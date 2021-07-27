Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а потому, что не включили камеры, - патрульная полиция

В патрульной полиции пояснили, за что именно объявили выговоры остановившим нардепа "СН" Брагара сотрудникам.

Объяснение опубликовано на официальной странице Патрульной полиции в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не из-за остановки и проверки водителя, которого они заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры", - сказано в сообщении.

В патрульной полиции отметили, что их сотрудники и должны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения.

"Мы и в дальнейшем продолжаем фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы", - подчеркнули в патрульной полиции.

Читайте: Задержание "слуги народа" Брагара: Остановившим нардепа полицейским объявили выговор, а их начальника - понизили в должности

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

27 июля стало известно, что Национальна полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, остановившим автомобиль нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара, а их начальника - командира роты понизила в должности.