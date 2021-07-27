РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7559 посетителей онлайн
Новости
2 158 18

И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ

И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении трем лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Следствие установило, что осенью 2020 года подозреваемые начали реализацию схемы по завладению зерном Государственного резерва, которое находилось на ответственном хранении в ГП "Хлебная база №76", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схема присвоения средств на закупках COVID-оборудования для государственных больниц блокирована на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Подозрение получили:

  • и.о. генерального директора ГП "Хлебная база №76" (находится в управлении "Госрезерва"),
  • директор ООО - близкий родственник и.о. генерального директора ГП;
  • физическое лицо - организатор схемы.

Отмечается, что сначала фигуранты создали видимость передачи частной компанией 1,56 тыс. тонн зерна на ответственное хранение в ГП, однако на самом деле зерно на склады не поступало.

"В дальнейшем, во исполнение соответствующего договора, участники схемы планировали начать отгружать зерно из Госрезерва под видом возврата имущества ООО. Чтобы частично скрыть реальную нехватку государственного зерна в результате таких действий, около 700 тонн подозреваемые планировали списать как отходы в результате проведения якобы оздоровительных мероприятий с зерном", - рассказали в НАБУ.

Также смотрите: Врио главы АРМА Сигидин и его заместитель Павленко подозреваются в присвоении более $400 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зерно начали вывозить в мае 2021 года, но их остановили правоохранители.

"Отметим, что на протяжении реализации коррупционной схемы в ГП "Хлебная база №76" дважды менялось руководство и оба раза, как установило следствие, на соответствующие должности назначали людей при содействии организатора схемы, которые в дальнейшем обеспечивали ее выполнение", - отметили в ведомстве.

Автор: 

НАБУ (4602) Госрезерв (57) зерно (1080) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) хищение (684)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1117

....
показать весь комментарий
27.07.2021 19:51 Ответить
+9
ах вот они какие ...крысы, зерно сточившие...
показать весь комментарий
27.07.2021 19:31 Ответить
+8
И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9402
показать весь комментарий
27.07.2021 19:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кормите их только этим зерном .
показать весь комментарий
27.07.2021 19:27 Ответить
Є хоч один керівник в Держрезерві який не краде державне майно?
показать весь комментарий
27.07.2021 19:34 Ответить
Опасная должность . Слишком много соблазнов .
показать весь комментарий
27.07.2021 19:36 Ответить
курочка по зёрнышку клюёт...як запысано в кодекси у ************...
показать весь комментарий
27.07.2021 19:29 Ответить
ах вот они какие ...крысы, зерно сточившие...
показать весь комментарий
27.07.2021 19:31 Ответить
И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9402
показать весь комментарий
27.07.2021 19:45 Ответить
И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1117

....
показать весь комментарий
27.07.2021 19:51 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2021 19:58 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2021 09:22 Ответить
Это одна из тех самых мышей?
показать весь комментарий
27.07.2021 19:31 Ответить
Тем Госрезервом пользовался кто хотел все 30 лет
Там копать и копать 😀😀😀
Пример - маски
показать весь комментарий
27.07.2021 19:59 Ответить
На больную, на мозоль.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:27 Ответить
И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9312
показать весь комментарий
27.07.2021 20:12 Ответить
Я думаю в статье ошибка. Они воровали 12 лямов в день.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:13 Ответить
Подельников наказать по всей строгости, а и.о., утвердить руководителем.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:27 Ответить
Интересно , они понесут наказание как "козлы" или как "крысы" ?
показать весь комментарий
28.07.2021 02:28 Ответить
Следствие установило, и суд это подтвердил, что зерно съели мыши, и не на 12 млн., а на 2 млрд.
С чиновников сняли все обвинения, выплатили все зарплаты и премировали.
ИЛИ КТО-ТО НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ ДРУГОЙ СЦЕНАРИЙ РАССМАТРИВАЕТ?
показать весь комментарий
28.07.2021 06:47 Ответить
 
 