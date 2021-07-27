РУС
Новости
Группу Green Grey убрали из программы концерта ко Дню Независимости: В ОП причиной назвали некорректные высказывания музыкантов о языковом законе

Участники группы Green Grey заявили, что им запретили выступать на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины в связи с тем, что в их репертуаре нет песен на украинском языке. В Офисе Президента объяснили исключение музыкантов из программы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил гитарист группы Андрей Яценко.

"В конце мая этого года нам поступило предложение из Офиса Президента, принять участие в Большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвященном 30-летию Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема - 30 Легендарных групп с легендарными песнями. Началась подготовка.. обсуждения сценария выступления с режиссерами, тех. детали с менеджментом. … И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них 2е МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльнI стью" нас пытаются стереть
из истории Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офис Президента Украины, предварительный разговор об участии группы Green Grey в праздновании 30-й годовщины провозглашения независимости Украины велся до того, как представители этой группы высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, которая представляется организаторам некорректной.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - сообщили в ОП.

День Независимости (1208) украинский язык (1205) артисты (281) Офис Президента (1828)
+45
Я надеюсь хоть Киркоров не будет выступать!!!
27.07.2021 16:55 Ответить
+31
язики у них без кісток
тому що послідовні

Музыканты группы «Грин Грей» на выборах президента Украина предпочитают Виктору Ющенко Виктора Януковича, потому что «поддерживают курс Виктора Януковича на сближение с Россией и считают, что никакими границами не перечеркнуть нашу историю».
«Первое, что мы сказали, - будем поддерживать того кандидата, который сохранит стабильность и станет развивать построенное на протяжении последних 13 лет. А нашим поклонникам мы говорим: «Не забывайте, что жить нам с нашим выбором как минимум 5 лет!», - говорит гитарист группы Дизель. И добавляет: «Мы уже высказали все «против» в туре «Молодежь -- против! Молодежь -- за!». Прежде всего, мы против того, чтобы к власти пришла оппозиция, потому что она может стать причиной дестабилизации. Пришло время сказать и свое «за. И это - «за» Януковича». - http://obkom.net.ua/news/2004-11-16/0956.shtml
27.07.2021 17:09 Ответить
+28
Нах вони потрібні гніди промосковські !
27.07.2021 17:01 Ответить
я за электронщину а не за гринов с греями. просто искал рок - а находит уже чет электро(((
Stahlgewitter - легко найти - послушай, германский рок против комми. мне нравится, но и электронщина там норм. правда не только лишь все любят не просто лишь все
27.07.2021 20:01 Ответить
Мне Грин Грей нравится.
27.07.2021 20:29 Ответить
а мне - Landser.
против коммунизма же!
27.07.2021 20:31 Ответить
Ну вот и роговорили,. Как гоаорится: на вкус и цвет товарища нет,
27.07.2021 20:35 Ответить
https://youtu.be/UoBLeA9wsKo Green Gray - стереосистема

И это тоже одна из моих любимых мелодий.
27.07.2021 18:59 Ответить
А кто додумался их включить ?
27.07.2021 19:09 Ответить
нажми кнопку и пойми что нажал ее зря
не, раньше были ок они то
27.07.2021 19:17 Ответить
Це відверто проросійська примітивна попсова група в них нічого украінського як в репертуарі так і в душі ,носіі "русского мира" в Украіні.
27.07.2021 19:13 Ответить
вроде брешешь бо они были даааавно давненько еще
27.07.2021 20:32 Ответить
Щойно подивився сюжет Чичериної на Еспресо в програмі Василя Зими.
Однозначно - тут організаторів підтримую. Нахер з пляжа цих манкуртів і колаборантів!
27.07.2021 19:25 Ответить
подожжем подожжем и пойдеувоувоом...
27.07.2021 19:42 Ответить
Як можна ворогам сепаратистам з антиукраїнською групи "Грін Грей" дозволити участь в Великому українському святі? На День Незалежності України. Візьміть та ще з паРаші запросіть «Бурановских бабушек» нехай і вони нам моторошно повиють по кацапському.
27.07.2021 19:42 Ответить
Саме тому Великий Український Патріотичний ПреЗЕдент і відчепив цих малоросів від Великого Українського Свята.
27.07.2021 20:06 Ответить
Свят, они были вроде норм.
Иа же Ира билык - тоже была за нас, а потом стала самкой собачки Тетерева
27.07.2021 20:34 Ответить
И с каких же пор они сепаратисты? Они, конечно, бунтари, но не сепаратисты. И английский язык - это не язык врага.
27.07.2021 20:40 Ответить
"Огласите весь список, пжалуста..." (с) Зранку цю ситуацію обговорювали на Радіо-НВ: 30 українських гуртів, що внесли найбільший вклад і т.д., і т.п. І чомусь згадали Олю Полякову, Івана Дрона, Потапа і Настю і таких інших. А це хіба гурти? Це якісь солісти, типу "Олю, що ти там їси?" (с) Як на мене, то справжніх українських гуртів за роки незалежності ну, може з десяток: Брати Гадюкіни, ОЕ, Скрябін (як не соромно, наразі більше нікого справжнього не згадаю). Зараз після 14-го року цікавих гуртів стало більше, але це якась інша історія.
27.07.2021 19:46 Ответить
ОляПолякова, ІванДорн, MONATIK, KAZKA та Настя-і-Потап мають мільонні перегляди на тому ж ютубові, тож для "інформаційного простору" вони важливіші за інших, шокомунеясно? Це типово для "суспільства споживання", характерного для того ж омріяного умовного "Заходу" - нашого "загубленого по дорозі раю".
27.07.2021 19:57 Ответить
ах так - давай щас включим трэк Арии Потерянный рай , ок? это круто и реально побоку на всех?
я вмикаю.
27.07.2021 20:36 Ответить
Для украинца "Арию" слушать - зашквар. "Крымнашисты" они.
27.07.2021 20:38 Ответить
Лично я для себя вообще всех "рассеянцев" в игнор поставил - не потребляю принципиально никакой ни музыки, ни прочего "контента" с начала войны.
27.07.2021 20:40 Ответить
не знаю брат, но там нейтрально, напрм вот
https://www.youtube.com/watch?v=MTuS78tqkkY
чет люблю уже

