РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
11 875 33

Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что назначение Главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного и переход в СНБО Руслана Хомчака является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны Украины и в секторе безопасности.

Зеленский считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней на сто процентов выполнять задачи, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии. "Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что следует активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах.

"Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", – считает Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВCУ

Президент ожидает, что на всех уровнях в Вооруженных Силах, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач – от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне", – отметил Зеленский.

Также читайте: Хомчак заменит Коваля на должности первого замсекретаря СНБО

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) оборона (5287) ВСУ (6938) Залужный Валерий (680) Хомчак Руслан (250)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Зеленский сам недоразумение!
показать весь комментарий
27.07.2021 20:55 Ответить
+16
ДВА ГОДА ВОЙНЫ Министр Обороны дрался с Главнокомандующим ВСУ за ОТКАТЫ по топливу.
А ГовноКомандующий Наркоман смотрел на это посмеиваясь...
показать весь комментарий
27.07.2021 20:56 Ответить
+14
скотина, https://censor.net/ru/news/3279466/*******************************************************************************************************, і чому не було належної відповідді?
показать весь комментарий
27.07.2021 21:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский сам недоразумение!
показать весь комментарий
27.07.2021 20:55 Ответить
Типа Тарану мешают работать))))))) Смешно
показать весь комментарий
27.07.2021 21:22 Ответить
...І вигнав не ватного тарана, а хомчака.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:55 Ответить
Який теж вата.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:58 Ответить
там всюду вата, зеленая вата...
показать весь комментарий
27.07.2021 23:17 Ответить
ДВА ГОДА ВОЙНЫ Министр Обороны дрался с Главнокомандующим ВСУ за ОТКАТЫ по топливу.
А ГовноКомандующий Наркоман смотрел на это посмеиваясь...
показать весь комментарий
27.07.2021 20:56 Ответить
А чого Тарана не звільнив ?
Це ж він погано працює і послаблює ЗСУ. Ти йому дав такі настанови ?
показать весь комментарий
27.07.2021 20:56 Ответить
так то ж д'єрмаковий кадр.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:02 Ответить
Все просто:
Ждем когда (если) примут ГосОборонЗаказ, который НЕ ПРИНИМАЮТ вот уже два года.
...
А Правительство до сих пор работает (ворует) без какой либо "Программы Правительства".
И никого это похоже не волнует.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:59 Ответить
скотина, https://censor.net/ru/news/3279466/*******************************************************************************************************, і чому не було належної відповідді?
показать весь комментарий
27.07.2021 21:01 Ответить
І В ХОМЧАККА СПИТАЙ
показать весь комментарий
27.07.2021 21:13 Ответить
Я тебе ЛЕГКО отвечу:
Потому, что ГОВНОкомандующий "какая-разница" ЗАПРЕТИЛ ВСУ использовать коптеры, беспилотники, разведывательные рейды и снайперские расчеты - ВСЁ ЗАПРЕТИЛ!
По этому, МЫ на территории врага ничего не видим и никак повлиять не можем.
И оккупанты делают ВСЁ, что хотят.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:45 Ответить
і це правда
показать весь комментарий
27.07.2021 21:48 Ответить
и так и будет. но уже без клоуна
показать весь комментарий
27.07.2021 21:02 Ответить
Сфера обороны должна функционировать без недоразумений - руководителей)
показать весь комментарий
27.07.2021 21:02 Ответить
А вы обратили внимание, что зеленое чучело уже неделю как не появляется на людях? Где он сейчас: в омане или катаре с патрушевым шампусик пьют за грядущую капитуляцию Украины.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:05 Ответить
Відкачують після коксу.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:02 Ответить
про синергию ничего не сказал
показать весь комментарий
27.07.2021 21:11 Ответить
зЄлєпукін, уявляєш як одного разу я читаю новину що ти підписав наказ про своє звільнення!!!!!!! О це буде РАДІСТЬ!!!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 21:15 Ответить
Так у хитрожопого комуняки такая тактика, назначать на руководящие посади вчерашних комуняк, развалить, разворовать какую то отрасль, а самому выглядеть реформатором и патриотом, и если верить рейтингам (28%), то лохи ведутся, даже элитный порохобот Ан Мур стал рафинированным зелеботом.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:31 Ответить
так гелюзеть или не зеть?
показать весь комментарий
27.07.2021 21:55 Ответить
невже лисого нарешті на роботу влаштовуть?
показать весь комментарий
27.07.2021 22:22 Ответить
Если две стороны конфликтуют,почему уволили только одну?
показать весь комментарий
27.07.2021 22:42 Ответить
метко сказано, само недоразумение и проговорилось
показать весь комментарий
27.07.2021 23:16 Ответить
Путлер приказал Зе уволить агента РФ Хомчака, которым был недоволен агент ПутлераТаран!
показать весь комментарий
27.07.2021 23:31 Ответить
Т.е. выиграл Таран.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:43 Ответить
А что это за поц на фото -- в светлой рубашке с закатанными рукавами?

Зеленський про звільнення Хомчака: Сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками - Цензор.НЕТ 1510

https://starshinazapasa.livejournal.com/1332397.html Да как вам сказать...
показать весь комментарий
28.07.2021 09:54 Ответить
Увольнение - это когда коленом под сраку и на улицу. Иная песТня - в заместители секретаря СНБО. Конечно же так, как из армии уже не нахомячишь (разве что канцтовары и то, если секретарь дозволит), но всё-таки в кресле замсекретаря жопа не отмёрзнет. Хотя молоденькая Курочка с Яичком из гнёздышка может и упорхнуть - одно дело, когда на тебе кряхтит, пердит, пыжится и роняет слюни прыстаркуватый Шентеклер-главнокомандующий (для престижу можно и потерпеть), и совсем другое - какой-то там нахрен никому непотребный прыстаркуватый Шентеклер-замсекретаря (это же несносно).
показать весь комментарий
28.07.2021 10:25 Ответить
А зачем чиновникам заниматься реформами, когда через месяц-другой тебя снимут? К чему приведут эти постоянные перестановки фигур?
показать весь комментарий
28.07.2021 10:58 Ответить
На хрена вообще было назначать этого Иловайского дезертира Хомчака на таку ответственную должность!! Что бы убедиться , что он ничтожество и уволить, а вернее продвинуть этого дезертира дальше и выше по служебной лестнице !!Точь в точь как при КПСС... Не справился отправляли в другу область руководителем с повышением!! Когда эта банда зеленского и сам Зеленский поумнеют и по взрослеют!! Дезертир Хомчак уже никога не станет патриотом УКраины!!
показать весь комментарий
28.07.2021 12:49 Ответить
Сфера обороны должна функционировать

...сфера должна быть круглой...
показать весь комментарий
28.07.2021 14:29 Ответить
Дебіл!
Напрягай своє зелене болото, щоб вони усували двовладдя в ЗСУ на рівні законів. Це твій обов'язок, мудило!
показать весь комментарий
28.07.2021 14:34 Ответить
 
 