Байден: Россия распространяет дезинформацию о выборах в Конгресс 2022 года
Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс 2022 года,
Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия уже распространяет дезинформацию по поводу выборов в 2022 году. Это открытое нарушение нашего суверенитета", - заявил Байден в ходе выступления в Управлении директора Национальной разведки.
Small Jerboa
28.07.2021 00:39
Nestor Nen
28.07.2021 00:41
Vedana
28.07.2021 01:03
МОЧИТЬ Рашку-то будем или опять только "глубокая озабоченность"?
Только в немецкое отделение
Гнилая семейка
Проверил ссылки- источника нет.
Проверил возможные наши источники- ничего нет
Пустая болтовня.
Але ***** навіть не подумає....
Но когда самая крутая страна мира ограничивается констатацией факта, что их суверенитет грубо попирают, и при этом ничего (кроме заявлений) не делает - это похоже на мазохизм.