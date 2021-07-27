РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7590 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 920 11

Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях Рада рассмотрит осенью, - Резников

Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях Рада рассмотрит осенью, - Резников

Законопроект "О государственной политике переходного периода" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым планируется к рассмотрению Верховной Радой осенью 2021 года.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно в Верховную Раду Украины для рассмотрения. Я надеюсь, что осенью, в следующий сессионный период будет время для рассмотрения в парламенте этого законопроекта", - заявил Резников во время открытого обсуждения законопроекта в рамках "Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

По словам Резникова, "это фундаментальный закон (в случае принятия его ВР. - Ред.), целью которого станет безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".

Читайте: "Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - Никифоров о перемирии на Донбассе

Он отметил, что "над проектом первого тракта законопроекта работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий, было обработано около 180 письменных рекомендаций и предложений, из 98 страниц изначального варианта в настоящий момент осталось 30".

Автор: 

ВР (29430) законопроект (3288) Крым (26484) Донбасс (26966) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Такі законопроекти просто так не розглядаються. Нікуди ті території не переходять. Навіщо струшувати повітря.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:57 Ответить
+1
Тыпилы продолжают "делить шкуру не убитого медведя".
Исключительно для того, что бы сделать видимость, что в этом направлении хоть что-то делается.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:01 Ответить
+1
можете уже вводить локдаун. на всякий случай. А случаи всякие бывают
показать весь комментарий
27.07.2021 21:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі законопроекти просто так не розглядаються. Нікуди ті території не переходять. Навіщо струшувати повітря.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:57 Ответить
Потрясіння повітря,в цьому сенс імітаціі діяльності !!!)))
показать весь комментарий
27.07.2021 21:49 Ответить
Тыпилы продолжают "делить шкуру не убитого медведя".
Исключительно для того, что бы сделать видимость, что в этом направлении хоть что-то делается.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:01 Ответить
можете уже вводить локдаун. на всякий случай. А случаи всякие бывают
показать весь комментарий
27.07.2021 21:08 Ответить
А що парашенські війська вже пішли???????? вИ там обережно з переходним терміном!!!!!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 21:11 Ответить
.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:30 Ответить
Бла-бла-бла !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів,імітація державної діяльності !!!))
показать весь комментарий
27.07.2021 21:46 Ответить
пока вы зебилы - терпилы мечтаете о всяких законопроектах
донецкие "кормильцы" имеют ваш ПФ , сами никуя туда не вкидывая ...
это ж так круто "доить хунту" семь лет и обсирать её с ещё большим остервенением, получив сейчас паспорт с двумя курицами к уже имеющемуся пацпарту "рыцпублики"
показать весь комментарий
27.07.2021 22:14 Ответить
Законодательно закрепить срок между де-оккупацией и первыми свободными выборами на деоккупированных территориях. Это может быть срок, равный продолжительности оккупации. Или - 10 лет. А лучше - выборы назначаются через 15 лет после вывода оккупационных расейских мудаков.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:24 Ответить
А в ті 15 років паспорти аленів усім, хто не здав іспит з української мови та історії, як то в більшості країн світу для отримання громадянства.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:04 Ответить
Предатель подписал формулу Штайнмайера, теперь кропают предательский закон
показать весь комментарий
28.07.2021 00:31 Ответить
 
 