Новости
2 249 15

Малообеспеченным семьям выделят к 1 сентября по 2 тыс. грн на ребенка

Кабинет Министров Украины по инициативе президента Украины Владимира Зеленского готовит постановление о выделении малообеспеченным семьям по 2 тыс. грн на одного ребенка для подготовки к школьному периоду.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По инициативе Владимира Зеленского правительство сейчас готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным и многодетным семьям. Понятно, что таким семьям готовить детей к первому звонку первого сентября сложнее всего, потому, чтобы облегчить им подготовку к началу учебного периода, правительство готово выделить по 2 тыс. гривен на ребенка", - заявил Никифоров.

По его словам, "в министерстве насчитали 150 тыс. получателей такой помощи, предусмотрено выделение 300 млн. грн".

Также читайте: С 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты по 400 грн, - Шмыгаль

"Постановление проходит последние согласования и должно появиться очень скоро, чтобы деньги были уже в следующем месяце, чтобы к 1 сентября их успели потратить на подготовку детей", - добавил он.

выплаты (697) дети (6737) помощь (8122) школа (3052) Сергей Никифоров (157)
Топ комментарии
+3
пенсионерам кошака усыновить и отправить в школу...
27.07.2021 19:00 Ответить
+3
три в одном .
27.07.2021 19:12 Ответить
+2
Ну да , они отметят и ещё нарожают . Нет малообеспеченных , есть ленивые , тупые или хитрожопые .
27.07.2021 19:06 Ответить
- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?
27.07.2021 19:02 Ответить
А еще есть цыгане
27.07.2021 19:11 Ответить
В Польщі на кожного школяра дають по 300, малозабезпеченим + додаткові кошти. Це в додатку до щомісячного 500+. Всі ці величини в злотих.
27.07.2021 19:12 Ответить
Насчитали (интересно кто и как) 150 тыс, выделили 300 млн., выплатят единицам для видосиков, разницу в карман. И что характерно вор совершенно другой человек.... зелепупики, Вы сказочные лохи, вам об этом уже даже в новостях пишут!
27.07.2021 19:26 Ответить
а хорошо обеспеченным по 20000
27.07.2021 19:40 Ответить
Клоуни. Дикретні жінці вже на 4 - ри місяці затримують(і це між іншим не соц. допомога, це компанія вже заплатила державі. А держава вкрала). Пенсіонери в наступному місяці в прольоті(в державі дефіцит коштів). А вони допомогу... Чи друкарський станок не встигає друкувати?!
27.07.2021 19:46 Ответить
Это кому? Почти всей Украине? Или тем кого конец ...эпохи бедности не коснулся?
27.07.2021 21:10 Ответить
По инициативе Владимира Зеленского правительство сейчас готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным и многодетным семьям.Потом , после ухода журналюг добавил : Короче расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже не чем. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно. Пайку терпилам не поднимать!
27.07.2021 21:18 Ответить
Аттракцион невиданной щедрости !!! Но выглядит как-то мелко на фоне помощи на оздоровление в размере нескольких десятков тысяч гривень чиновникам(а оздоровляются они регулярно) .
27.07.2021 23:59 Ответить
 
 