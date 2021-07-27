Замначальника отделения полиции на Полтавщине попался на взятке 40 тыс. грн за закрытие дела, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из отделений полиции Полтавского райуправления ГУ Национальной полиции в Полтавской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, сотрудник полиции требовал 40 тыс. грн от директора общества за закрытие уголовного производства и не препятствование хозяйственной деятельности. Подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины задержали после получения части взятки в размере 8 тыс. грн.

Взяточнику избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас решается вопрос об отстранении его от должности.