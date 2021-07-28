РУС
Новости Репрессии в Беларуси
7 918 67

В Беларуси четырех жителей Минска арестовали за листы белой бумаги на окнах

В Беларуси четырех жителей Минска арестовали за листы белой бумаги на окнах

Суд в Минске арестовал четырех местных жителей на сроки от 13 до 28 суток за листы белой бумаги на окнах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

26-летнего Юрия Климошевського, 31-летнего Андрея Муравьева, 32-летнего Дениса Куликова и 42-летнюю Майю Шатохину признали виновными в "нарушении порядка организации или проведении массовых мероприятий".

Согласно материалам дела, обвиняемые "путем размещения на окне одного белого листа бумаги выражали свои политические интересы".

Отмечается, что во время процесса минчанами судья спросила о "смысловой нагрузке" белой бумаги. Обвиняемые ответили, что листы, наклееные на окна, не выражают никаких политических взглядов.

Беларусь (8024) Лукашенко Александр (3647) репрессии (2774) Минск (1564)
Топ комментарии
+27
Я казав,що в Білорусі,все здується.Квіточками режими не скидаються.
28.07.2021 00:11 Ответить
28.07.2021 00:11 Ответить
+19
вспоминаю как в 2014 году, мой старый знакомый по пионерскому детству, а сейчас живущий в Минске, обвинял Украину в фашизме.. хммм..
28.07.2021 00:16 Ответить
28.07.2021 00:16 Ответить
+16
Такой дичи наверное даже в КНДР нету. И до границы с этим гребаным концлагерем от меня всего 100 км.
28.07.2021 00:29 Ответить
28.07.2021 00:29 Ответить
Комментировать
Правила форума Совет форумчан
Я казав,що в Білорусі,все здується.Квіточками режими не скидаються.
28.07.2021 00:11 Ответить
28.07.2021 00:11 Ответить
Мені не зрозуміло, чого вони хочуть, бо спілкувалась тиждень тому з жіночкою, та скаржилася лише на маленку зарплатню на держзаводі - 200 баксів, при тому, шо начальниця отримує 800. Зібрались декілька десятків людей, написали заяву на збільшення, тепер - вороги народу. А то, шо країна якось збережена, ті ж заводи - то Лукашенка, звісно, молодець. Ну, й на відпочинок люди літають без проблем.
28.07.2021 00:27 Ответить
28.07.2021 00:27 Ответить
Протасевич вже долітався без проблем на відпочинок
28.07.2021 02:25 Ответить
28.07.2021 02:25 Ответить
Ну да, за 200 баксів на місяц можна і політати.
28.07.2021 11:51 Ответить
28.07.2021 11:51 Ответить
Я не знаю, за який кошт вони з чоловіком в Туреччину прилетіли. З України можна за 250 баксів в трійці тиждень відпочити - не такі вже й великі гроші. Білоруські ціни не знаю.
28.07.2021 12:06 Ответить
28.07.2021 12:06 Ответить
вспоминаю как в 2014 году, мой старый знакомый по пионерскому детству, а сейчас живущий в Минске, обвинял Украину в фашизме.. хммм..
28.07.2021 00:16 Ответить
28.07.2021 00:16 Ответить
Яке дєцтво, які знайомі, такий і ти.
28.07.2021 01:46 Ответить
28.07.2021 01:46 Ответить
мдаа.. я родился в военном госпитале военного городка ГДР, и следующие 19 лет провел в военных городках разных стран Варшавского Договора и разных Республик СыСыСыР..
я украинец!.. и мне похер на твое мнение.. сиди в своей Польше и не отсвечивай!
28.07.2021 01:54 Ответить
28.07.2021 01:54 Ответить
Ще нещодавно порохоботи звинувачували Зеленського, коли він сказав, що народився у СРСР, мовляв, йому треба було сказати, що він народився в Україні. Чому ж порохобот "Шрек Баблокат" пише, що він народився у "ГДР", а не у ФРН? До того ж і відповідаєш російською, а не українською. Малорос ти, Шрек, а не українець!
