група депутатів Європарламенту засудила угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6132 дерьмо Шарикова на ЭКСПОРТзнак барана а не качества
27.07.2021 17:42 Ответить
...Чи є підстави говорити, що Європа, "прив'язавши" до себе Росію через "Північний потік-2" і наповнюючи російський бюджет, може впливати на Росію?
Можна не сумніватися в одному: "енергокоридор" буде відгодовувати клептократію, яка обліпила його з обох сторін. В будь-якому випадку "прив'язка" буде працювати не на європеїзацію Росії, а на її стагнацію. Як і було досі.

Здавалося б, пакт можна визнати перемогою Путіна. Але і ця перемога ілюзорна. Не тільки тому, що угода консолідує її противників. Іронія в тому, що американо-німецька легітимація "Північного потоку-2" сталася в момент, коли ЄС прийняв програму звільнення Європи від нафтогазової залежності до 2050 року. Модель економіки, на яку працює "Північний потік-2", визнана вичерпаною. Навряд чи її врятує навіть європейська клептократия.

Цю іронію змушений визнати і Кремль. "Стає ясно, що вже починаючи з 2023 року ми будемо платити вуглецевий податок від €1,4 млрд і далі - до €10 млрд протягом найближчих п'яти років - тільки за те, що наш експорт енергоресурсів недостатньо "зелений", - зазначив Дмитро Пєсков, спецпредставник президента з питань цифрового і технологічного розвитку.

Ось так - будували газопровід, щоб постачати Європу, а тепер доведеться ще за постачання і платити! "Перш за все треба чесно зізнатися собі, що цей раунд склався не на нашу користь", каже Пєсков. Свята правда.
І як довго всі протягнуть в ситуації вичерпаності? - https://gazeta.ua/blog/55487/peremoga-putina-u-borotbi-za-pivnichnij-potik2-ilyuzorna-potrapiv-u-gluhij-kut
27.07.2021 17:43 Ответить
Султан Всея РАБссии Эрдоган потребовал от КГБшного барана ТОМОС Православия из Константинополя....,Крысы Мавзолейные...а вы хоть в Курсе кто был Первым Митрополитом Киевской Руси в июле 988 года....?....братья сраные...СкреПОНОСные
27.07.2021 17:50 Ответить
Вчера говорил долго с Петром Алексеичем Порошенко...,и я решил.... отдать 73 ДЕБИЛОВ Путлеру...пусть жуют ГУЛАГ Сралина и тушонку Рузвельта...,быдло это заслужило...
27.07.2021 18:01 Ответить
В якій палаті ти з ним розмовляв?
27.07.2021 20:53 Ответить
Могли бы еще напомнить немецким коллегам про моральноэтичские нормы
27.07.2021 18:40 Ответить
Короче все бывший варшавский договор...в то время как западные ************ глубоко возбуждены
27.07.2021 18:45 Ответить
І ШО? "АСУДИЛИ"...
27.07.2021 18:46 Ответить
А когда нада было душить рашку эти самые евродепутаты отворачивались и включали озабоченость.Продажные козлы
27.07.2021 20:26 Ответить
 
 