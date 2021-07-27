РУС
Зеленский готов встречаться с Путиным и в "нормандском формате", и с глазу на глаз, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе, - Никифоров

Зеленский готов встречаться с Путиным и в "нормандском формате", и с глазу на глаз, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский не доволен, что нарушения режима прекращения огня на востоке Украины не прекращаются.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня годовщина введения режима прекращения огня на востоке Украины. Это перемирие многие критикуют, называют его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. Итак, за предыдущий период, то есть за год, до 27 июля 2020 года более 4 тысяч обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последние год, то есть с 27 июля 2020 года до ныне - 2 тысячи обстрелов, 45 погибших, 150 раненых. То есть, вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем втрое меньше раненых", - сказал Никифоров.

"Доволен ли президент этими цифрами? Конечно, нет. Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает все возможное, он неоднократно повторял, что готов встречаться и в "нормандском формате", и с глазу на глаз с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немножко другие. Тем не менее, именно мир остается главным приоритетом президента", - подчеркнул спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина со своей стороны готова и стремится прекратить обстрелы раз и навсегда, но пока не видит аналогичного желания у России", - Никифоров о перемирии на Донбассе

Зеленский Владимир путин владимир Донбасс Сергей Никифоров
+41
Зеленский готов встречаться с Путиным и в "нормандском формате", и с глазу на глаз, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4408
27.07.2021 22:03
+35
Лошари, навіщо ви обрали це іпануте в президенти?
27.07.2021 21:59
+30
Та, звичайно, що воно готове.
З першого дня. Аж з штанів вистрибує.
Не дійшло, що х**ло не спроможне на домовленості та їхнє виконання ?
Ось же свіжий приклад "животворящого".
27.07.2021 21:57
Страница 2 из 2
Опа, цукерковая подстилка детектид
29.07.2021 21:12
Лахта - самозмийся в унітазє
29.07.2021 21:13
Петешлюх обиделось. Ай-ай-яй. Цукерку не дадут...)))
29.07.2021 21:22
ну встретится он, какие у него есть аргументы кроме как сдать что-то куйлу и выполнить его требования, ни вагнеровцев ничего... по сути он говорит что готов договариваться с куйлом что сдать ему
27.07.2021 23:46
21.07.2021 г.
ПОСЛЕВКУСИЕ ПУСТОТЫ
Форум в Батуми закончился скандалом.
Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным.
После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль.
27.07.2021 23:47
Геббельсівська пропаганда. Далі голосом совєцкого Лєвітана.

Президентка Грузії місяць тому була в Києві і зустрічалась з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Скоріше всього, вона буде в Києві і на святкуванні 30 річниці Незалежності України, і знову зустрінеться з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським.
-----
Під цим постом можна трохи побитись в істериці. )))
28.07.2021 01:30
Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы.
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы Майи Санду.
Видимо грузины о что то подозревали, потому засунули место проведения разговора в "пенал". Это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
27.07.2021 23:48
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканила все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю.
Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html?m=1 tZE
http://ord-ua.com/2021/07/21/poslevkusie-pustoty/
27.07.2021 23:49
)))))) Путін апплодіруєт, які старатєльниє рєбята. )))))
28.07.2021 01:31
подвести войска к бамбасу - и сразу появится повод для переговоров
27.07.2021 23:49
и не стрилять????
28.07.2021 05:07
я не понимаю как укладывается в голове зелоха что он может только поговорить, и все будет ок, он действительно считает себя таким великим переговорщиком, или он просто идиот...
27.07.2021 23:52
''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---з інтерв'ю.
28.07.2021 12:25
Идиот...
28.07.2021 00:05
И чим нелох пожертвує, щоб припинились бої на Донбасі.
28.07.2021 00:08
на бамбасе
28.07.2021 01:04
лугандон, бамбас, коли вже буде повністю український Донбас.
28.07.2021 01:10
Клацни пальцями і буде.
28.07.2021 01:32
Була би чарівна паличка, яка здійснює бажання.
28.07.2021 01:41
73% идиотов назначили себе главного дурака
28.07.2021 00:14
Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7175
28.07.2021 00:24
О чем может говорить главный предатель с главным оккупантом, только о том что ещё сделать во вред Украине
28.07.2021 00:29
И после этого они будут говорить, что у ЗЕ в Украине поддержка 24%. 😁

Ну покажите в реале тех, кто готов поддержать этого мудака.
28.07.2021 00:34
Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8587
28.07.2021 00:41
Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8977Зеленський готовий зустрічатися з Путіним і в "нормандському форматі", і віч-на-віч, аби раз і назавжди припинити стрілянину на Донбасі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3065
28.07.2021 01:16
Вже скільки з тією собакою встрічалися й Кучма,й Ющенко,й Овощ,й й Порошенко й це гівно
Та невже ж не зрозуміло що кацапам ми потрібні как русское население,не повинно бути українців за їх поглядів,тільки чого українці цього не розуміють
28.07.2021 05:56
Маниакальный идиотизм.
28.07.2021 06:29
вова квартальный совсем уже чайником прикинулся ---- ***** в даунбас регулярно отправляет курсантов на практические стрельбы из тяжелых орудий . на днях жахнули на 20км от линии фронта . снайперы ездят как на полигон ..тренируются.. --- УКРАИНУ хотят или назад в бензоколонку загнать или уничтожить . половина даунбаса уже паспорта рф получили . а вова все с *****м хочет пагаварить -- о чем . чтобы даунбас втюхать нам через изменения в КОНСТИТУЦИИ . так ***** нам это надо --- вова ты думай-те . если есть чем
28.07.2021 06:34
Он дурак или только косит под дурака.
28.07.2021 06:54
Шановне товариство! Продовжується епоха Зе- мразоти. Ще він не позаглядав та не надивився у всі отвори кремлівському педофілу - *уйлу. Це якийсь гіпертрофований маразм. Що можна сказати, є такий вислів( на мові окупанта) - редкостной души ********. Це якраз про нашого президента, чи не так Шановне товариство?
28.07.2021 07:06
Здать Украину он собирается, вот и весь ответ
28.07.2021 07:37
Как найвеличнiший Пороха уделал!
28.07.2021 07:58
Поговори со мною, милый. И глубже...)))
28.07.2021 08:54
как говорится встреча: очко в очко.
28.07.2021 09:47
Стрельбу можна прекратить лишь стрельбою, а не маниакальной идеей встречи с Путиным.
28.07.2021 10:35
Яким ти був, якимом і остався...
28.07.2021 20:39
Страница 2 из 2
 
 