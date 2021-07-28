РУС
Байден: У Путина "есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего"

Президент США Джо Байден считает, что у России и ее лидера Владимира Путина есть только ядерное оружие и нефть.

Об этом он сказал, обращаясь к американским разведчикам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

"Президент Владимир Путин знает, что вы (разведчики. – Ред.) лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит. У Путина есть реальная проблема, поскольку он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего", - сказал Байден.

По словам президента США, из-за этого Путин "находится в неприятном положении", что делает его "еще более опасным".

Читайте: Байден: Россия распространяет дезинформацию о выборах в Конгресс 2022 года

+41
Дед, введи санкции!
Два пакета санкций тормозятся - один за хим. оружие, второй - "санкции из ада".
Надеюсь, конгрессмены прижмут, что уже не отвертеться будет, и бредни про "оттягивание России от Китая" не помогут.
28.07.2021 01:56 Ответить
+33
В который раз исренне тащусь с того, как люди, которые для СВОЕЙ страны не готовы палец о палец ударить, возмущены бездействием президента другой страны.

Ребзи, у нас на голове сидит ЗЕ. От него вы ничего потребовать не хотите?
28.07.2021 02:33 Ответить
+23
Ой как все раздухарились, нашли наконец виноватого - Байден... Что-то это мне напоминает. Тут один недавно обвинял уже Байдена - дяденька, почему мы не в НАТО.
Ну-ка давайте шевелитесь- сделайте нам быстренько чаво нам надо. Мы ж не должны напрягаться
28.07.2021 04:15 Ответить
У Шаломова также есть наглость, хватательный рефлекс и отсутствие совести.Состояние Путина $200 миллиардов. MarketWatch. Пятница, 24 Февраль 2017 . Билл Гейтс и Уоррен Баффет и Джефф Безос посрамлены - три богатейших бизнесмена смогут "догнать" Путина лишь в складчину.
28.07.2021 07:12 Ответить
состояние Безоса - 211 млрд
28.07.2021 11:33 Ответить
Но, увы, этого достаточно.
28.07.2021 07:17 Ответить
этого хватает, что бы плешфюрера все западные политики в жопу целовали ...
28.07.2021 07:22 Ответить
Андрей Андреевич Пионтковский каже что на РАБссии процветает сплошное богатство,1 триллион долларов лежит в Чейзз Манхэттэн Бэнк,второй триллион в Британском Королевском банке,третий триллион в банке Ватикана,четвертый триллион в Швейцарии.пятый триллион разлит по оффшорам Люксембурга,Лихтенштейна и прочих Балеарских островах...,а есть еще и запасец на Кипре....и еще 10 карликовых странах где налоги почти отсутствуют...,итого 10 триллионов долларов и фунтов стерлингов....,так что Путлер триллиардер Мирового уровня...Какие там Гейтсы Безосы и прочие Иланы Маски...,монголы Хана Батыя оставили Путлеру богатое наследство...
28.07.2021 07:24 Ответить
В СРСР золото-валютний запас становив афігєнную суму і де він подівся?
показать весь комментарий
Поехал я работу работать,с вами весело, но работа прежде всего...
Гарного дня та наснаги Панове...
28.07.2021 07:28 Ответить
Старість не радість для Бідена, забуватися став!
показать весь комментарий
Ми не можемо обирати Байдена. Не можемо і Путєна. Але ми можемо обирати собі нормального преза. Ось цим нам треба і зайнятись. Хто, якщо не Зєля? Є вже консенсус в українців?
показать весь комментарий
благодаря таким как ты - вы выбрали такого приЗЕдента...!
