Прибыл спецсамолет Бундесвера, который доставит 15 украинских раненых на лечение в Германию, - посольство. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 июля, в Германию специальным самолетом Бундесвера будут доставлены раненые украинские военнослужащие, которые будут проходить лечение в госпиталях армии ФРГ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Германии в Украине.

Раненых военнослужащих ВСУ доставит специально оборудованный Airbus A310. 

"Интенсивная медицинская помощь по самым современным стандартам может осуществляться высоко в небе. Кроме шести пациентов интенсивной терапии еще можно транспортировать 38 пациентов в лежачем положении. Оборудование включает также аппараты ИВЛ для интенсивной терапии, портативные аппараты УЗИ и дефибрилляторы", - отметили в посольстве.

В Германиию будут эвакуированы 15 военнослужащих, страдающих от длительных повреждений в результате огнестрельных ранений и взрывов во время боевых действий. Украинские военные будут проходить лечение в госпиталях Бундесвера в Берлине, Кобленце, Ульме и Гамбурге.

Всего за последние шесть лет в Германии уже были эвакуированы 136 пациентов. Проект начался в 2014 году, когда была проведена эвакуация раненых протестующих евромайдановцев.

