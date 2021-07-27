Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что назначение Главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного и переход в СНБО Руслана Хомчака является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны Украины и в секторе безопасности.

Зеленский считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней на сто процентов выполнять задачи, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии. "Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что следует активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах.

"Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", – считает Зеленский.

Президент ожидает, что на всех уровнях в Вооруженных Силах, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач – от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне", – отметил Зеленский.

