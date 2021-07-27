Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях Рада рассмотрит осенью, - Резников

Законопроект "О государственной политике переходного периода" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым планируется к рассмотрению Верховной Радой осенью 2021 года.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно в Верховную Раду Украины для рассмотрения. Я надеюсь, что осенью, в следующий сессионный период будет время для рассмотрения в парламенте этого законопроекта", - заявил Резников во время открытого обсуждения законопроекта в рамках "Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

По словам Резникова, "это фундаментальный закон (в случае принятия его ВР. - Ред.), целью которого станет безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".

Он отметил, что "над проектом первого тракта законопроекта работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий, было обработано около 180 письменных рекомендаций и предложений, из 98 страниц изначального варианта в настоящий момент осталось 30".