РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7590 посетителей онлайн
Новости
1 944 12

Суд в Литве приговорил политика Палецкиса к шести годам лишения свободы за шпионаж в пользу России

Суд в Литве приговорил политика Палецкиса к шести годам лишения свободы за шпионаж в пользу России

Шяуляйский окружной суд в Литве признал бывшего политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.lt.

При этом признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности, сообщил BNS представитель суда Витаутас Йончас.

Генеральная прокуратура предлагала наказать Палецкиса девятью годами лишения свободы, а Бертаускаса освободить от уголовной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Латвии по делу о шпионаже в пользу России задержали гражданина РФ

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

Автор: 

Литва (2608) политика (7337) россия (97378) суд (25241) шпионаж (1452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ой, а шо, так разве можно? А как же "санкции" и домашний арешт?
показать весь комментарий
27.07.2021 21:06 Ответить
+3
лечись, дебил.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:33 Ответить
+2
Тю, хто ж за таке саджає? Треба санкції і нехай сидить вдома
показать весь комментарий
27.07.2021 21:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю, хто ж за таке саджає? Треба санкції і нехай сидить вдома
показать весь комментарий
27.07.2021 21:03 Ответить
та да як мертвечук....
показать весь комментарий
27.07.2021 21:05 Ответить
мертвечука виправдають. Або відпустять.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:04 Ответить
но сначала потрясуть как буратино
показать весь комментарий
27.07.2021 21:20 Ответить
Ой, а шо, так разве можно? А как же "санкции" и домашний арешт?
показать весь комментарий
27.07.2021 21:06 Ответить
канешна можно , получать военную пенсийку от путина и сидеть в пенсильвании покуривая марихуанку , свинособака расейская . это с учетом того что путин вас всех росийских свиней живущих за границей взял на учет и использует с целью получения информации . ...
показать весь комментарий
27.07.2021 22:22 Ответить
лечись, дебил.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:33 Ответить
Ты это, на свой флажок глянь. ДБЛ.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:05 Ответить
Т.е. в Литве Зельтману с Мерветчуком одни нары на двоих делить не переделить. А в Украине разве, что в кабаке пересекутся
показать весь комментарий
27.07.2021 21:13 Ответить
Щось малувато,як зважити на те,які злодіяння творили лапотні на всіх окупованих землях.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:04 Ответить
Так в Литве нет 73% наивных дурачков и совково-пролетарской черни,они не выбирают врагов в парламент.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:20 Ответить
Наше чучело потрібно посадити на років 20, а краще повісити з дерьмаком на одній гіляці
показать весь комментарий
27.07.2021 22:21 Ответить
 
 