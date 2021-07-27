РУС
Новости
1 589 40

Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на пункте "Станица Луганская"

Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на пункте "Станица Луганская"

Граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, смогут пройти вакцинацию против COVID-19 непосредственно на КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области. Прививки там начнут делать с 28 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.

Так, вакцинация на КПВВ будет проводиться в среду и пятницу с 9:00 до 12:00.

Также сделать это можно в прививочном пункте КНП "Станично-Луганский ЦПМСП" по адресу 5 линия, 39, с 9:00 до 15:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19: в Украине зарегистрировано менее 1% серьезных побочных явлений

Сейчас в этих пунктах в наличии американская вакцина Moderna и китайская CoronaVac.

Как отмечается, желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19. В Луганской области действуют 4 таких центра:

- Северодонецк, пр. Химиков, 28, городской Дворец культуры;

- Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации местного рынка;

- Сватово, пер. Промышленный, 11, админкорпус КНП "Сватовская многопрофильная больница";

- Новоайдар, ул. Независимости, 20/3, админкорпус КНП "Новоайдарская многопрофильная больница".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 096 человек, всего - 3 177 763, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) ОГА (2398) КПВВ (330) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Луганская область (6552)
Топ комментарии
+12
Кислого борща им в пятку,а не вакцину
27.07.2021 17:54 Ответить
+11
А чего не спутником?
27.07.2021 17:56 Ответить
+9
Вакцинировать при предъявлении паспорта гражданина Украины.
27.07.2021 17:57 Ответить
Кислого борща им в пятку,а не вакцину
27.07.2021 17:54 Ответить
А чего не спутником?
27.07.2021 17:56 Ответить
ну да, всего лишь пфайзером а чем бы нет
28.07.2021 00:06 Ответить
Вакцинировать при предъявлении паспорта гражданина Украины.
27.07.2021 17:57 Ответить
А зачем?(искреннее удовление? )
нас и здесь неплохо колют - хочешь потом едь в Рашку, а если хочешь лагерь - в КНДР, а и вообще рашка и китай тупо испытывают, шо и высрали рашкинские минздравы - результаты мол будут осенью и аж до нэкст года.
так и тут - колоть их надо новичком со спутниками, жителей блин.
27.07.2021 18:04 Ответить
свои пусть сосут. а им пенсия наша и рф, гуманитарка то же. как думаешь, откажуться они от этого? пойдут на одну Украинскую и без гуманитарки??? а нам впаривают что в душе они за Украину. хрен там...
27.07.2021 18:11 Ответить
нехай і Гіркіна привозять - не шкода!
27.07.2021 18:02 Ответить
Будуть напевно вакцинуватися і ненавидіти Україну
27.07.2021 18:03 Ответить
та не - это такое что если как вот собаке хлебушек пообещать - то лаять будет на всех других, но только пока не прекратишь давать хлебушек.
Вопрос - может хлебушек лучше бегемотам или леопардам дать? они хотя бы не укусят потом?
27.07.2021 18:07 Ответить
Могут сразу Новичком ,он спасает!!!
27.07.2021 18:04 Ответить
А с какого хера им?
27.07.2021 18:05 Ответить
ониженашилюди
27.07.2021 18:09 Ответить
Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на пункте "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 6556
27.07.2021 19:08 Ответить
Им же там всем Спутник выдали, они ещё так радовались этому , что им Пуйло помог, а нам никто вакцин не даёт...
27.07.2021 18:07 Ответить
Интересно, большую часть вакцин Украина закупила за бюджетные деньги, то есть наши. Вот с чего это я должна за свой счёт их вакцинировать?
27.07.2021 18:40 Ответить
Однозначно нет, особенно с учётом того, что эти люди не платят налоги в бюджет Украины, мы им точно ничего не должны!
27.07.2021 19:41 Ответить
а Украина уже признала ОРДЛО.???
