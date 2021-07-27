КГГА обещает, что в маршрутках больше не будет "блатных песен и постеров с Сабриной"
Водителей оденут в униформу и запретят им курить, а салон нельзя будет украшать игрушками и компакт-дисками и включать в нем музыку.
Речь об этом идет в новом типовом договоре об организации перевозки пассажиров, который Киевская горадминистрация разработала и передала перевозчикам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По словам замглавы КГГА Константина Усова, формальные пункты предыдущих договоров в новом документе заменили реальными. Так, если раньше было формальное требование о наличии кондиционера, и никто не контролировал, работает ли он и включают ли его, теперь вводится требование поддерживать в салоне определенную температуру: летом не большее 22 градусов, зимой - не меньше 15.
"Договор запрещает любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнения салона перевозчиков", - отметили в КГГА.
Каждый автобус должен быть оборудован как минимум 5 кнопками остановки по требованию, каждый водитель - одет в типовую униформу. Курить в автобусе запрещено, а обслуживать пассажиров водители и кондукторы обязаны по-украински.
"Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила. Мы предложим им добровольно подписать дополнительные соглашения. Эти же условия они увидят и на всех последующих конкурсах", - добавил Усов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сабрину оставить.