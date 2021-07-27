РУС
Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а потому, что не включили камеры, - патрульная полиция

В патрульной полиции пояснили, за что именно объявили выговоры остановившим нардепа "СН" Брагара сотрудникам.

Объяснение опубликовано на официальной странице Патрульной полиции в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не из-за остановки и проверки водителя, которого они заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры", - сказано в сообщении.

В патрульной полиции отметили, что их сотрудники и должны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения.

"Мы и в дальнейшем продолжаем фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы", - подчеркнули в патрульной полиции.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

27 июля стало известно, что Национальна полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, остановившим автомобиль нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара, а их начальника - командира роты понизила в должности. 

+26
Исправляю "прокол" ментов. Или это не Брагар? А какая разница?
Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а потому, что не включили камеры, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4078
27.07.2021 23:00 Ответить
+24
..а потому что кто-то стер все с камер...уроды в погонах
27.07.2021 22:53 Ответить
+17
Страна должна знать своих геморроев:
Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а потому, что не включили камеры, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6036
27.07.2021 23:16 Ответить
_Да? Ну ладно.
27.07.2021 22:52 Ответить
За те, що не пристрелили за злісну непокору.
27.07.2021 23:01 Ответить
ну что ладно?
за камеры - выговор,
а за то что остановили - наградили медалями "За мужество" всех трех степеней
27.07.2021 23:11 Ответить
Ага
3 ступень - відпустка в листопаді.
2 ступень - без премії
1 ступінь - без надбавки.
28.07.2021 02:03 Ответить
орденом сутулого с закруткой на спине.
28.07.2021 06:00 Ответить
Ну да, с закруткой на спине. ЗЕленой.
28.07.2021 07:27 Ответить
..а потому что кто-то стер все с камер...уроды в погонах
27.07.2021 22:53 Ответить
Объявили бы устное замечание и хорош, к чему этот наказательный цирк? А по обдолбленному за рулём депутату Брагару и всем остальным подобным, открытое расследование и справедливый приговор + реакция парламента. Нариков в Раде нам ещё не хватало за наши же налоги
27.07.2021 22:56 Ответить
А там где за главного клоун,все превращается в цирк
27.07.2021 23:08 Ответить
Судя по всему он не был обдолбан. И на видео он абсолютно нормальный. А они просто решили докопаться. Но разве это важно, здесь на цензоре...
27.07.2021 23:15 Ответить
анализы в студию !
или как всегда, моча сквозь Пальчевского протекла ?
28.07.2021 00:03 Ответить
Так когда пенсионерке в прямом эфире предлагал продать собаку,тоже нормально выглядел
28.07.2021 09:31 Ответить
Да, нарики в Раде это уже перебор. Хватит и нарика на Банковой, которого тоже содержим за свои налоги.
27.07.2021 23:29 Ответить
Так ведь этот нарикнутый поц с собакой за коммуналку попал на камеру другого водилы.
Эли эта камера уже не та камера?
27.07.2021 22:57 Ответить
Исправляю "прокол" ментов. Или это не Брагар? А какая разница?
Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а потому, что не включили камеры, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4078
27.07.2021 23:00 Ответить
хватит фотошопить преЗЕка ЗЕбила !!!
27.07.2021 23:12 Ответить
Страна должна знать своих геморроев:
Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а потому, что не включили камеры, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6036
27.07.2021 23:16 Ответить
Ленка, ты где? Забери домой этого нарика, а то он опять будет кукарекать о миллиарде деревьев !
28.07.2021 07:29 Ответить
ЗЕбанутые, это вы голосовали за этого нарика. !
28.07.2021 07:42 Ответить
2 по 50 не знает, что? Накати третью- поймёшь.
27.07.2021 23:05 Ответить
Смени ник на 8080.
27.07.2021 23:17 Ответить
Главное, чтобы не Г+Г.
27.07.2021 23:40 Ответить
Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а потому, что не включили камеры, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6881
27.07.2021 23:02 Ответить
Слухай , перехрестись. Баканов хоч і дуб в справах сбушних, но хоча б притомний.
А Люська - це ж повний , абсолютний полярний лис.
28.07.2021 02:08 Ответить
Не поспішайте, зєля ще думає...
Поліцейським, які зупинили Брагара, оголосили догану не тому, що вони зупинили депутата, а тому, що не увімкнули камери, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 5468
28.07.2021 06:16 Ответить
Знакомтесь - зеленая навозная муха зе-зе. (С)
Зебанутые, это вы голосовали за это чмо.
28.07.2021 07:32 Ответить
Да хрен с ними,с патрульными, мы уже поняли что их терпилами сделали. Народ интересует вторая сторона конфликта,что с алкоголиком-наркоманом? Отпустили и извинились?
27.07.2021 23:12 Ответить
Да.да.да. Мы как раз так и поняли
27.07.2021 23:13 Ответить
Дно! Да какой … Днище!!! Вот и нет авакова…
27.07.2021 23:23 Ответить
Дык... *****, стерненко, аваков уже не черт - нормас теперь???
27.07.2021 23:26 Ответить
А Монастырский типа ваще Авпкова не знает и прибыл кинам по квоте ООН. 😁