может временно окупированные районы? или мы чего то не знаем???
27.07.2021 18:08 Ответить
та успокойтесь)))... то мини перепись кормильцев ))) анкету ж надо заполнять )))
27.07.2021 18:08 Ответить
" Граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, смогут пройти вакцинацию " - а это точно будут НАШИ граждане ? особенно если учесть количество выданных там российских паспортов
27.07.2021 18:08 Ответить
Спутником вакцинируйте говнюков. Что за страна, блдь.
27.07.2021 18:11 Ответить
Мой друг в Ютьюбе Айдер Муждабаев каже что ХМЫРЕЙ Путлера на цензоре найти ЛЕГКО...пишем простой текст...РАБссия срань позорная...а далее техника вашей фантазии... типа РАБссия срань позорная..,Путлер Мудак обосцаный Гитлером... Вариантов МИЛЛИОН...
27.07.2021 18:13 Ответить
Ещё бы понять нахиба искать этих хмырей
27.07.2021 18:46 Ответить
чипировать! Всех!
27.07.2021 18:13 Ответить
Проверьте у этих "патриотов" двойное гражданство . Две пенсии , два регресса , две помощи мамочкам . Неплохо устроились . Насрали , и в шоколаде .
27.07.2021 18:14 Ответить
После того, как в Харькове обнаружили целую партию вакцин от COVID-19 производства Pfizer/BioNTEch в отношении которой были нарушены условия хранения и транспортировки, аналогичная ситуация произошла и в городе Днепр.
В частности, по словам руководителя Национальной Медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, с центрального аптечного склада до пунктов вакцинации препарат поставляют в уже размороженном виде.
Об этом https://dnepr.strana.ua/345869-v-dnepre-pereputali-shpritsy-dlja-pfizer-i-moderna.html сообщает издание Страна.
По словам Кравченко, областное управление минздрава также перепутало шприцы для инъекций вакцины Pfizer и Moderna.
«Облздрав выдал к вакцине Pfizer самоблокирующиеся шприцы по 0,5 мл без штрихования разметки. Тогда как Pfizer колется по 0,3 мл/доза. То есть, они перепутали шприцы. Шприцы для Moderna дали под Pfizer», - отметил Кравченко.
По его словам, риска смертельного исхода от передозировки нет, однако это может способствовать проявлению побочных эффектов.
--------
весело.
Хорошо, что не колят всех подряд одной иглой, как раньше.
27.07.2021 18:14 Ответить
Вакцинация для сепарасторов и колаборантов? - "круто". обязательно по предъявлению паспорта с двуголовым бройлером.
27.07.2021 18:17 Ответить
Ну якщо вже так хочете їх колоти, то вперед Коронаваком китайським і індійською АстраЗенекою... Ними от в Києві ніхто колотися не хоче (можна прийти і хоч зараз вколотися), зате в пункти з Модерною - черги! То якого дідька ще цим сєпарам Модерну давати???
27.07.2021 18:21 Ответить
Этот зоопарк можно привить только "спутником" . Только не надо мне рассказывать , что там "наши люди" .
27.07.2021 18:25 Ответить
Воно-то так, але в нас ж новічка спутніка зелені, слава Богу, не додумалися закупити. Ну і коронавак навряд чи сильно кращий...
27.07.2021 18:28 Ответить
Спасибо Штатам, подарили 4 000 000 доз "Модерны", они дали ее украинцам или оккупантам с сепарасторами? кстати, я сегодня вакцинировался "модерной" - бесплатно - спасибо дядюшке Сему!!
27.07.2021 18:23 Ответить
Посадить на вакцинацию правосеков. И когда очередной домбасянин начинает рассказывать про "я нипанимаю вашу тилячью мову", шприц с вакциной заменяется на клизму со скипидаром.
27.07.2021 18:23 Ответить
Шприц з вакциною заміняється на шприц з короною
27.07.2021 18:25 Ответить
Это не гуманно. Может быть они тоже люди?
27.07.2021 18:45 Ответить
та не,навряд ли
27.07.2021 20:43 Ответить
а может жители ОРДЛО собьются в стаю и улетят на йух?
27.07.2021 18:23 Ответить
бубе виднее куды шекели бюджетные направлять...
27.07.2021 18:29 Ответить
Наша людя должна быть сытой и здоровой! Иначе как Путина вызывать и в Укров стрелять...
27.07.2021 18:40 Ответить
а як же ж "дамбац кормит Украину"?
Чи є честь у мешканців дамбаца?
27.07.2021 21:33 Ответить
 
 