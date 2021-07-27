Зеленский готов встречаться с Путиным и в "нормандском формате", и с глазу на глаз, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский не доволен, что нарушения режима прекращения огня на востоке Украины не прекращаются.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня годовщина введения режима прекращения огня на востоке Украины. Это перемирие многие критикуют, называют его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. Итак, за предыдущий период, то есть за год, до 27 июля 2020 года более 4 тысяч обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последние год, то есть с 27 июля 2020 года до ныне - 2 тысячи обстрелов, 45 погибших, 150 раненых. То есть, вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем втрое меньше раненых", - сказал Никифоров.

"Доволен ли президент этими цифрами? Конечно, нет. Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает все возможное, он неоднократно повторял, что готов встречаться и в "нормандском формате", и с глазу на глаз с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немножко другие. Тем не менее, именно мир остается главным приоритетом президента", - подчеркнул спикер.

