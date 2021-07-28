Байден: Россия распространяет дезинформацию о выборах в Конгресс 2022 года

Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс 2022 года,

Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия уже распространяет дезинформацию по поводу выборов в 2022 году. Это открытое нарушение нашего суверенитета", - заявил Байден в ходе выступления в Управлении директора Национальной разведки.