28.07.2021 02:30 Ответить
28.07.2021 02:30 Ответить
Не отвечай идиоту.
28.07.2021 03:12 Ответить
28.07.2021 03:12 Ответить
Не підгавкуй НДРівцю.
28.07.2021 15:08 Ответить
28.07.2021 15:08 Ответить
Хавало завали, алень мацковский.
28.07.2021 16:34 Ответить
28.07.2021 16:34 Ответить
Ну, за мовою видно, хто тут з московщини. Кацапи української ой як бояться...
28.07.2021 17:16 Ответить
28.07.2021 17:16 Ответить
Нихера тебе не видно, кацапченок.
28.07.2021 23:05 Ответить
28.07.2021 23:05 Ответить
Скоро рік як вибори відбулись, а таракана досі не скинули, не вміють бульбаши революцію робити. Жаль.
28.07.2021 00:17 Ответить
28.07.2021 00:17 Ответить
А вже пізно. Треба було одразу робити, а не цяцькатись (по-хорошому). Зараз лука в повній боєготовності, ще й рашинські війська вже допоможуть
28.07.2021 00:21 Ответить
28.07.2021 00:21 Ответить
Пам'ятаю як багато людей одразу після виборів виходили на мітинги. Треба тоді робити переворот, а зараз до наступних виборів треба чекати, вже пізно щось міняти.
28.07.2021 00:24 Ответить
28.07.2021 00:24 Ответить
выборы как-то что-то изменят..???
28.07.2021 00:50 Ответить
28.07.2021 00:50 Ответить
болораша всё, там уже не сработают сценарии на фоне выборов, они сателит возрождающейся империи до момента её окончательного развала.
28.07.2021 01:36 Ответить
28.07.2021 01:36 Ответить
Белораша говоришь,терпила лаптеногое...Ты вчера кацапских попов и одиннарод в Украине не заметил .....или ты в ней сам крест носил? 8 лет войны....Позорище.
28.07.2021 10:09 Ответить
28.07.2021 10:09 Ответить
Які вибори?)) Їх вже не буде. Так як і будь-яких мітингів, хіба що в підтримку луки. ПІЗНО - все, нема там більше ні вільного пересування, ні свободи слова, ні права голосу. В Кримінальному кодексі скоро буде одна стаття, що можна - мовчки працювати. Всі інші дії - кримінал.
28.07.2021 08:49 Ответить
28.07.2021 08:49 Ответить
Бацька дал указание своим опричникам запугать холопов, чтобы другим неповадно было, они и стараются, без разбора, но жизнь такая штука, что ответка может за все прилететь.
28.07.2021 00:21 Ответить
28.07.2021 00:21 Ответить
Сколько убили мусаров во время всех протестов в беларуси? Ноль. Вот это и ответ на вопрос "почему не получилось". И никакой ответки не будет. Мечтай дальше.
28.07.2021 01:40 Ответить
28.07.2021 01:40 Ответить
Типа у нас получилось... Как грабили Украину, так и грабят.
28.07.2021 03:14 Ответить
28.07.2021 03:14 Ответить
Страшную весть я принесла зесрани -у Пороха антирейтинг на 20% понизился,а у зекрысы вырос)
28.07.2021 00:22 Ответить
28.07.2021 00:22 Ответить
Валерія, ложка дьогтю до вашої діжки меду: Якби зараз відбулися вибори, Зеленський 36%, Порошенко 13%, на рівні ригоанала Бойка.
28.07.2021 00:40 Ответить
28.07.2021 00:40 Ответить
Укроповіч, кажеш? Ти х@хол чи маларос? То ти досі слину пускаєш за жидобандерівця Коломойського? Це ж він створив "Укроп". Бач як негарно виходить, хоч ти й перефарбувався в колір сої.
28.07.2021 01:52 Ответить
28.07.2021 01:52 Ответить
Ти мариш Miko R 798886a8.
28.07.2021 11:14 Ответить
28.07.2021 11:14 Ответить
Неприємно, коли тебе ловлять на лицемірстві, правда?
28.07.2021 16:23 Ответить
28.07.2021 16:23 Ответить
Ні те, ні інше, а розумні, адекватні люди.
28.07.2021 02:32 Ответить
28.07.2021 02:32 Ответить
Такі розумні що нік собі вигадати навіть не можуть...
