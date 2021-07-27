Группу Green Grey убрали из программы концерта ко Дню Независимости: В ОП причиной назвали некорректные высказывания музыкантов о языковом законе

Участники группы Green Grey заявили, что им запретили выступать на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины в связи с тем, что в их репертуаре нет песен на украинском языке. В Офисе Президента объяснили исключение музыкантов из программы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил гитарист группы Андрей Яценко.

"В конце мая этого года нам поступило предложение из Офиса Президента, принять участие в Большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвященном 30-летию Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема - 30 Легендарных групп с легендарными песнями. Началась подготовка.. обсуждения сценария выступления с режиссерами, тех. детали с менеджментом. … И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них 2е МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльнI стью" нас пытаются стереть

из истории Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офис Президента Украины, предварительный разговор об участии группы Green Grey в праздновании 30-й годовщины провозглашения независимости Украины велся до того, как представители этой группы высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, которая представляется организаторам некорректной.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - сообщили в ОП.

