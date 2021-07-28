7 918 67
В Беларуси четырех жителей Минска арестовали за листы белой бумаги на окнах
Суд в Минске арестовал четырех местных жителей на сроки от 13 до 28 суток за листы белой бумаги на окнах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
26-летнего Юрия Климошевського, 31-летнего Андрея Муравьева, 32-летнего Дениса Куликова и 42-летнюю Майю Шатохину признали виновными в "нарушении порядка организации или проведении массовых мероприятий".
Согласно материалам дела, обвиняемые "путем размещения на окне одного белого листа бумаги выражали свои политические интересы".
Отмечается, что во время процесса минчанами судья спросила о "смысловой нагрузке" белой бумаги. Обвиняемые ответили, что листы, наклееные на окна, не выражают никаких политических взглядов.
