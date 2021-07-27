Наемники РФ открывали огонь возле Водяного, Золотого-4 и Катериновки, потерь нет, - пресс-центр ОС
С начала текущих суток, 27 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра. В районе населенного пункта Катериновка российские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Топ комментарии
+8 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий27.07.2021 18:24 Ответить Ссылка
+4 Ан Мур
показать весь комментарий27.07.2021 18:38 Ответить Ссылка
+2 Беларусь
показать весь комментарий27.07.2021 17:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну че ты тут учишь нас то? если ты беларус? Хотя уже - белороссиянин, и поспорь шо это не так?
жизнь страны, товарищь, у руках ваших. правда.... ну да бывают досадные нюансы(поет вместе с тобой гимн Княжества литовского, заказывает еще кружку эля, сварится за то шо немае грошей, сваливает, а тебя оставляет)
4-летний житель Золотого сказал воинам ВСУ - Не йдіть ! Оставайтесь...
и другие просили... (та кому це цікаво ????)
...
и да - ... сорри, но напр. "Порох" бы это "поднял на щит"
а так - зря пацан написал это. в никуда.
это вам тут не то(не Хорватия) - писали шо 200000 солдиков бросились и погнали сербов.
а тут - меркелемикроны, да и байдены плюсом, плюс пооки и гарантии = Зеля обосрался, а пацану будет наверное "разграничение". будь пр. война ©(с) Гитлер
и если тогда даже пацана орки спросят и он укажет на дядю, сорри, Колю, то что-то думаю шо пацану не будет ничего.
ну, если ВСУ оставят как было чет шо писали тут даже - Невзоров говорил шо тупо пьяная моторыла бойцу нашему забила гвоздь в колено - а ведь там моторылы такие все почти.
Руслан Хомчак подав рапорт про відставку, Зе задовольнив рапорт.
https://news.depo.ua/ukr/news/pres-sekretar-zniklogo-prezidenta-dae-brifing-translyatsiya-202107271350163 Прес-секретар "зниклого" президента дає брифінг (ТРАНСЛЯЦІЯ)