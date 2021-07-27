Двух раненых 26 июля женщин-военнослужащих эвакуировали вертолетом в Харьков, одна из них в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ
Военным вертолетом из района проведения ООС в Харьковский госпиталь доставили двух женщин-военнослужащих, получивших ранения в Донецкой области 26 июля в результате вражеского артобстрела. Состояние одной из раненых тяжелое.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медсилы ВСУ.
На Донетчине в одном из военных мобильных госпиталей раненым была оказана необходимая медицинская помощь и принято решение о эвакуации военнослужащих в Харьков.
Как сообщили медики, одна женщина-военнослужащий прибыла в тяжелом состоянии, другая - в средней тяжести. Обе родом из Сумской области.
"Пациентка в стабильно тяжелом состоянии получила торакоабдоминальное ранение с повреждением диафрагмы, толстой и тонкой кишки. Также у нее есть металлический осколок в районе позвоночника. Сейчас наши торакальные и нейрохирурги провели ряд оперативных вмешательств в области грудной клетки, а также с целью удаления осколка из позвоночника.
Вторая женщина-военнослужащий получила непроникающее огнестрельное ранение живота и правой нижней конечности. Состояние здоровья ее остается средней тяжести и ее готовят к оперативному вмешательству, которое будет проводиться в ближайшие дни", - рассказали в госпитале.
Другие военнослужащие, пострадавших вследствие вражеского обстрела 26 июля, имеют более легкие ранения или боевые травмы. Поэтому, их доставляют в Харьков автомобильным транспортом.
Отмечается, что в июле из района проведения боевых действий в Харьковский военный госпиталь прибыло 10 раненых и 7 травмированных воинов, а также 75 больных военнослужащих.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Короче, цим касапи показали: "ми вас достанемо і в глибокому тилу". Волонтери більш за все незадоволені тим, що Верховний врот води набрав...
то вода... хай ковтає
Зеленая падаль АУ!!!!!
Т.е били прицельно по медикам...Опять же ЗЕлеленое ****** АУ!!! Где Эрекция????
Буде сидіти. Не відпустять.
Парад. Зброя на вибір.
І це з 2014 року...
Переконувався неодноразово...
Підозріло великий відсоток "врачебньіх неудач и ошибок".
Повна протилежність медикам славетного Дніпра.
Одужання пораненим.