или вот за моторы

https://www.youtube.com/watch?v=T9REToaOB5g https://www.youtube.com/watch?v=T9REToaOB5g
27.07.2021 20:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EXETu8cwIh4&list=RDMM&index=4
немцев - давай, даже лучше
27.07.2021 20:49 Ответить
мне чего полегче, и повеселее https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk&list=LL&index=24 2CELLOS - Thunderstruck [OFFICIAL VIDEO]
27.07.2021 21:12 Ответить
я и слушал уже это кстати))
и под АСДС песню хайвей ту хэлл - ехал по хайвэю)
вроде и тандерстрак был - радио рок короче - звук выкрутил и педаль левую в пол, правда на ходу пить опасно - "ну тупыыыеее" - поймать могут))
28.07.2021 08:11 Ответить
тьху, правую вестимо
28.07.2021 08:12 Ответить
Олю конечно люблю, но начинала она с кокошников. Так что российскую культуру она тоже обогатила
27.07.2021 20:37 Ответить
Трєбую гріби і пошлую моллі!
27.07.2021 20:09 Ответить
А навіщо взагалі ця попса і ці "пісні" прилипучі. Ці високі голоси, ці тенорки. Це ж державний празник
27.07.2021 20:30 Ответить
а не могли фаховіше визначити недолугість цих музик на святі - чи треба провокативно мовний закон пополоскати?
27.07.2021 20:44 Ответить
Так там схоже з фаховістю величезні проблеми. Хоча, може Ви і праві з приводу провокацій - тут вони величезні фахівці.
27.07.2021 21:40 Ответить
Розвивали б україномовний репертуар і виступили з українською піснею. Чи кацапоязика крива щелепа не повертається? Чи московською блювотиною бояться захлиснутися? Правильно їм сказали і показали - НА.УЙ.
27.07.2021 20:50 Ответить
В цьому стилі в нас є свій офігенний гурт "Калуш", нах нам ті кацапи?
https://www.youtube.com/watch?v=tXJ2-PgeLVg&ab_channel=KALUSH
27.07.2021 22:17 Ответить
Те що співають по-кацапськи - ще не велика біда для України. Але людей, які зневажають українську мову, виступати на концерті до Дня Незалежності України , допускати не можна
27.07.2021 22:31 Ответить
Были-бы они тпалантливой группой и патриотами-выпустили-бы хоть одну песню на Украинском. Или еще проще:сделать римейк своего хита на украинском языке. просто они не любят украинский язык-а значит не любят Украину. Таким не место на празднике Независимости. Пусть едут петь в Рашку свою любимую
27.07.2021 23:33 Ответить
Пусть берут пример с мендельши и пошлют свой контент Пескову... А зебуины, мабуть, увидели в названии группы себя, мол, ЗЕлено-серые - недозревше-невзрачные.
28.07.2021 01:36 Ответить
конкуренция, кокос в дефиците
28.07.2021 00:27 Ответить
так там вже бьються з кожну гривню. Там пристаркуваті піснярі та піснярки навіть нудистскій концерт влаштують. Гулять так гулять.
28.07.2021 02:42 Ответить
Ніколи не подобалась ця група та її пісенькі, повне лайно. Але з урахування того що ця бидлота вже наговорила, тепер не подобається персонально склад гурту як люди. Як були ця група нічим, так і залишились "какая разніца". Чи крутили на ТБ чи радіо цей примітив до мовного закону? Ні, бо це лайно давно було всіма забуте, але тоді вони не вякали, що їх нікуди не запрошують, навіть на російськомовні шабаши, бо лайно воно і в Африці лайно.
28.07.2021 03:36 Ответить
Дизелю и Мурику по 50! Надо было еще во времена ненаглядного для них Януковича полностью завязать с опиатами и организовать небольшой бизнес, а то все рокеры пацанчики...не смешно, а страшно за ними наблюдать.
28.07.2021 10:18 Ответить
Странно... такие кошерные пацанчики - и не взяли их в концерт
30.07.2021 10:51 Ответить