Почитай про него для начала.
28.07.2021 00:30 Ответить
а "не включили" потому, что остановили "депутата"...
27.07.2021 23:38 Ответить
Чем больше стараются подобным образом аргументировать (оправдаться в зе-стиле), тем меньше и чем дальше, тем ЕЩЕ МЕНЬШЕ верится в эту "молодую команду реформаторов", которая, похоже, за свои два с лишком года уже "зубы съела" на отбеливаниях всего и вся, на тотальном утаемниченнi, поливариантности, ведущей в НУЛЬ, т.е. вникуда, ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ и, как результат, осознании того, что "щось треба робити", щоб не сталося "якось воно буде"..
27.07.2021 23:39 Ответить
P.S. Как резюмэ, своим... другим - закон, что особенно проявляется на СВОБОДНОМ трактовании законов, типа ради важных целей! И опять же, "благими намерениями выстлана дорога в АД". Давайте не будем забывать это.
27.07.2021 23:43 Ответить
27.07.2021 23:42 Ответить
Та ти шр!?.... щось ранійше за таке (невімкнув камеру) не карали, вони вже за звичкою те зробили... не знали що "слуга народу" буде.
28.07.2021 00:15 Ответить
Ну то будемо сподіватись, що даний випадок стане зразковим і тепер каратимуть. Треба ж количь починати боротись зі шкідливими звичками...
28.07.2021 11:02 Ответить
Зеля своих поставщиков не бросает 😀😏
28.07.2021 00:19 Ответить
Не везет в последнее время этому ЗЕбаньку, бубочке. Как все бало налажено при Авакова... Нового главу полиционэров в ОПе еще не проинструктировали и тут 2 таких облома. То герыча на миллиарл конфисковали, то конопли на 300 миллионов.
28.07.2021 07:37 Ответить
Дада. А еще они не чистили зубы перед сном.

А задержание одного из наркоманов партии ЗЕ тут совсем непричем. Ага.
28.07.2021 00:29 Ответить
Отряд не заметит потери бойца. Там все такие.
28.07.2021 07:38 Ответить
сегодня брагар а завтра любой из слуг вот и отмазывают социально близкого, Не надо им таких прецендентов.
28.07.2021 05:47 Ответить
Бла, бла, бла
28.07.2021 07:40 Ответить
Видео было включено. Его все видели.
28.07.2021 07:44 Ответить
цікаво,а чому мордорським язіком???Ми що в мордорі живемо?
28.07.2021 08:47 Ответить
Был бы человек, а статья всегда найдется! (с)
28.07.2021 09:02 Ответить
Включать, не включать, открывать пора камеру!
28.07.2021 10:32 Ответить
 
 