Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на пункте "Станица Луганская"

Граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, смогут пройти вакцинацию против COVID-19 непосредственно на КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области. Прививки там начнут делать с 28 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.

Так, вакцинация на КПВВ будет проводиться в среду и пятницу с 9:00 до 12:00.

Также сделать это можно в прививочном пункте КНП "Станично-Луганский ЦПМСП" по адресу 5 линия, 39, с 9:00 до 15:00.

Сейчас в этих пунктах в наличии американская вакцина Moderna и китайская CoronaVac.

Как отмечается, желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19. В Луганской области действуют 4 таких центра:

- Северодонецк, пр. Химиков, 28, городской Дворец культуры;

- Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации местного рынка;

- Сватово, пер. Промышленный, 11, админкорпус КНП "Сватовская многопрофильная больница";

- Новоайдар, ул. Независимости, 20/3, админкорпус КНП "Новоайдарская многопрофильная больница".