28.07.2021 11:13 Ответить
28.07.2021 11:13 Ответить
Та яки 36% ))))зеголосилки вже і опитування зепацюка ************ -він собі тільки 26намалював
28.07.2021 06:43 Ответить
28.07.2021 06:43 Ответить
Та да. Как Пальчевский, скока там рейтинги ему рисовали?
28.07.2021 01:06 Ответить
28.07.2021 01:06 Ответить
Только идиот теперь верит в опросики от зекрыски,когда его опа даже госдеп обрехала)
28.07.2021 06:02 Ответить
28.07.2021 06:02 Ответить
У людей треба стерти пам'ять і записати наново, щоб Петро обравсь. Простіше буде Петру зробити пластику і поміняти ім'я. Але навіщо Петру влада? Він і так на третьому місті Форбс в Україні! Хоче обійти Ахметова? Дивна ідея фікс у пана
28.07.2021 07:10 Ответить
28.07.2021 07:10 Ответить
Только тенденции совсем другие)с весны минус 20% антирейтинга -це не хухры мухры вам
28.07.2021 07:29 Ответить
28.07.2021 07:29 Ответить
В общем, сажать будут даже за несколько белых футболок на разных балконах... Чтоб другие боялись
28.07.2021 00:22 Ответить
28.07.2021 00:22 Ответить
прекрасно же. людям было жарко летом. наклеили бумажки на окна... Теперь посидят на прохладных подвалах . Хорошая история.
28.07.2021 00:23 Ответить
28.07.2021 00:23 Ответить
"Смелые люди, но всего боятся" (с)
28.07.2021 00:28 Ответить
28.07.2021 00:28 Ответить
Такой дичи наверное даже в КНДР нету. И до границы с этим гребаным концлагерем от меня всего 100 км.
28.07.2021 00:29 Ответить
28.07.2021 00:29 Ответить
Показував білорусам подібні відео: https://youtu.be/yrOPmixtu5w, щоб вчилися, як владу в стійло заганяти, а вони апелювали: -"Нє хатім, как ви, жить с фашистамі у власті".
28.07.2021 00:35 Ответить
28.07.2021 00:35 Ответить
Оставь их в покое, они свою судьбу уже выбрали. Посмотри на это с другой точки зрения - возможно этот народ был настолько плохим, что его исчезновение в истории уже неизбежно.
28.07.2021 01:47 Ответить
28.07.2021 01:47 Ответить
Ябацьки-драныкоеды, так держать... А ШО ДЕЛАТЬ...
28.07.2021 02:07 Ответить
28.07.2021 02:07 Ответить
Цікаво, а куди подівся "ВКЛ"?
28.07.2021 02:33 Ответить
28.07.2021 02:33 Ответить
Он свою работу сделал,"засветил" самых активных .
28.07.2021 12:33 Ответить
28.07.2021 12:33 Ответить
Схоже, що сьогодні білорусу, щоб зберегти гідність, треба сісти до буцегарні. Якщо не сидів на кичі у Бацькі - як ти можеш дивитись в очі своїм дітям?
28.07.2021 06:54 Ответить
28.07.2021 06:54 Ответить
Можна білорусам співчувати, можна нарікати, але нам треба робити своє. Чому ми досі не узгодили нормальну заміну Зєлє? Зєля - помилка, це давно стало зрозуміло. Помилка, як і всі попередні. Але хто натомість? Бажано з оголошеною командою
28.07.2021 07:23 Ответить
28.07.2021 07:23 Ответить
К белорусам за последний год выработалось устойчиво брезгливое отношение. Наверное они заслуживают такого своим рабским менталитетом. Их женщин мусора хватают на улицах ни за что и насилуют до инвалидности, а мужики сидят на кухнях и филососфствуют на тему фашизмов в Украине и Америке.
28.07.2021 06:55 Ответить
28.07.2021 06:55 Ответить
Ой какие глупости вы здесь пишете, ни капли правды. Меньше принимайте за правду новости из интернета, особенно от Радио Свобода, будет вам счастье. Ни за какие листы на окнах никого не сажали. Я сама из Минска, в огромном многоквартирном доме на нескольких окнах были приклеены эти листы, всю зиму провисели, никто хозяев не орестовывал, сняли, бо по весне у нас окна всё моют.
28.07.2021 11:27 Ответить
