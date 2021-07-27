Зеленский готов встречаться с Путиным и в "нормандском формате", и с глазу на глаз, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе, - Никифоров
Президент Украины Владимир Зеленский не доволен, что нарушения режима прекращения огня на востоке Украины не прекращаются.
Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня годовщина введения режима прекращения огня на востоке Украины. Это перемирие многие критикуют, называют его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. Итак, за предыдущий период, то есть за год, до 27 июля 2020 года более 4 тысяч обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последние год, то есть с 27 июля 2020 года до ныне - 2 тысячи обстрелов, 45 погибших, 150 раненых. То есть, вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем втрое меньше раненых", - сказал Никифоров.
"Доволен ли президент этими цифрами? Конечно, нет. Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает все возможное, он неоднократно повторял, что готов встречаться и в "нормандском формате", и с глазу на глаз с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немножко другие. Тем не менее, именно мир остается главным приоритетом президента", - подчеркнул спикер.
ПОСЛЕВКУСИЕ ПУСТОТЫ
Форум в Батуми закончился скандалом.
Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным.
После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским.
Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль.
Президентка Грузії місяць тому була в Києві і зустрічалась з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Скоріше всього, вона буде в Києві і на святкуванні 30 річниці Незалежності України, і знову зустрінеться з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським.
-----
Під цим постом можна трохи побитись в істериці. )))
Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы Майи Санду.
Видимо грузины о что то подозревали, потому засунули место проведения разговора в "пенал". Это внутренняя комната без окон.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю.
Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html?m=1 tZE
http://ord-ua.com/2021/07/21/poslevkusie-pustoty/
Ну покажите в реале тех, кто готов поддержать этого мудака.
Та невже ж не зрозуміло що кацапам ми потрібні как русское население,не повинно бути українців за їх поглядів,тільки чого українці цього не розуміють