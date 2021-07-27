РУС
Новости
Двух раненых 26 июля женщин-военнослужащих эвакуировали вертолетом в Харьков, одна из них в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ

Военным вертолетом из района проведения ООС в Харьковский госпиталь доставили двух женщин-военнослужащих, получивших ранения в Донецкой области 26 июля в результате вражеского артобстрела. Состояние одной из раненых тяжелое.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медсилы ВСУ.

На Донетчине в одном из военных мобильных госпиталей раненым была оказана необходимая медицинская помощь и принято решение о эвакуации военнослужащих в Харьков.

Как сообщили медики, одна женщина-военнослужащий прибыла в тяжелом состоянии, другая - в средней тяжести. Обе родом из Сумской области.

"Пациентка в стабильно тяжелом состоянии получила торакоабдоминальное ранение с повреждением диафрагмы, толстой и тонкой кишки. Также у нее есть металлический осколок в районе позвоночника. Сейчас наши торакальные и нейрохирурги провели ряд оперативных вмешательств в области грудной клетки, а также с целью удаления осколка из позвоночника.

Вторая женщина-военнослужащий получила непроникающее огнестрельное ранение живота и правой нижней конечности. Состояние здоровья ее остается средней тяжести и ее готовят к оперативному вмешательству, которое будет проводиться в ближайшие дни", - рассказали в госпитале.

Другие военнослужащие, пострадавших вследствие вражеского обстрела 26 июля, имеют более легкие ранения или боевые травмы. Поэтому, их доставляют в Харьков автомобильным транспортом.

Отмечается, что в июле из района проведения боевых действий в Харьковский военный госпиталь прибыло 10 раненых и 7 травмированных воинов, а также 75 больных военнослужащих.

Никто никому,в глаза посмотреть,не хочет? Здоровья вам защитницы.
зе в очко смотрит обично
Другие военнослужащие, пострадавших вследствие вражеского обстрела 26 июля, имеют более легкие ранения или боевые травмы. Поэтому, их доставляют в Харьков автомобильным транспортом, то есть с ветерком на урале или зисе.
Женщин под обстрелы ? Это преступление .
це касапи обстріляли склади і рембазу ремонтного підрозділу 58-ї бригади. Це в 20-ти кілометрах від передка. Дивись нижче.
щойно в програмі Василя Зими побачив коментар двох волонтерів, Карп'юка і Макарука про цей обстріл... Так це, виявляється, касапи зачоти здавали касапські курсанти артучилища, просто не відомо. з якого... пітерського, ніби то, такі в них відомості, але це лише здогадки.
Короче, цим касапи показали: "ми вас достанемо і в глибокому тилу". Волонтери більш за все незадоволені тим, що Верховний врот води набрав...
ага, https://www.youtube.com/watch?v=6arO8p6gmBI ось тут прямий ефір, початок за студійним таймером в 20:20
весной писал - в апреле зачёты у кацапских снайперов . летом у артиллеристов с училищ зебил превратил наших в мишени для курсантов кацапсин . при порохе бывало что эти батареи уезжали в рефрижераторах полным составом
Макарука не знаю, а Олександр Карпюк (Serg Marco на фб) на фронт їздить, в курсі справ.
хіба
то вода... хай ковтає
Справжня біда... Одужуйте!
Опаньки...сомневаюсь, что женщины были в солдатских окопах...били по узлу связи или управления, били осколочными из ствольной арты
Зеленая падаль АУ!!!!!
одужуйте як найскоріше... дівччатка-воїни...берегині...
на те воно і падаль, що "ау" не допоможе.
Жінки, здебільшого медики якраз і знаходяться на КП батальона. Прилетіло до них в хату.
Тем хуже...на медпункте всегда медицинский флаг, и медпункты не обстрелливаются...
Т.е били прицельно по медикам...Опять же ЗЕлеленое ****** АУ!!! Где Эрекция????
Не так. В місцях розташування на 0 жодних вказівників нема. Били по скупченню техніки.
Одужуйте, рідненькі наші.
И это был командный пункт в 20 км от линии соприкосновения!
Кп батальона не може знаходитись за 20 км! Хіба що батальона який розміщено та виконує завдання на другій лінії
За все, що накоїв, перед судом буде відповідати В.О. Зеленський.
Не буде. Зеленський уже забезпечив собі сите й безбідне життя не лише собі, а й пра-пра-правнукам.
Ні, ось цьому скористатися всім тим не дадуть.
Буде сидіти. Не відпустять.
Обовязково покарати зелену мразоту, тільки перед ним сивочолого баригу за Іловайськ та Дебальцеве теж.
каким боком ты убогий приписал и сюда уже Пороха!?
Тим боком, що скоро роковини Іловайської трагедії, а всякі хомчаки з порошенками за це досі не відповіли. і муженки теж.
Вы сначала восемь тышш патриотов из тюрем выпустите, которых Порох посадил, а потом за Иловайск побазарим
Уверен,стреляли по наводке.Какая то гнида есть в тылу.
Пишуть, що вогонь вівся через безпілотник.
Цю проблему можна вирішити просто.
Парад. Зброя на вибір.
зато ЗЕленая падаль, который говнокомандующим зовется, где то **** на каникулах!
одужуйте землячки скоріше ! дякую , що бережете наш спокій ціною життя !
На цій гілці я не найшов НІ ОДНОГО звинувачення Х*ла. Звинувачують діючого Президента України, вибраного 73% виборців. Тих, хто були проти, переміг Путін.
Украинские солдаты давно стали для российских террористов просто живыми мишенями. На которых они повышают свое мастерство и обкатывают новую технику. И кто в этом виноват? Только украинская как бы власть, её и властью можно назвать только в кавычках, из-за нее забрали Крым, потом Донбасс. Путин полез только по одной причине, он знал про эту трусость в кабинетах Киева. И сейчас отстреливают наших людей на своей же земле, а из Киева только трусливейшее мычание, как и все эти годы, "только не провоцировать". Такой трусливой власти нет ни где на Земле.
Немає у мене особисто довіри до харківських медиків. Я про тих, хто "лікує" поранених воїнів.
І це з 2014 року...
Переконувався неодноразово...
Підозріло великий відсоток "врачебньіх неудач и ошибок".
Повна протилежність медикам славетного Дніпра.

Одужання пораненим.
