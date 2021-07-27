РУС
Сайт и соцсети издания "Белсат" признаны экстремистскими в Беларуси, за репост грозит арест, - МВД РБ

Сайт и соцсети издания "Белсат" признаны экстремистскими в Беларуси, за репост грозит арест, - МВД РБ

Сайт и социальные сети польского телеканала "Белсат" признали экстремистскими в Беларуси.

;Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Информационные ресурсы БЕЛСАТ признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", - говорится в сообщении.

"Напомним, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста", - добавили в МВД.

а поему Лука Мудищев можно репостить?
27.07.2021 17:28 Ответить
а говорили что бацька ничего не боиться. а хрен там. все диктаторы бояться правды...
27.07.2021 17:29 Ответить
О, так це означає, що треба поширювати ці новини з Белсат ТВ https://belsat.eu/
27.07.2021 20:48 Ответить
В нас «влада» не краща, ще рік і буде друга Білорусія, я не помилився, саме Білорусія, а не Білорусь.
27.07.2021 22:38 Ответить
 
 