так что ты не вопи ванюша...!
показать весь комментарий
Схоже на сайті тільки мародерські тролі, людей нема
показать весь комментарий
так кто тебя тролля здесь держит...?
показать весь комментарий
Є. Порошенко.
показать весь комментарий
Я розумію пана. Він вам платить. Тільки я країною не торгую
показать весь комментарий
Ты уже все продал вместе с мозгами. Только тебе денег не дали, голодранец.
показать весь комментарий
Не продав, вибачаюсь, а був ошуканий. Не торгую я ні країною, ні совістю. Ну а вам - вдалої торгівлі. Не продешевіть.
показать весь комментарий
Ваня, так ты откупился? Или баба Тюля тебя выкупила? Недавно СБУ прихлопнуло вашу прокремлевскую ботоферму на Западной Украине, не прошли и 5 дней, а ты опять тут.
Баба Тюля свои потратила на тебя, или твои кураторы с Лахта 2 ?
показать весь комментарий
Простота гірще крадія.
Набирайся розуму, сподіваюсь, ти зможеш розібратися.
показать весь комментарий
"У Путина есть ... ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего"
Байден не прав. Есть еще дворцы и банковские счета на друзей, зарытые банки с деньгами...
показать весь комментарий
есть ещё за , что покупать..."американских партнеров"..)))))
показать весь комментарий
"Из-за этого Путин находится в неприятном положении, что делает его еще более опасным".
Помоги ему выйти из неприятного положения - введи нефтяное эмбарго.
показать весь комментарий
Украл цитату у Маккейна. Тот первым сравнил парашу с бензоколонкой, которая маскируется под государство.
показать весь комментарий
Американский "говорун " стеснительно не указывает ,что у рашиста- куйла, есть еще президент США Байден и федеральный фрицовский канцлер Меркель ,которые у него на побегушках ,выполняя его пожелания(можно купить все и всех ,независимо от страны и должности , но цифиры монет разные)
показать весь комментарий
почему же, скоро ещё и Северный поток-2 будет..
показать весь комментарий
я б добавил - чьими-то )))) стараниями и подковерными шушуканьями
показать весь комментарий
Хутін має величезну зомбоармію і хакерів. За допомогою газу та вливання награбованого в росєян капіталу він значною мірою впливає на Захід, на їхню політику.
Так що нафти йому для цілей вистачає. Руйнувати завжди легше, аніж створювати.
показать весь комментарий
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWAY0wpvqgo1rqXK_6pCXv2mazEwL3XlRhQt0ztP7AkXCN4MCXW09AI1SsBre9yNV5zyi7GKwEWJWXrgXC_h_yiG6v7zwlMTful8EU6e3WbeyDJYmCIHu2ONUTKGtjP_3BBU6Wf8TBhHM3xhNflj0L1FaYscvqsGZajU-rIcIz0qQ&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/363929868431830?__cft__[0]=AZWAY0wpvqgo1rqXK_6pCXv2mazEwL3XlRhQt0ztP7AkXCN4MCXW09AI1SsBre9yNV5zyi7GKwEWJWXrgXC_h_yiG6v7zwlMTful8EU6e3WbeyDJYmCIHu2ONUTKGtjP_3BBU6Wf8TBhHM3xhNflj0L1FaYscvqsGZajU-rIcIz0qQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ СПЕЦОПЕРАЦІЇ. Виглядає, що "41% українців, згодних з Путіним", - це тільки початок інформатаки "по всьому фронту", яку нам готує рашистська пропаґанда (до 30-річчя, мабуть?). Бо вчора і я отримала анкету - вже не про "адіннарод", але не менш цікаву: "Центр прав людини ZMINA спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва проводить дослідження, присвячене свободі творчості та самовираження митців" (с), і в рамках дослідження здійснює опитування творчого середовища; конфіденційність ґарантує, анкета за лінком.

