"ЕС" требует у центральной и местной власти обеспечить своевременную выплату зарплат медработникам, - нардеп Фриз

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз и Николай Величкович и депутат Киевского горсовета Динара Габибуллаева встретились с министром здравоохранения Виктором Ляшко и призвали его обеспечить своевременную выплату заработных плат медицинским работникам.

Об этом они сообщили на брифинге возле Министерства здравоохранения после встречи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"По вопросу Валкивской районной клинической больницы. Мы услышали, что Минздрав свои обязательства перед районной больницей как министерство выполнил. И вопрос заключается в том, что это главный врач этой больницы фактически привел к тому общественному набату, который вылился в перекрытие дороги", - отметила она.

"Поэтому "Европейская Солидарность" поддерживает требования медицинских работников и врачей этой больницы о необходимости расторжения соглашения на работу с главным врачом Носатовым. И переизбрание нового главного врача, который будет качественно выполнять свои обязательства", - добавила народный депутат.

Также Фриз отметила, что "ЕС" будет инициировать детальное рассмотрение этого прецедента с местными властями. Она призвала Богодуховскую госадминистрации выполнить все обязательства перед больницей. "Как мы знаем, на сегодня Богодуховская госадминистрация до сих пор должна больнице почти 6 млн грн", - напомнила она.

"Мы говорили о надбавках и следующем бюджете-2022 и сколько министерство закладывает, чтобы во время обсуждения бюджета к первому чтению нашей фракцией понимать, какие именно цифры мы должны отстаивать. Важно, чтобы наши врачи и медицинские работники получали действительно достойную зарплату, а не искали возможность выехать из страны и лечить в других странах", - добавила Фриз.

Народный депутат Николай Величкович отметил, что представители "Европейской Солидарности" призвали повысить заработные платы медикам как можно быстрее.

"Мы подняли вопрос бюджета на следующий год и заработных плат медицинских работников. Мы напомнили министру, еще в 2019 году Зеленский обещал увеличение заработных плат медицинским работникам и врачам. Поэтому мы спросили его, какие суммы будут заложены в этом бюджете ", - сказал депутат.

Он напомнил, что правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на 2022 год до 15 сентября этого года.

"Министр пообещал нам что в этом бюджете будут заложены средства на увеличение зарплат минимум до 20 000 гривен для врачей, до 13000 для медиков, и меньше для младшего медицинского персонала", - отметил Величкович.

Депутат сообщил, что "Европейская Солидарность" выступила с инициативой о проведении еще одной встречи с участием всех фракций парламента с министром Ляшко для презентации его видения финансирования отрасли и министр согласился.

Кроме этого, депутат Киевского городского совета Динара Габибуллаева напомнила, что президент Зеленский обещал повысить зарплаты для медицинских работников в 2021 году, но это обещание выполнено не было.

"Мы надеемся, что монобольшинство проголосует за то, чтобы было выделено достаточное количество средств из госбюджета, чтобы мы смогли обеспечить достаточный уровень зарплат защитникам на медицинском фронте", - резюмировала она.

Также депутат подчеркнула, что фракция "ЕС" в Киевсовете системно прилагает усилия для повышения уровня оплаты труда медицинским работникам.

"Благодаря силам "Европейской Солидарности" в Киевском горсовете были перераспределены 422 миллиона гривен на медицинскую отрасль. А также в этом году было принято решение о надбавках в сумме 1,6 миллиарда гривен", - отметила депутат.