28.07.2021 11:27 Ответить
"Я сама дочка офіцера"...., думав що такі вже перевелись, однозначно Хартії більше віри.
28.07.2021 12:10 Ответить
28.07.2021 12:10 Ответить
Хартии верить-себя не уважать, как можно тот бред читать, а тем более верить.😂
28.07.2021 15:08 Ответить
28.07.2021 15:08 Ответить
По поводу насилия возражений нет? Но листочек сними с окна, а то прийдут местные мрази в погонах и пустят тебя по кругу так, что очко наружу выпадет, и первые пол года будешь из котетора есть потому что челюсть будет сломана а врачи будут бояться тебя лечить, как вражескую контру. А муж твой будет только рад, что его туда же не прихватили вместе с тобой. Фу! Стало еще более мерзко, после твоего комента. Вас, рабов даже и не жаль.
28.07.2021 16:43 Ответить
28.07.2021 16:43 Ответить
На моих окнах листочки не висели, а если б и висели бояться нечего. А вы только между строк читать умеете? Ума больше не дано? Вот всё что вы мне тут пожелали, испытайте на себе в полной мере.
28.07.2021 19:12 Ответить
28.07.2021 19:12 Ответить
Этого всего в моей "хвашистской окраине" быть не может в принципе, зато у вас этим сквозит из каждой подворотни. Ладно, извините, психанул я что то. Желаю вам всего доброго.
28.07.2021 19:34 Ответить
28.07.2021 19:34 Ответить
так, оце так мирний протест. Скоро білорусів будуть саджати за те що мовчиш, за те що співаєш, за те що стоїш, за те що ідеш, за те що сидиш, за те що лежиш, за те що стрибаєш, за те що бігаєш, за те що їси, за те що не їси, за все що робиш.
кому там, тціхановскай та алєксієвіч, білоруси, поклоніться в ніжки.
28.07.2021 07:14 Ответить
28.07.2021 07:14 Ответить
Слава богу что за окна там еще не сажают. ))
28.07.2021 08:16 Ответить
28.07.2021 08:16 Ответить
Тєрпіла повинет отримувати пі.дюлєй і терпіти далі. Гляди може знайдеться той, кого доведуть до краю і він повбиває кгбістів та ментів. Інакше діла не буде. Жертва, повстання і бої населенян з карателями. Але це точно не про Білорусію.
28.07.2021 09:05 Ответить
28.07.2021 09:05 Ответить
Білоруси тотально змосковщені,а де мОсква там завжди кріпостні і холопи. Кріпостне право приходить з московським язиком,книжками,пісеньками,фільмами,а потім приїздять на танках московити,які воду з крана ніколи не бачили.
28.07.2021 09:47 Ответить
28.07.2021 09:47 Ответить
А в нас взимку за аркуші зеленого кольору будуть просто тирити і заставляти їх їсти.
28.07.2021 10:05 Ответить
28.07.2021 10:05 Ответить
Довелось в Турции пообщаться с белорусами. Лукашенко поддерживают, но на выборы не ходили. При этом признают что с протестующими он "немного перегнул палку". На вопрос: Засунуть дубинку в анал по самые гланды - это НЕМНОГО?! Ответ: "Не, ну а че они ..." Короче, с белорусами все понятно.
28.07.2021 11:32 Ответить
28.07.2021 11:32 Ответить
З Білорусі поїхати в Турцію можуть лише держслужбовці немаленького рангу, або бізнесмени - прихильники Лукашенко, ті білоруси що заробляють достатньо незалежно від режиму, давно не в Білорусі. Он як пишуть вище білоруси з платнею в 200 баксів яка Турція.
28.07.2021 12:13 Ответить
28.07.2021 12:13 Ответить
Прекрасно это понимаю. Поэтому не было никакого желания с ними общаться дальше.
28.07.2021 12:25 Ответить
28.07.2021 12:25 Ответить
Лучший отдых в загородном доме около леса. А также свои овощи-фрукты.
28.07.2021 12:43 Ответить
28.07.2021 12:43 Ответить
идиоты... больше цветов.....
28.07.2021 15:07 Ответить
28.07.2021 15:07 Ответить
 
 