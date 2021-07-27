Группа депутатов Европарламента осудила соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2"

Группа депутатов Европейского парламента выступила с заявлением о соглашении между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2", констатировав, что его реализация подрывает безопасность Украины и увеличивает энергозависимость ЕС от России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соглашение между США и Германией в отношении "Северного потока-2" – не европейское соглашение, но попытка двух стран улучшить свои двусторонние отношения и изменить ситуацию с очень плохой на плохую. Трубопровод "Северный поток-2" подрывает украинскую безопасности, тем более, что Россия продолжает провокации и увеличивает напряжение в отношении Украины – от наращивания военного присутствия на украинской границе, которое мы наблюдали этой весной до совершенно недавних пропагандистских действий в виде направления жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека", - уверены евродепутаты.

Они также констатировали, что кроме этого, проект "Северный поток-2" противоречит Зеленому курсу ЕС и увеличивает зависимость ЕС от энергетических поставок из РФ.

"Мы призываем институции ЕС учиться на ошибках прошлых и нынешних отношений с Россией и продолжать поддерживать всестороннюю политику, которая основывается на европейских ценностях, а не на деловых сделках", - подчеркнули политики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

Заявление подписали Пятрас Ауштрявичюс, Витольд Ващиковский, Андриус Кубилиус, Сандра Калниете, Домене Девеса, Мартин Хойсик, Иван Стефанес, Рамона Стругариу, Радан Канев, Карен Мелхиор, Лиудас Мажилис.