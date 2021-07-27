РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7542 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 472 17

Наемники РФ открывали огонь возле Водяного, Золотого-4 и Катериновки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ открывали огонь возле Водяного, Золотого-4 и Катериновки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 27 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра. В районе населенного пункта Катериновка российские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.

Читайте: ТКГ подвела итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Автор: 

обстрел (29700) Донбасс (26966) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766) Золотое (205)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, Золотого-4 і Катеринівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5236
4-летний житель Золотого сказал воинам ВСУ - Не йдіть ! Оставайтесь...
и другие просили... (та кому це цікаво ????)
Найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, Золотого-4 і Катеринівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8342

...
показать весь комментарий
27.07.2021 18:24 Ответить
+4
https://news.depo.ua/ukr/news/zelenskiy-zvilniv-khomchaka-yogo-zaminit-zaluzhniy-pres-sekretar-prezidenta-202107271350196 Зеленський звільнив Хомчака, його замінить Залужний - повідомив Сергій Никифоров, прес-секретар президента Зе

Руслан Хомчак подав рапорт про відставку, Зе задовольнив рапорт.
https://news.depo.ua/ukr/news/pres-sekretar-zniklogo-prezidenta-dae-brifing-translyatsiya-202107271350163 Прес-секретар "зниклого" президента дає брифінг (ТРАНСЛЯЦІЯ)
показать весь комментарий
27.07.2021 18:38 Ответить
+2
Да уж, я бы им открыл огонь, чтобы куски ваты полетели уже горелые.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да уж, я бы им открыл огонь, чтобы куски ваты полетели уже горелые.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:58 Ответить
Низя! Главный членограй запретил, от одной мысли об ответке, его шибко пучит!
показать весь комментарий
27.07.2021 18:02 Ответить
мужик, судя по флажку, ты так огонь открывал, шо сел на бутылку. извиняюсь, но Невзорова слушал, нет? Та он говорил - че типо я не еде на митинги туда - ..... короче то шо вы там ходите кругами и тапочки снимаете. Вместо взять берцы и кое-что для Молотова.
ну че ты тут учишь нас то? если ты беларус? Хотя уже - белороссиянин, и поспорь шо это не так?
показать весь комментарий
27.07.2021 18:27 Ответить
Ага, это почти так, но мы скоро убьём Таракана, а потом и вам поможем Моль убить, посмотришь. У вас то жизнь теперь нормальная, только ***** мешает, как и нам не меньше, у нас из-за ***** тоже убивают.
показать весь комментарий
27.07.2021 19:47 Ответить

жизнь страны, товарищь, у руках ваших. правда.... ну да бывают досадные нюансы(поет вместе с тобой гимн Княжества литовского, заказывает еще кружку эля, сварится за то шо немае грошей, сваливает, а тебя оставляет)
показать весь комментарий
27.07.2021 19:57 Ответить
Як читаю Золоте 4 ,то відразу думаю а де хлопчик не лох ??
показать весь комментарий
27.07.2021 18:03 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2021 18:29 Ответить
Найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, Золотого-4 і Катеринівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5236
4-летний житель Золотого сказал воинам ВСУ - Не йдіть ! Оставайтесь...
и другие просили... (та кому це цікаво ????)
Найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, Золотого-4 і Катеринівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8342

...
показать весь комментарий
27.07.2021 18:24 Ответить
почерк у меня как курица, а тут - норм.
и да - ... сорри, но напр. "Порох" бы это "поднял на щит"
а так - зря пацан написал это. в никуда.
это вам тут не то(не Хорватия) - писали шо 200000 солдиков бросились и погнали сербов.
а тут - меркелемикроны, да и байдены плюсом, плюс пооки и гарантии = Зеля обосрался, а пацану будет наверное "разграничение". будь пр. война ©(с) Гитлер
показать весь комментарий
27.07.2021 18:32 Ответить
это не пацан писал... это писали его вменяемые соседи...
показать весь комментарий
27.07.2021 18:49 Ответить
ну так считай шо с соседей то спрос будет побольше?
и если тогда даже пацана орки спросят и он укажет на дядю, сорри, Колю, то что-то думаю шо пацану не будет ничего.
ну, если ВСУ оставят как было чет шо писали тут даже - Невзоров говорил шо тупо пьяная моторыла бойцу нашему забила гвоздь в колено - а ведь там моторылы такие все почти.
показать весь комментарий
27.07.2021 18:54 Ответить
сумно
показать весь комментарий
28.07.2021 10:59 Ответить
https://news.depo.ua/ukr/news/zelenskiy-zvilniv-khomchaka-yogo-zaminit-zaluzhniy-pres-sekretar-prezidenta-202107271350196 Зеленський звільнив Хомчака, його замінить Залужний - повідомив Сергій Никифоров, прес-секретар президента Зе

Руслан Хомчак подав рапорт про відставку, Зе задовольнив рапорт.
https://news.depo.ua/ukr/news/pres-sekretar-zniklogo-prezidenta-dae-brifing-translyatsiya-202107271350163 Прес-секретар "зниклого" президента дає брифінг (ТРАНСЛЯЦІЯ)
показать весь комментарий
27.07.2021 18:38 Ответить
може він таво- компанію предвиборну кернесу складає)
показать весь комментарий
28.07.2021 11:00 Ответить
Найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, Золотого-4 і Катеринівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9216
показать весь комментарий
27.07.2021 19:21 Ответить
наёмники ... огонь... и об твою плесень зеленую маму с папой... тебя не под суд надо отдавать...
показать весь комментарий
27.07.2021 22:36 Ответить
а нелох десь у наркотичному каматозі валяється
показать весь комментарий
28.07.2021 10:57 Ответить
 
 