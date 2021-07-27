Офис генпрокурора: Мамедова не могут уволить по собственному желанию, потому что против него ведется дисциплинарное производство

Заявление Гюндуза Мамедова об увольнении с должности заместителя генпрокурора находится на рассмотрении генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Удовлетворить его не могут, пока против Мамедова ведется дисциплинарное производство.

Об этом заявили в Офисе генпрокурора заявили агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Там отмечают, что весь период после открытия дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас снова находится на больничном. "Все прокуроры равны перед законом и Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с ч. 9 ст. 46 Закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Ранее Гюндуз Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке с занимаемой должности.