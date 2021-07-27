Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

Зеленский увольняет должностных лиц, которые были на совещании по вагнеровцам, чтобы отвлечь внимание от собственного провала.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"На днях Зеленский устроил кадровый головопад, под его топор попали заместители руководителя СБУ, днями ранее заместитель министра обороны, а несколько месяцев назад Зеленский своим указом уволил руководителя Главного управления разведки, профессионала Василия Бурбу. Всех этих чиновников объединяет одна деталь - ровно год назад они находились в кабинете Зеленского, где докладывали Верховному Главнокомандующему детали тайной спецоперации, так называемой "операции вагнеровцев", - отметила народный депутат.

Геращенко напоминает, что спецоперация была разработана во времена президента Порошенко совместно с международными партнерами Украины.

"Эти преступники были причастны к преступлению сбивания МН17, к убийствам военных и гражданских украинцев на Донбассе, к преступлениям в Сирии и другим преступлениям, так как вагнеровцы - это частная армия, которая находится под покровительством Путина и выполняет грязные спецоперации", - отметила депутат.

Также она отметила, что спецоперация по вагнеровцам была уникальной разработкой украинских спецслужб, которая должна была обеспечить возможность привлечь к ответственности преступников. "Сейчас мы бы имели 33 свидетелей для международных судов и в деле МН17 и убийств в Донбассе", - подчеркнула Геращенко. По ее мнению, "дело вагнеровцев" это продолжение тенденции обесценения властью операций украинских спецслужб, так же как в ситуации с Цемахом.

Сопредседатель фракции "ЕС" отметила, что во время интервью телеканалу "1+1" Зеленский фактически признался, что лично сорвал спецоперацию, сообщив Лукашенко соответствующую информацию. "Оппозиция ровно год требовала создать ВСК, чтобы расследовать детали этой измены. Ее блокировали "слуги" и не дали ее создать", - напомнила депутат.

"Петр Порошенко согласился прийти на заседание ВСК созданной "слугами", при условии, что туда пригласят Зеленского. Именно Зеленский признался на всю страну, что он рассказал все детали этой спецоперации Лукашенко, который абсолютный сателлит Кремля и уже находился в агонии избирательной кампании, результаты которой не признал весь мир. А мы подыгрываем Лукашенко и сливаем Путину детали спецоперации. Абсолютный кошмар за который нужно отвечать по закону", - заявила Геращенко.

Сопредседатель фракции "ЕС" напомнила, что правоохранительные органы отказывались открыть соответствующее уголовное производство против президента Зеленского по статье "государственная измена" по обращению представителей Движения сопротивления капитуляции, а регистрации уголовного производства удалось добиться только через суд.

"Эта спецоперация родилась не у Зеленского в голове, и не у Порошенко, она формировалась и велась в сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО - это США и Турция. Как бы ни скрывалась власть от ответов на неприятные вопросы, на них придется отвечать и не в ВСК "слуг" и ОПЗЖ. Наступит время, когда перед разведчиками за преданную и слитую спецоперацию по "вагнеровцам" придется отвечать в украинском суде ", - резюмировала Геращенко.