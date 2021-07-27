Прибыл спецсамолет Бундесвера, который доставит 15 украинских раненых на лечение в Германию, - посольство. ФОТОрепортаж
Сегодня, 27 июля, в Германию специальным самолетом Бундесвера будут доставлены раненые украинские военнослужащие, которые будут проходить лечение в госпиталях армии ФРГ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Германии в Украине.
Раненых военнослужащих ВСУ доставит специально оборудованный Airbus A310.
"Интенсивная медицинская помощь по самым современным стандартам может осуществляться высоко в небе. Кроме шести пациентов интенсивной терапии еще можно транспортировать 38 пациентов в лежачем положении. Оборудование включает также аппараты ИВЛ для интенсивной терапии, портативные аппараты УЗИ и дефибрилляторы", - отметили в посольстве.
В Германиию будут эвакуированы 15 военнослужащих, страдающих от длительных повреждений в результате огнестрельных ранений и взрывов во время боевых действий. Украинские военные будут проходить лечение в госпиталях Бундесвера в Берлине, Кобленце, Ульме и Гамбурге.
Всего за последние шесть лет в Германии уже были эвакуированы 136 пациентов. Проект начался в 2014 году, когда была проведена эвакуация раненых протестующих евромайдановцев.
Помогает, просто не так как Литва. Как там "гасло" Германии то?
и спасибо за то шо Обама вашими стараниями дала Таджикистану 350 Мрапов, а нам - аж 50 хамви(обслуживание за счет отнюдь не пенсионеров Дакоты)
И да , я гражданин Румынии, живу и работаю в этой стране , дякую за внимание и уважение .