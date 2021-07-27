Сайт и соцсети издания "Белсат" признаны экстремистскими в Беларуси, за репост грозит арест, - МВД РБ
Сайт и социальные сети польского телеканала "Белсат" признали экстремистскими в Беларуси.
;Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
"Информационные ресурсы БЕЛСАТ признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", - говорится в сообщении.
"Напомним, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста", - добавили в МВД.
