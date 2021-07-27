РУС
Офис генпрокурора: Мамедова не могут уволить по собственному желанию, потому что против него ведется дисциплинарное производство

Заявление Гюндуза Мамедова об увольнении с должности заместителя генпрокурора находится на рассмотрении генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Удовлетворить его не могут, пока против Мамедова ведется дисциплинарное производство.

Об этом заявили в Офисе генпрокурора заявили агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Там отмечают, что весь период после открытия дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас снова находится на больничном. "Все прокуроры равны перед законом и Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с ч. 9 ст. 46 Закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Читайте: Замгенпрокурора Мамедов уходит в отставку: "Руководство сознательно создало сложные условия работы"

Ранее Гюндуз Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Автор: 

увольнение (2710) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2653)
А що зробив? Назвав бубочку клоуном і зрадником? Чи бенедіктову послав на секс?
27.07.2021 21:24 Ответить
Т.е. Кзот в офисе гепрокурвы не читали...
27.07.2021 21:09 Ответить
викладацька робота чиновника до заборонених не належить. Аби лише не заважала основній.
Видать, його просто пресують, за його громадянську позицію.
27.07.2021 21:46 Ответить
Т.е. Кзот в офисе гепрокурвы не читали...
27.07.2021 21:09 Ответить
Читаи, но зампровзяточник должен ответить.
27.07.2021 21:26 Ответить
Проверка сведений о наличии оснований для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности проводится в срок, не превышающий двух месяцев со дня регистрации дисциплинарной жалобы, а в случае невозможности завершения проверки в течение этого срока он может быть продлен квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, но не более чем на месяц.
До завершения дисциплинарного производства прокурор не может быть освобожден от должности прокурора в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.
27.07.2021 21:39 Ответить
КЗОТ в цих питаннях не поширюється на спецсубєктів (прокурори, судді, держслужбовці), оскльки є відмчі закони
27.07.2021 23:32 Ответить
ну конечно они феодалы а нам паъать
27.07.2021 21:22 Ответить
А звільнити та вести "дисциплінарне впровадження" не можна . Чи обов"язкове вигнати з вовчим білетом
27.07.2021 21:22 Ответить
Звільнити, значить дати можливість втекти з України. Так можна?
27.07.2021 21:28 Ответить
Так він і був за кордоном на лікуванні
27.07.2021 21:45 Ответить
Венедиктова, ты что ль?
27.07.2021 21:47 Ответить
А що зробив? Назвав бубочку клоуном і зрадником? Чи бенедіктову послав на секс?
27.07.2021 21:24 Ответить
Назвав, послав, його посада це не рівень ан мур.
27.07.2021 21:29 Ответить
я не претендую.
27.07.2021 21:40 Ответить
Ясно. Тому він і став на лижі.
27.07.2021 21:32 Ответить
А мы будем и дальше ему оплачивать его "отпуска и больничные".
27.07.2021 21:35 Ответить
Щось усіх звільняють, справи заводять ... Як павуки у банці
Доречі, https://lb.ua/news/2021/07/20/489747_zastupnika_venediktovoi_mamedova.html ДБР 7 липня відкрило провадження про можливе вчинення кримінального правопорушення заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим.
27.07.2021 21:40 Ответить
викладацька робота чиновника до заборонених не належить. Аби лише не заважала основній.
Видать, його просто пресують, за його громадянську позицію.
27.07.2021 21:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w_XmxT3lsGE&ab_channel=donos20111 Він називав головного зеленою жабою
27.07.2021 21:43 Ответить
А еще земляным червяком!!!
28.07.2021 10:21 Ответить
Або зелена влада посадить тих, хто може свідчити проти їх злочинів, або сяде сама.
Тому ********** зі своєю шоблою зараз буде використовувати весь адмінресурс держави, щоб не відповідати перед законом за зраду, обман, шахрайство і решта злочинів.
27.07.2021 22:12 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/usunennia-mamedova-padarunok-voroham-********/31338163.html «Усунення Мамедова стане подарунком для ворогів України» - голова УГСПЛ про зміни в Офісі генпрокурора

Рішення не має логіки, навіть є злочинним
... усунення Мамедова ... стане подарунком для ворогів України. Адже навіщо відстороняти прокурора, зусилля якої були настільки важливими для досягнення прогресу, якщо не має кінцевої мети знищення департаменту? Навіщо обмежувати ідеолога та лідера підрозділу, який демонструє результат, якому довіряють правозахисники та суспільство? Ми вже неодноразово пов'язували проблеми, з якими стикався цей департамент із призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором.
27.07.2021 22:26 Ответить
А где эта гнида ускоглазая с тайными письмами? За клоуна прячется?
29.07.2021 21:16 Ответить
 
 