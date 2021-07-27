Наемники РФ открывали огонь возле Водяного, Золотого-4 и Катериновки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 27 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра. В районе населенного пункта Катериновка российские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.

Читайте: ТКГ подвела итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.