Россияне пытались "купить" крымских татар, за сотрудничество предлагали 3 млн руб., - глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Бариев

С начала оккупации Крыма Российская Федерация пыталась договориться с крымскими татарами, чтобы они перешли на сторону оккупантов.

Об этом в программе "На самом деле" телеканала "Дом" заявил глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев, передает Цензор.НЕТ.

"Были попытки договориться с Меджлисом крымскотатарского народа, были попытки привлечь крымских татар активно участвовать во время "референдума", на "выборах". И было решение Меджлиса не принимать участие ни в "референдуме", ни в различных "выборах", - уточнил он.

Российские власти несколько раз пытались договориться и с самим Бариевым, даже предлагали деньги за сотрудничество.

"Пытались договориться и со мной лично. Три попытки было с их стороны, и одна из попыток - мне предлагали 3 млн руб. (примерно 1,1 млн грн. - Ред.). Это было еще в марте 2014 года. Другие попытки были уже тогда, когда они хотели сказать, что "ради Крыма нужно работать" или "почему бы не подумать о будущем". Последняя из этих попыток была в июле [2014 года]. После этого начались репрессивные действия в отношении меня - обыск у меня дома с дальнейшими преследованиями", - детализировал глава Центра.

Бариев добавил, что Кремль опасается крымскотатарского народа, в частности - последствий принятия Украиной закона о коренных народах.

"Почему боятся крымских татар? Наверное, потому что Госдума Российской Федерации сделала заявление относительно принятия Украиной закона о коренных народах. Это тоже о чем-то говорит. Также говорит и то, что Путин трижды вспоминал этот закон - так это глава государства, который формирует ту политику, которую оно ведет", - уточнил глава Крымскотатарского Ресурсного Центра.

