Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на пункте "Станица Луганская"
Граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, смогут пройти вакцинацию против COVID-19 непосредственно на КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области. Прививки там начнут делать с 28 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.
Так, вакцинация на КПВВ будет проводиться в среду и пятницу с 9:00 до 12:00.
Также сделать это можно в прививочном пункте КНП "Станично-Луганский ЦПМСП" по адресу 5 линия, 39, с 9:00 до 15:00.
Сейчас в этих пунктах в наличии американская вакцина Moderna и китайская CoronaVac.
Как отмечается, желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19. В Луганской области действуют 4 таких центра:
- Северодонецк, пр. Химиков, 28, городской Дворец культуры;
- Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации местного рынка;
- Сватово, пер. Промышленный, 11, админкорпус КНП "Сватовская многопрофильная больница";
- Новоайдар, ул. Независимости, 20/3, админкорпус КНП "Новоайдарская многопрофильная больница".
нас и здесь неплохо колют - хочешь потом едь в Рашку, а если хочешь лагерь - в КНДР, а и вообще рашка и китай тупо испытывают, шо и высрали рашкинские минздравы - результаты мол будут осенью и аж до нэкст года.
так и тут - колоть их надо новичком со спутниками, жителей блин.
Вопрос - может хлебушек лучше бегемотам или леопардам дать? они хотя бы не укусят потом?
может временно окупированные районы? или мы чего то не знаем???
В частности, по словам руководителя Национальной Медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, с центрального аптечного склада до пунктов вакцинации препарат поставляют в уже размороженном виде.
Об этом https://dnepr.strana.ua/345869-v-dnepre-pereputali-shpritsy-dlja-pfizer-i-moderna.html сообщает издание Страна.
По словам Кравченко, областное управление минздрава также перепутало шприцы для инъекций вакцины Pfizer и Moderna.
«Облздрав выдал к вакцине Pfizer самоблокирующиеся шприцы по 0,5 мл без штрихования разметки. Тогда как Pfizer колется по 0,3 мл/доза. То есть, они перепутали шприцы. Шприцы для Moderna дали под Pfizer», - отметил Кравченко.
По его словам, риска смертельного исхода от передозировки нет, однако это может способствовать проявлению побочных эффектов.
--------
весело.
Хорошо, что не колят всех подряд одной иглой, как раньше.
новічкаспутніка зелені, слава Богу, не додумалися закупити. Ну і коронавак навряд чи сильно кращий...
Чи є честь у мешканців дамбаца?