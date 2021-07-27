Instagram по умолчанию скроет страницы детей до 16 лет

Администрация социальной сети Instagram, принадлежащий Facebook Inc., из соображений безопасности планирует скрыть по умолчанию аккаунты детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Streen Journal. Публикации пользователей, не достигших 16-летнего возраста, смогут просматривать только те люди, которых одобрил владелец аккаунта.

Директор по вопросам политики Instagram Карина Ньютон объяснила такое решение тем, что юные пользователи могут не быть готовы к публичной демонстрации своей жизни. По ее словам, подростки по желанию смогут открыть доступ к своей странице, однако исследования Instagram выявило, что 80% таких пользователей планируют придерживаться настроек конфиденциальности по умолчанию.

Также администрация Instagram анонсировала правило, согласно которому взрослые, на которых неоднократно жаловались несовершеннолетние пользователи, потеряют доступ к просмотру страниц детей. Кроме того, будет ограничена возможность рекламодателей использовать данные страниц несовершеннолетних в продвижении своих товаров и услуг.

