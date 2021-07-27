И.о. гендиректора ГП с двумя подельниками организовали схему хищения зерна из Госрезерва на 12 млн грн, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении трем лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Следствие установило, что осенью 2020 года подозреваемые начали реализацию схемы по завладению зерном Государственного резерва, которое находилось на ответственном хранении в ГП "Хлебная база №76", - говорится в сообщении.

Подозрение получили:

и.о. генерального директора ГП "Хлебная база №76" (находится в управлении "Госрезерва"),

директор ООО - близкий родственник и.о. генерального директора ГП;

физическое лицо - организатор схемы.

Отмечается, что сначала фигуранты создали видимость передачи частной компанией 1,56 тыс. тонн зерна на ответственное хранение в ГП, однако на самом деле зерно на склады не поступало.

"В дальнейшем, во исполнение соответствующего договора, участники схемы планировали начать отгружать зерно из Госрезерва под видом возврата имущества ООО. Чтобы частично скрыть реальную нехватку государственного зерна в результате таких действий, около 700 тонн подозреваемые планировали списать как отходы в результате проведения якобы оздоровительных мероприятий с зерном", - рассказали в НАБУ.

Зерно начали вывозить в мае 2021 года, но их остановили правоохранители.

"Отметим, что на протяжении реализации коррупционной схемы в ГП "Хлебная база №76" дважды менялось руководство и оба раза, как установило следствие, на соответствующие должности назначали людей при содействии организатора схемы, которые в дальнейшем обеспечивали ее выполнение", - отметили в ведомстве.