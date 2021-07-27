Суд в Литве приговорил политика Палецкиса к шести годам лишения свободы за шпионаж в пользу России
Шяуляйский окружной суд в Литве признал бывшего политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 6 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.lt.
При этом признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности, сообщил BNS представитель суда Витаутас Йончас.
Генеральная прокуратура предлагала наказать Палецкиса девятью годами лишения свободы, а Бертаускаса освободить от уголовной ответственности.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.
Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.
