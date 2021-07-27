РУС
Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

Зеленский увольняет должностных лиц, которые были на совещании по вагнеровцам, чтобы отвлечь внимание от собственного провала.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"На днях Зеленский устроил кадровый головопад, под его топор попали заместители руководителя СБУ, днями ранее заместитель министра обороны, а несколько месяцев назад Зеленский своим указом уволил руководителя Главного управления разведки, профессионала Василия Бурбу. Всех этих чиновников объединяет одна деталь - ровно год назад они находились в кабинете Зеленского, где докладывали Верховному Главнокомандующему детали тайной спецоперации, так называемой "операции вагнеровцев", - отметила народный депутат.

Геращенко напоминает, что спецоперация была разработана во времена президента Порошенко совместно с международными партнерами Украины.

"Эти преступники были причастны к преступлению сбивания МН17, к убийствам военных и гражданских украинцев на Донбассе, к преступлениям в Сирии и другим преступлениям, так как вагнеровцы - это частная армия, которая находится под покровительством Путина и выполняет грязные спецоперации", - отметила депутат.

Также она отметила, что спецоперация по вагнеровцам была уникальной разработкой украинских спецслужб, которая должна была обеспечить возможность привлечь к ответственности преступников. "Сейчас мы бы имели 33 свидетелей для международных судов и в деле МН17 и убийств в Донбассе", - подчеркнула Геращенко. По ее мнению, "дело вагнеровцев" это продолжение тенденции обесценения властью операций украинских спецслужб, так же как в ситуации с Цемахом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК, а не политклуб "Слуг народа" и ОПЗЖ, - Порошенко

Сопредседатель фракции "ЕС" отметила, что во время интервью телеканалу "1+1" Зеленский фактически признался, что лично сорвал спецоперацию, сообщив Лукашенко соответствующую информацию. "Оппозиция ровно год требовала создать ВСК, чтобы расследовать детали этой измены. Ее блокировали "слуги" и не дали ее создать", - напомнила депутат.

"Петр Порошенко согласился прийти на заседание ВСК созданной "слугами", при условии, что туда пригласят Зеленского. Именно Зеленский признался на всю страну, что он рассказал все детали этой спецоперации Лукашенко, который абсолютный сателлит Кремля и уже находился в агонии избирательной кампании, результаты которой не признал весь мир. А мы подыгрываем Лукашенко и сливаем Путину детали спецоперации. Абсолютный кошмар за который нужно отвечать по закону", - заявила Геращенко.

Сопредседатель фракции "ЕС" напомнила, что правоохранительные органы отказывались открыть соответствующее уголовное производство против президента Зеленского по статье "государственная измена" по обращению представителей Движения сопротивления капитуляции, а регистрации уголовного производства удалось добиться только через суд.

Читайте также: За год после срыва спецоперации по "вагнеровцам" Зеленский прошел долгий путь от лжи до "явки с повинной", - Герасимов

"Эта спецоперация родилась не у Зеленского в голове, и не у Порошенко, она формировалась и велась в сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО - это США и Турция. Как бы ни скрывалась власть от ответов на неприятные вопросы, на них придется отвечать и не в ВСК "слуг" и ОПЗЖ. Наступит время, когда перед разведчиками за преданную и слитую спецоперацию по "вагнеровцам" придется отвечать в украинском суде ", - резюмировала Геращенко.

Геращенко Ирина (1635) Зеленский Владимир (22050) ЧВК Вагнер (1339) Европейская Солидарность (1077)
Топ комментарии
+44
ВАЗеленський і логіка?
27.07.2021 19:42 Ответить
+27
ето тебе шарий с ютубчика сказал ?
27.07.2021 19:52 Ответить
+23
Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5923
27.07.2021 20:10 Ответить
Страница 2 из 2
Спасибо, посмеялся.
28.07.2021 07:50 Ответить
Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8711
27.07.2021 19:44 Ответить
Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5479
27.07.2021 19:45 Ответить
Все за сценарієм та режисурою кремлівських ляльководів !!!)))
27.07.2021 19:50 Ответить
Агентура кремлівських ляльководів захопила владу в Украіні і системно іі руйнує.
27.07.2021 20:10 Ответить
Саме так!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Саме біда України в тому, що відсутня українська державна влада !!!)))
27.07.2021 20:14 Ответить
Відкат проукраїнського простору за ці 2 роки - колосальний.
27.07.2021 20:26 Ответить
А ви милі голубки )
27.07.2021 20:52 Ответить
Тобі збоченець => https://censor.net/ru/user/489684, чогось не вистачає у житті. Ну тоді - тримай, повозбуждайся пі *** @сіна :

Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7930
27.07.2021 21:24 Ответить
За сусідніми столами сидите?
27.07.2021 21:32 Ответить
Я знав, що тобі та твоєму приходові з недоношеними братами по розуму сподобаються картинки.
27.07.2021 21:53 Ответить
Втрачаєш форму. Тобі не заплатять.
27.07.2021 21:56 Ответить
Шутки шутками, но Зеля заложил операцию по Вагнеру, то ли Путину, то ли Лукашенке, без разницы. Но у нас, в банана рипаблик, это норма.
27.07.2021 19:45 Ответить
Зєля за минулий рік злив росіяна 7(сім) спецоперацій. Вагнерівці - найбільш гучніший епізод. Чому в цьому році Зєля нікого не зливає? А тому, що всі зрозуміли, що Зєля - російський шпигун
27.07.2021 19:51 Ответить
Он не шпион, таких глупых в шпионы не берут. Он обычный совок. А вот в окружении да, там люди поумнее.
27.07.2021 20:23 Ответить
Во! Глубоко копает!(с). У меня нет никаких сомнений: сентябрь будет богат на события! Отпраздновать мы должны без потрясений, встреча с Байденом должна пройти. А на той встрече, очень похоже- мало что светит хорошего. Ну и всё... в сентябре последуют оргвыводы... И никакого попкорна! Лично я не совсем представляю себе- чем сентябрь 2021 закончится!
27.07.2021 19:45 Ответить
Андрюха замаскувався.😁
27.07.2021 20:29 Ответить
Хвилюються не лише за посаду.
27.07.2021 19:53 Ответить
ЗЕ коли буде відрубувати руки крадунам?
27.07.2021 19:49 Ответить
воно самому собі рубати буде?
27.07.2021 20:00 Ответить
если, таким образом, заметает следы, то глупо .
27.07.2021 19:52 Ответить
Чи виконало ДБР рішення суду і завели карну справу на товаріща зеленськава?
27.07.2021 19:52 Ответить
рішення суду ще не вступило в закону силу. А, якщо з ДБР подадуть апеляцію - то це через місяців два.
Час ще терпить...
27.07.2021 20:00 Ответить
апеляції не буде.
А коли рішення суду вступить в силу?
27.07.2021 20:01 Ответить
Хертам привет передаёт.
27.07.2021 20:03 Ответить
И де про це написано?
27.07.2021 20:05 Ответить
Непосредственно над "И де про це написано?"
27.07.2021 20:07 Ответить
Тобто ніде.
27.07.2021 21:28 Ответить
https://youtu.be/V5YxtweUxrA O No
27.07.2021 20:00 Ответить
Мне усегда было интересно знать у сторонников квартала95: а чем собственно шут гороховый доказал, что он патриот Украины?! Закрыл мертведчука? Перестал платить пенсии в лугандон? Назвал путлера - убийцей украинцев? Назвал парашию - оккупантом украинских земель? Накупил массу высокоточных ракетных комплексов для ВСУ? Многократно усилил армию? Освободил все пренных воинов и патриотов? Заблокировал строительство сп-2?.. Что за два года сделал зеленский в доказательство своего патритизма Украине? Правильный ответ - нифига!
27.07.2021 20:08 Ответить
Итак, уже понятно, что первых лиц США, Великобритании, Германии и Франции на "Крымской платформе" не будет. Это не только воспитательной щелчок по носу Зеленскому, но и проблема для всех нас. Во-первых это показывает, что благодаря провальным действиям президента на международной арене этот проект может стать изначально мертворожденным и это вызовет радость в Кремле. Думаю, что Зеленскому нужно продолжать обвинять всех и предъявлять новые претензии. Тогда будет ещё хуже. Но, какая разница? Так что не стоит ему сейчас останавливаться и нужно дальше всему миру показывать свою квалификацию. Пусть низкую, но свою. А его изначально предупреждали к чему это приведёт. Не послушал.
Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6560698473956203 пишет Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Во-вторых это покажет катастрофическую ситуацию в международных отношениях между Украиной и нашими западными партнёрами. А это уже проблема нашей нацбезопасности. Можно ли это изменить? Можно. Но это сможет сделать лишь следующий глава державы.

С Зеленским никаких качественных изменений можно не ждать. Он бездарно растратил весь кредит доверия и проявил себя как пустышка, на чьих комплексах играет его окружение. Последнее определение не моё, а руководителя внешнеполитического ведомства одной европейской страны. Увы. И мне нечего было ему возразить. Так что надо надеяться, что он хотя бы ещё больше не ухудшит наши взаимоотношения со всеми партнёрами, включая самых близких. Хотя, с Молдовой и Грузией, он хорошо показал, что испортить может все.

