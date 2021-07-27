НАБУ закрыло дело о "табачной поправке". Все обвинения против меня - фейк, - нардеп Холодов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло производство по факту внесения поправки №8 к законопроекту 1049 о регулировании маржи на табачном рынке, известной как "табачная поправка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат Украины, замглавы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

Так называемую "табачную поправку" поддержал профильный комитет Верховной Рады, а затем за законопроект проголосовала и сама ВРУ.

Законопроект был принят 4 октября 2019 года, а 10 октября 2019-го Антимонопольный комитет опубликовал результаты расследования о монопольном сговоре на табачном рынке, в котором участвовали крупнейшие производители сигарет.

После голосования производители сигарет выступили против такого регулирования, один из производителей – компания British American Tobacco – угрожала остановкой фабрики в Прилуках в случае, если решение вступил в силу. В конфликт между Верховной Радой и табачниками тогда вмешался Владимир Зеленский, который 7 ноября 2019 года провел встречу с производителями сигарет. После встречи табачные компании подписали Меморандум с Кабмином, где приняли на себя обязательства по устранению монополии. В рамках этих договоренностей президент Зеленский ветировал законопроект 1049 и вернул его в Раду уже без поправки 8, после чего он был принят.

20 ноября 2019 года программа "Схемы" обвинила "слугу народа" Холодова в причастности к лоббированию этой поправки, а также в том, что он якобы владеет розничной сетью по продаже сигарет, и таким образом якобы имеет конфликт интересов.

В декабре 2019 года НАБУ открыло производство по факту обвинений в СМИ, и спустя полтора года – в июне 2021-го, дело было закрыто. Доказательств причастности Холодова к подаче поправки №8 не нашли.

"Итого. Дела закрыты. Никаких доказательств моего участия в подготовке и лоббировании этой поправки не нашли. Потому что их не было, нет и не может быть. Эти обвинения изначально были фейком. Теперь у тех, кто сомневался, есть юридические доказательства моей правоты. Имею призрачную надежду услышать извинения от тех, кто распространял фейки и признателен тем, кто был на моей стороне", - написал нардеп Холодов.