Байден: Россия распространяет дезинформацию о выборах в Конгресс 2022 года

Байден: Россия распространяет дезинформацию о выборах в Конгресс 2022 года

Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс 2022 года,

Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия уже распространяет дезинформацию по поводу выборов в 2022 году. Это открытое нарушение нашего суверенитета", - заявил Байден в ходе выступления в Управлении директора Национальной разведки.

Также читайте: Байден: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным

Байден Джо (2801) выборы (24794) россия (97378) США (27966)
Ху..ло скрізь свій п'ятак всуне.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:35 Ответить
Ну и?.........
МОЧИТЬ Рашку-то будем или опять только "глубокая озабоченность"?
показать весь комментарий
28.07.2021 00:39 Ответить
Напевне поїде в кремль і проситиме пуйла більше такого не робити,а може синочка в Газпром влаштує на пів ставки.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:41 Ответить
уже похоже
Только в немецкое отделение
показать весь комментарий
28.07.2021 00:44 Ответить
так дід Бідень- ху#ло, чи неху#ло?
показать весь комментарий
28.07.2021 00:40 Ответить
не х№йло, но х№йловатый
Гнилая семейка
показать весь комментарий
28.07.2021 00:43 Ответить
Синдром Підх&#ловника називається... чи Підх&#ника ? Як правильно?
показать весь комментарий
28.07.2021 00:50 Ответить
Poot in - апосраный
показать весь комментарий
28.07.2021 21:28 Ответить
Конкретно какую дезинформацию?
Проверил ссылки- источника нет.
Проверил возможные наши источники- ничего нет
Пустая болтовня.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:42 Ответить
Ну нужно же ему хоть как-то показать себя после позорного договора с Германией и волны критики, вот и вспомнил про выборы, может и очередные фейковые санкции против пары российских чинуш введет.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:43 Ответить
да да Байден мы все знаем, пусть Германия побольше газа в России купит, чтоб последней было чем оплачивать ботофермы, котрые распространяют дезинформацию о выборах в Конгресс 2022 года
показать весь комментарий
28.07.2021 00:47 Ответить
Он вообще о чем? Про выборы в 2022 вообще тишина в СМИ, о какой дезинформации идет речь.
показать весь комментарий
28.07.2021 00:47 Ответить
Озабоченность ? Или взволнованность ?😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
28.07.2021 00:48 Ответить
И газопровод СП3 Байден согласится в Америку тянуть. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
28.07.2021 00:49 Ответить
слыш, ты че то будешь делать со своей собачкой??? Как бы уже давно время пришло, а то тут такая штука что народ готов порвать ее на атомы... если тебе она нужна, то как бы реагируй ....
показать весь комментарий
28.07.2021 00:55 Ответить
маразматичне х-ло
показать весь комментарий
28.07.2021 00:56 Ответить
Нюняй далі, "козак".
показать весь комментарий
28.07.2021 01:03 Ответить
А шо там нюнять... НАхватайся среднестатистических данных и вперед, в плане трындеть ни о чем.
показать весь комментарий
28.07.2021 02:10 Ответить
Презренный лакей путлера. Ничтожество и пигмей!
показать весь комментарий
28.07.2021 01:07 Ответить
Oh God, знову за рибу гроші. З чого б це Св. Джо розпереживався? Боїться що 22го року демів продовжать виносити ногами з Хаузу?
показать весь комментарий
28.07.2021 01:17 Ответить
Что за чушь? В сенат....смешно. Как выборы, так мордор манипулирует. Что то у них там с юга не все в порядке.
показать весь комментарий
28.07.2021 01:25 Ответить
при чем обе партии соревнуются в обвинениях, кто больше марионетка кремля. сша супер держава или конго?
показать весь комментарий
28.07.2021 01:27 Ответить
Старий маразматик.
показать весь комментарий
28.07.2021 01:26 Ответить
Иди быстро позвони ***** и попроси о встрече
показать весь комментарий
28.07.2021 01:32 Ответить
він дав ***** шість місяців, щоб той прибрав свої помийки з США.
Але ***** навіть не подумає....
показать весь комментарий
28.07.2021 01:33 Ответить
Бидон-бидон... а ты оказался Лохом !!!
показать весь комментарий
28.07.2021 01:41 Ответить
А что делает сам Байден, когда бормочет, что "150 лет назад я был..."?
показать весь комментарий
28.07.2021 01:50 Ответить
а какие тут хвалебные оды пели педоджо в ноябре прошлого года
показать весь комментарий
28.07.2021 01:52 Ответить
Если бы это заявила Украина - я бы понял, у нас физически средств нет ответить адекватно (ну типа нанести ощутимый удар по рф экономический или военный). Можем только "поговорить", если честно. Всё остальное принесёт непропорциональную обратку.

Но когда самая крутая страна мира ограничивается констатацией факта, что их суверенитет грубо попирают, и при этом ничего (кроме заявлений) не делает - это похоже на мазохизм.
показать весь комментарий
28.07.2021 02:26 Ответить
Нет! Это похоже на госизмену.
показать весь комментарий
28.07.2021 03:04 Ответить
А вы ему еще что-то прибыльное разрешите построить, чтобы быбла на пропаганду больше было.
показать весь комментарий
28.07.2021 02:45 Ответить
Надо срочно организовать саммит и лично попросить Путина не распространять дезинформацию.🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.07.2021 03:37 Ответить
на этот раз Петров и Баширов лично будут под аплодисменты леваков вбрасывать бюллетени
показать весь комментарий
28.07.2021 05:36 Ответить
І тому ми прийняли потужне і безкомпромісне рішення надати Роисси можливість побудувати якийсь черговий Газовий Потік-3!
показать весь комментарий
28.07.2021 07:19 Ответить
А зачем русским топить за республиканцев. Бред какой-то.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:45 Ответить
Но виноват в итоге окажется Китай, это же выгодней ,не так ли,😁😁😁
показать весь комментарий
28.07.2021 11:27 Ответить
Так накажи ху...ло. Или слабо? Кишка тонка?
показать весь комментарий
28.07.2021 14:36 Ответить
а ты баран старый помогай запустить северный поток2... идиоты
показать весь комментарий
28.07.2021 15:29 Ответить
 
 