Аналізувати цілу ту анкету - на те треба писати окрему велику статтю, на що я не маю ні часу, ні охоти, скажу тільки, що до реальних проблем із свободою творчости в Україні та анкета не має стосунку навіть троюрідного: схоже, що її складали люди, знайомі з питанням на матеріалі РФ і Білоруси, методом "прямої проекції". А щоб було зрозуміло, ЯКИЙ саме "портрет мистецького середовища України" нам готуються намалювати, ось вам звідти кілька питань - із самої серединки, для смаку (увага на формулювання!):

----------------------------
"26. Чи вважаєте ви, що закон про державну мову, котрим визначено низку вимог щодо обов'язкового використання української мови, в тому числі у мистецтві, порушує вашу
свободу вираження та свободу творчості?
1. Так
2. Ні (перехід до питання 28)
3. Важко відповісти

27. Якщо закон про державну мову ПОРУШУЄ ваше право на свободу вираження, то чому?

(вкажіть до трьох аргументів, що вами підтримуються)
1. Митець сам повинен визначати мову власних творів чи подій
2. Мова - це частина самовираження
3. Митець повинен працювати рідною мовою
4. Моя рідна мова - інша
5. Це створює додаткові фінансові витрати
6. Інше (зазначити)_________
7. Важко відповісти

28. Якщо закон про державну мову НЕ ПОРУШУЄ ваше право на свободу вираження та свободу творчої діяльності, то чому? (вкажіть до трьох аргументів, що вами підтримуються)

1. Важливо утверджувати державну мову
2. Державні інтереси є важливішими за особисті
3. Важливо розвивати українську культуру й мистецтво
4. «На ********* етапі розвитку держави це виправдано»
5. «Це захист україномовних від дискримінації»
6. Це й так моя рідна мова, а тому ці вимоги ніяк на мене не вплинули
7. Закон про державну мову ніяк не впливає на мою діяльність
8. Інше (зазначити)___________
9. Важко відповісти

29. У 2015 році Україна встановила заборону будь-якого використання та пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних

режимів. За будь-яке використання цієї символіки встановлена кримінальна відповідальність. Чи вважаєте ви, що це порушує вашу свободу вираження й мистецьку свободу?
1. Так
2. Ні (перехід до питання 31)
3. Важко відповісти

...

-----------------------

На цьому можна б і крапочку поставити - No Comments, але додам ще на десерт: анкета ця знаходиться у ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ (!!!) - тобто ви теж можете її заповнити і, прикинувшись українським митцем, висловити свою анонімну несилу далі терпіти цю жахливу фашистську державу та бажання спалити її прапор. Будь-хто може.

І чомусь мені здається, що цього разу - не менше 61% "змучених незалежністю" вийде за результатами. (Я б принаймні, на місці замовників цього "дослідження", саме таку цифру просила!)))

...А ви й далі віритимете, угу.

Тоді як єдино раціональна реакція тут - це звернутись до https://www.facebook.com/zmina.ua/?__cft__[0]=AZWAY0wpvqgo1rqXK_6pCXv2mazEwL3XlRhQt0ztP7AkXCN4MCXW09AI1SsBre9yNV5zyi7GKwEWJWXrgXC_h_yiG6v7zwlMTful8EU6e3WbeyDJYmCIHu2ONUTKGtjP_3BBU6Wf8TBhHM3xhNflj0L1FaYscvqsGZajU-rIcIz0qQ&__tn__=kK-R ZMINA. Центр прав людини , https://www.facebook.com/deminitiatives/?__cft__[0]=AZWAY0wpvqgo1rqXK_6pCXv2mazEwL3XlRhQt0ztP7AkXCN4MCXW09AI1SsBre9yNV5zyi7GKwEWJWXrgXC_h_yiG6v7zwlMTful8EU6e3WbeyDJYmCIHu2ONUTKGtjP_3BBU6Wf8TBhHM3xhNflj0L1FaYscvqsGZajU-rIcIz0qQ&__tn__=kK-R Democratic Initiatives Foundation-Фонд "Демократичні Ініціативи" , а заодно й до https://www.facebook.com/penclubua/?__cft__[0]=AZWAY0wpvqgo1rqXK_6pCXv2mazEwL3XlRhQt0ztP7AkXCN4MCXW09AI1SsBre9yNV5zyi7GKwEWJWXrgXC_h_yiG6v7zwlMTful8EU6e3WbeyDJYmCIHu2ONUTKGtjP_3BBU6Wf8TBhHM3xhNflj0L1FaYscvqsGZajU-rIcIz0qQ&__tn__=kK-R PEN Ukraine , який працьовито цю хуцпу поширює, із зустрічним запитанням: панове, ви часом не перегрілись на сонечку?..

Або ж, із повною свободою полілінґвального самовираження:

Are you ****** tam? (с)
28.07.2021 15:24 Ответить
Так что криминального в таком опросе? Какой такой портрет мистецького середовища України" там готуються намалювати?
показать весь комментарий
ко всему материальному добавьте - манию величия, безмерную жадность, изощренную брехливость, наглость беспредельную, пафосно-придуманную историю побед.... и зомбированных рабов, алкоголизированных и безработных, за копейку малую готовых рвать даже отца-мать... а что диктатору и сцарю еще надо???
показать весь комментарий
То есть - ни мозгов, ни фантазии там нет...
Дошло таки, да?
показать весь комментарий
У Путина есть ядерное оружие и нефтяные скважины. Нефтяные скважины дают нефть и газ, которые Путин продает Европе, европейские деньги он тратит на новые виды вооружения, в том числе и ядерное оружие. Строя СП2, Европа (Меркель) помогает Путину вооружиться и вести войны против соседних стран. Санкции против Путина очень слабенькие, чисто только для видимости. Видя вседозволенность, Путин начал вести гибридные войны, осуществляет кибератаки даже против США.
показать весь комментарий
конченые ум домам угрожают им фиолетого
показать весь комментарий
Эти старые МАРАЗМАТИКИ ЗАДРЮКАЛИ ******
показать весь комментарий
И шо? У барыга за углом торгует только герычем, и больше ничем. И ему хватает. И клиентура , хоть и нелюбит его и ненавидит, всеравно бегает к нему и отдает последнее и все что своровали дома и у соседей в обмен на дозу
показать весь комментарий
И самое плохое - что ему этого вполне достаточно.
показать весь комментарий
і що це дід-бідень розцвірінькався?
знову якусь підлянку мутить 100%
показать весь комментарий
не тільки..
ще є меркель, ермак, ляпен, сальвіні, карін кнайсль, земан, бульболідер,
мертвечук кум петі і тд
показать весь комментарий
Ядерное оружие эта хрень с которой приходится считаться , так что нам крайне необходимо начать восстанавливать свой арсенал !
показать весь комментарий
дурня..
Україні потрібні санкції як проти Ірану ?

