КГГА обещает, что в маршрутках больше не будет "блатных песен и постеров с Сабриной"

Водителей оденут в униформу и запретят им курить, а салон нельзя будет украшать игрушками и компакт-дисками и включать в нем музыку.

Речь об этом идет в новом типовом договоре об организации перевозки пассажиров, который Киевская горадминистрация разработала и передала перевозчикам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам замглавы КГГА Константина Усова, формальные пункты предыдущих договоров в новом документе заменили реальными. Так, если раньше было формальное требование о наличии кондиционера, и никто не контролировал, работает ли он и включают ли его, теперь вводится требование поддерживать в салоне определенную температуру: летом не большее 22 градусов, зимой - не меньше 15.

"Договор запрещает любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнения салона перевозчиков", - отметили в КГГА.

Каждый автобус должен быть оборудован как минимум 5 кнопками остановки по требованию, каждый водитель - одет в типовую униформу. Курить в автобусе запрещено, а обслуживать пассажиров водители и кондукторы обязаны по-украински.

"Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила. Мы предложим им добровольно подписать дополнительные соглашения. Эти же условия они увидят и на всех последующих конкурсах", - добавил Усов.