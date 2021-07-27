Офис генпрокурора: Мамедова не могут уволить по собственному желанию, потому что против него ведется дисциплинарное производство
Заявление Гюндуза Мамедова об увольнении с должности заместителя генпрокурора находится на рассмотрении генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Удовлетворить его не могут, пока против Мамедова ведется дисциплинарное производство.
Об этом заявили в Офисе генпрокурора заявили агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Там отмечают, что весь период после открытия дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас снова находится на больничном. "Все прокуроры равны перед законом и Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с ч. 9 ст. 46 Закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", - резюмировали в Офисе генпрокурора.
Ранее Гюндуз Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке с занимаемой должности.
Доречі, https://lb.ua/news/2021/07/20/489747_zastupnika_venediktovoi_mamedova.html ДБР 7 липня відкрило провадження про можливе вчинення кримінального правопорушення заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим.
Видать, його просто пресують, за його громадянську позицію.
Тому ********** зі своєю шоблою зараз буде використовувати весь адмінресурс держави, щоб не відповідати перед законом за зраду, обман, шахрайство і решта злочинів.
Рішення не має логіки, навіть є злочинним
... усунення Мамедова ... стане подарунком для ворогів України. Адже навіщо відстороняти прокурора, зусилля якої були настільки важливими для досягнення прогресу, якщо не має кінцевої мети знищення департаменту? Навіщо обмежувати ідеолога та лідера підрозділу, який демонструє результат, якому довіряють правозахисники та суспільство? Ми вже неодноразово пов'язували проблеми, з якими стикався цей департамент із призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором.