РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10994 посетителя онлайн
Новости Взяточники
2 811 6

Замначальника отделения полиции на Полтавщине попался на взятке 40 тыс. грн за закрытие дела, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из отделений полиции Полтавского райуправления ГУ Национальной полиции в Полтавской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Замначальника отделения полиции на Полтавщине попался на взятке 40 тыс. грн за закрытие дела, - прокуратура 01

По данным следствия, сотрудник полиции требовал 40 тыс. грн от директора общества за закрытие уголовного производства и не препятствование хозяйственной деятельности. Подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины задержали после получения части взятки в размере 8 тыс. грн.

Замначальника отделения полиции на Полтавщине попался на взятке 40 тыс. грн за закрытие дела, - прокуратура 02

Также читайте: Обещал "решить вопрос" в суде: на Днепропетровщине задержали патрульного при получении 27,5 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

Взяточнику избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас решается вопрос об отстранении его от должности.

Автор: 

взятка (6233) Нацполиция (16783) прокуратура (5075) Полтавская область (1272)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та такої дрібноти в Україні сотні тисяч !!! Їх мають сотню на добу пакувати на нари !!!!))))
показать весь комментарий
27.07.2021 23:16 Ответить
Говорили же ему с прокурором делиться,не послушал!
показать весь комментарий
27.07.2021 23:16 Ответить
А все так веселково починалося..
.Тест не пройшов!
показать весь комментарий
27.07.2021 23:37 Ответить
Как же круто работает новый министр МВД! Каждый день кого-то ловят с поличным, раскрывают схемы, проводят обыски, изымают контрабанду тоннами... Чего то ржу
показать весь комментарий
27.07.2021 23:53 Ответить
Цензор врет - не может милиционер в Украине брать взятку и совершить какое либо другое преступление! Это лучшие из лучших представители народа. Самые честные и самые справедливые. И айкью у них у, всех кто работает в этой организации выше чем у любого другого гражданина Украины- туда отбирают только лучших из лучших.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:03 Ответить
 
 