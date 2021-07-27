Двух раненых 26 июля женщин-военнослужащих эвакуировали вертолетом в Харьков, одна из них в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ

Военным вертолетом из района проведения ООС в Харьковский госпиталь доставили двух женщин-военнослужащих, получивших ранения в Донецкой области 26 июля в результате вражеского артобстрела. Состояние одной из раненых тяжелое.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медсилы ВСУ.

На Донетчине в одном из военных мобильных госпиталей раненым была оказана необходимая медицинская помощь и принято решение о эвакуации военнослужащих в Харьков.

Как сообщили медики, одна женщина-военнослужащий прибыла в тяжелом состоянии, другая - в средней тяжести. Обе родом из Сумской области.

"Пациентка в стабильно тяжелом состоянии получила торакоабдоминальное ранение с повреждением диафрагмы, толстой и тонкой кишки. Также у нее есть металлический осколок в районе позвоночника. Сейчас наши торакальные и нейрохирурги провели ряд оперативных вмешательств в области грудной клетки, а также с целью удаления осколка из позвоночника.

Вторая женщина-военнослужащий получила непроникающее огнестрельное ранение живота и правой нижней конечности. Состояние здоровья ее остается средней тяжести и ее готовят к оперативному вмешательству, которое будет проводиться в ближайшие дни", - рассказали в госпитале.

Другие военнослужащие, пострадавших вследствие вражеского обстрела 26 июля, имеют более легкие ранения или боевые травмы. Поэтому, их доставляют в Харьков автомобильным транспортом.

Отмечается, что в июле из района проведения боевых действий в Харьковский военный госпиталь прибыло 10 раненых и 7 травмированных воинов, а также 75 больных военнослужащих.

