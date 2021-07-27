Украина для ноты о консультациях по "Северному потоку-2" использовала бюрократические моменты Соглашения об ассоциации, маневр восхитил многих чиновников ЕС, - Politico

Публично в ЕС практически не отреагировали на маневр Украины - ноту МИД Украины о консультациях по "Северному потоку - 2". Однако в частном порядке многие официальные лица и дипломаты восхищались сообразительностью Киева.

"В 2009 году ЕС создал свою программу Восточного партнерства, чтобы сделать бывшие советские государства, включая Украину, Грузию и Молдову, более европейскими посредством соглашений о политической ассоциации и всеобъемлющих соглашений о свободной торговле. Но теперь Брюссель получает больше, чем ожидал, поскольку Киев настаивает на двустороннем партнерстве", - говорится в публикации.

МИД Украины использовал для обоснования ноты статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, написав "смелый бюрократический ответ на геополитическую провокацию, которым гордился бы самый опытный и мудрый госслужащий Брюсселя".

"Они поступили абсолютно правильно. Некоторые мои коллеги в институтах считают, что Соглашение об ассоциации накладывает обязательства только на Украину, а не на обе стороны", - цитирует издание одного из чиновников ЕС.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что реакция Киева была оправданной - но, возможно, также потенциально непродуманной. "Недавняя украинская инициатива была хитрой, конечно. Однако мне интересно, почему они этого не делали раньше", - сказал он.

Издание отмечает, что с юридической и практической точки зрения маловероятно, что этот шаг приведет к тому, что "Северный поток - 2" не запустят. Но с политической точки зрения высокопоставленные должностные лица и дипломаты ЕС заявили Politico, что это был пороговый момент: "Страна-партнер, надеющаяся однажды присоединиться к ЕС, наконец, имела наглость встать и открыто потребовать, чтобы ее права уважались Европейской комиссией и Германией, самой большой и могущественной страной-членом ЕС, вместо того, чтобы молчать из страха рассердить или обидеть своих богатых западных покровителей".

Издание отмечает, что понимание, что Киев имеет полное право защищать свои интересы даже несмотря на угрозу разозлить партнеров, стало прорывом для Украины.

"Главное, что украинцы начали демонстрировать свою идентичность, а не просто благодарно получать донорскую помощь и техническую поддержку. Они не неблагодарные, я думаю, что они стали больше действовать как страна", - сказал советник, много работавший с украинскими чиновниками.

Журналисты предполагают, что консультации дадут Украине площадку, чтобы настаивать на санкциях, предотвратить запуск трубопровода или требовать более существенную компенсацию, чем предложили Вашингтон и Берлин, и более строгие гарантии.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации. Позже Европейская комиссия получила ноту Киева.