Так же надо понимать, что на 30-летии Независимости Украины вышеуказанных лиц не будет. Как не будет уже и многих первых лиц государств, которые ранее подтверждали свое участие в "Крымской платформе" и на юбилее. А главное, что у всех них есть уважительные причины, почему они не едут. У кого-то скворечник не доделан, кто-то варенье не успел ещё закрыть, а кто-то занят размышлениями на тему "Почему Украина ещё не в НАТО". И это сильный удар по имиджу Украины. Так вот этот результат получен вместе - Зеленским, Ермаком и всей их камарильей. "Вони зробили це разом!".
27.07.2021 22:02 Ответить
Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5923
27.07.2021 20:10 Ответить
Где логика? Если бы он их убил, как в каком-нибудь 18 веке, это одно)) а так получается, он наоборот развязывает им языки, в связи с увольнениями.
Ирина Геращенко бред конспирологический говорит.
27.07.2021 20:11 Ответить
не совсем, скоро визит в США и все помним про бутафорскую тск марьяны безумной... так вот все эти 4 уже не при исполнении и заслушивать их доклад не обязательно. Можно заслушать новых, своих руководителей, доклад. А гражданские могут сколько угодно уже орать про зраду, или не орать, может нельзя с таких должностей без подписки о неразглашении уходить... короче все Геращенко правильно говорит... "это жужу неспроста" (Винни Пух)
показать весь комментарий
27.07.2021 21:17 Ответить
Зассыт оно куда то ехать.
27.07.2021 21:36 Ответить
Гюндуз Мамедов очолював міжнародну слідчу групу від України по справі MH17 (і не тільки по ній) у міжнародному кримінального суду. Хто зараз замість нього, і що з цією слідчою групою від України?
27.07.2021 21:36 Ответить
Ой! А вот стщас сметуны ево сметут!
27.07.2021 21:08 Ответить
Зеленский увольняет должностных лиц, которые были на совещании по вагнеровцам... Так тож добре, сідєтєлями будуть...
27.07.2021 21:15 Ответить
не будут теперь, они никто теперь... их слова=твои слова, то есть ни о чем уже
27.07.2021 21:18 Ответить
Віталік, от як раз вони тепер необтяжені обов'язками та посадами. А протоколи не горять. Є протокол по якому проходить те чи інше засідання. Там вказані присутні особи. Вони будуть зобов'язані згідно закону свідчити про те де були та що чули, за винятком, якщо немає ніякої державної таємниці, а подковьорниє разборки не є державною таємницею. Так, що руку на Біблію та клятву, що буде говорити правду, одну тільки правду та нічого окрім правди.
27.07.2021 21:34 Ответить
протоколи можна переписати, загубити і далі по списку. звільнені тепер звичайні громадяни, то ж якщо бутафорска тск захоче допитати голову зовнішної розвідки вони викличуть нинішнього і той по "матеріалам справи" доповість те що треба, це якщо вирішать грати цей скетч перед амерами. А так то Бурбу звільнили і охорону зняли з нього навіть. Хто знає щоб з ним було аби не якесь европейське посольство, що надало йому охорону.. може росіяни захочуть "поговорити" з цею ходячою бібліотекою держ таємниць... а от слова Бурби тепер слова звичайного громадянина і мають таку ж вагу як і твої...тобто ніякої
27.07.2021 21:45 Ответить
Віталік, а яка різниця свідчень між простої людини та людини на держслужбі? Свідчення простої людини це ніщо, а свідчення держслужбовця це аксіома?
27.07.2021 22:33 Ответить
якщо запустити бутафорію з тск то обов'язково доведеться заслухати керівників сбу, зовнішню розвідку і далі, а от громадянина Бурбу вже не обов'язково... так зрозуміліше?
27.07.2021 22:43 Ответить
Зеленський звільняє чиновників, які рік тому були присутні на нараді щодо вагнерівців, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1470
27.07.2021 21:31 Ответить
Ля ты крыса
27.07.2021 21:35 Ответить
снова туфта.
27.07.2021 21:35 Ответить
самокритичненько.
27.07.2021 21:43 Ответить
да. лично и только у тебя самокритичненько.
27.07.2021 21:45 Ответить
Ердоган не підтвердить, бо туристичний сезон у розпалі.
28.07.2021 00:04 Ответить
Не понимаю этой истерики с вагнеравцами, что по сути это меняет? С самомго начала понятно,что президентишко из Зе выйдет только российско и олигархо зависимый. И мифические вагнеровцы лишь отвлекают патриотическую часть общества от более страшных дел, например щемление патриотов и подготовку к сдаче Украины. С вагнеровцами как раз все ясно, а вот будущее Украины весьма туманно.
28.07.2021 07:13 Ответить
Згоден, що нам треба перемкнутись з Зєлі на узгодження йому заміни. Хто, якщо не Зєля? Чому українці досі не узгодили нормального натомість? Бажано з оголошеною командою, щоб не було несподіванок
28.07.2021 07:18 Ответить
Христо Грозев что-то тоже затягивает с выходом кино. Подыгрывает ЗЕ?
28.07.2021 08:28 Ответить
Совсем от жары Ирина ополоумела. Что попало несет, лишь бы понравилось главному кукловоду ...
28.07.2021 10:16 Ответить
ПЕСыку абы гавкнуть.....
28.07.2021 10:21 Ответить
Придурошные, пословицу такую слыхали?
"С глаз долой - из сердца - вон!"?
28.07.2021 10:30 Ответить
