Замначальника отделения полиции на Полтавщине попался на взятке 40 тыс. грн за закрытие дела, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из отделений полиции Полтавского райуправления ГУ Национальной полиции в Полтавской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По данным следствия, сотрудник полиции требовал 40 тыс. грн от директора общества за закрытие уголовного производства и не препятствование хозяйственной деятельности. Подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины задержали после получения части взятки в размере 8 тыс. грн.
Взяточнику избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас решается вопрос об отстранении его от должности.
