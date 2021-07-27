Малообеспеченным семьям выделят к 1 сентября по 2 тыс. грн на ребенка

Кабинет Министров Украины по инициативе президента Украины Владимира Зеленского готовит постановление о выделении малообеспеченным семьям по 2 тыс. грн на одного ребенка для подготовки к школьному периоду.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По инициативе Владимира Зеленского правительство сейчас готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным и многодетным семьям. Понятно, что таким семьям готовить детей к первому звонку первого сентября сложнее всего, потому, чтобы облегчить им подготовку к началу учебного периода, правительство готово выделить по 2 тыс. гривен на ребенка", - заявил Никифоров.

По его словам, "в министерстве насчитали 150 тыс. получателей такой помощи, предусмотрено выделение 300 млн. грн".

"Постановление проходит последние согласования и должно появиться очень скоро, чтобы деньги были уже в следующем месяце, чтобы к 1 сентября их успели потратить на подготовку детей", - добавил он.