Instagram по умолчанию скроет страницы детей до 16 лет

Instagram по умолчанию скроет страницы детей до 16 лет

Администрация социальной сети Instagram, принадлежащий Facebook Inc., из соображений безопасности планирует скрыть по умолчанию аккаунты детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Streen Journal. Публикации пользователей, не достигших 16-летнего возраста, смогут просматривать только те люди, которых одобрил владелец аккаунта.

Директор по вопросам политики Instagram Карина Ньютон объяснила такое решение тем, что юные пользователи могут не быть готовы к публичной демонстрации своей жизни. По ее словам, подростки по желанию смогут открыть доступ к своей странице, однако исследования Instagram выявило, что 80% таких пользователей планируют придерживаться настроек конфиденциальности по умолчанию.

Также администрация Instagram анонсировала правило, согласно которому взрослые, на которых неоднократно жаловались несовершеннолетние пользователи, потеряют доступ к просмотру страниц детей. Кроме того, будет ограничена возможность рекламодателей использовать данные страниц несовершеннолетних в продвижении своих товаров и услуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины появилась официальная страница в Instagram, - МИД