Україна загнеться за шість місяців..

і чи зможуть "патріоти" вгадати, що потім станеться з країною ?
показать весь комментарий
А чё ж тогда у Байдена не получается нагнуть Путина, не говоря уже - нахлобучить? У Байдена нет главного - политической воли, чё не скажешь о Путине.
показать весь комментарий
Нижче за московію нагнуті КНДР та Куба. Зрештою, і на московії 80-85%% території перебувають у подібному первісному вигляді.
показать весь комментарий
А в нас бомбу забрали, сказали, що захистять і самі ж "захисники" напали.
показать весь комментарий
Так русской мафии больше ничего и ненужно,все же есть.
показать весь комментарий
Байден: У Путина "есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего
...и не надо
показать весь комментарий
І тестикули, яких у бідона немає і не було...
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=waIieY0hK9c

- а ещё есть вот это........
показать весь комментарий
А как на счёт 140 лямов ватных дыбилов?
показать весь комментарий
...есть оружие и нефтяные скважины, а сам он - членоголовое Куйло.
показать весь комментарий
Обезьяна с гранатой на газовой трубе.
показать весь комментарий
помимо доставшихся от совка ядерных ракет, скорее всего ржавых и опасных только для самих владельцев, а так же нефти еще есть газ и газовые трубы. и как показывает действительность этих трех составляющих вполне достаточно, чтобы гадить всему миру и при этом чухать себя неплохо.
показать весь комментарий
всем зрадойобам орущим про проданого Байдена не мешало бы озадачится еще одним вопросом... какие действия предпринимают наши власти для повышения обороноспособности и энэргонезависимости нашей страны? есть ответ? так почему западные лидеры должны препятствовать стройке газопровода если:
а) Украина закупает е/е у рашиздов
б) наш президент торгует своими кинопродуктами с рашистами
в) наш президент всех заверяет что у нас полное перемирье и он готов без посредников встречатся лично с пукиным и решать вопросы войны и мира
г) крайне плохие отношения нашего президента с лидерами Германии и США, немаловажно так же незакрытое уголовное дело на Байдена в Украине, не дипломатичные заносы в сторону канцлера.
этого мало что бы прокидать бубочку на достройку СП-2?
ну так добавим слитые спец операции наших силовиков, особенно дело вагнеровцев. Уже даже не намеки, а прямо в лоб говорящих американских дипломатов о росиянских кротах в высших эшелонах власти Украины. Непонятные действия наших спец служб на територии дружественной Молдовы, шантаж разворотом от запада в сторону востока... нормально так?
Ни Байден, ни Меркель, Макрон или Столтенберг нас не предавали... мы сами себя предали и свою страну, когда решили что шоумен и комик с телеканала олигарха лучший выбор для воюющей страны. То что от нас вообще не отвернулись все это только и всего лишь благодаря неадекватности путина размахивающего ядерной дубиной перед европейскими носами и геополитическими интересами США.
И если нам можно продавать сериальчики на СТС (хотя почему нам? нашим властям, но все же) то почему немцам нельзя барыжить в Европе путинским газом?
Если мы можем себе позволить второй год срывать оборонные заказы, замораживать проэкты по Ольхе например, то схера ли они там, на западе, будут париться за нас?
Байден западный политик, и он не готов рисковать возможной войнухой стратегическими ракетами с неадекватным чекистом ради нашего вороватого зесброда, ворующего все и вся.
С себя начинать надо и возможно отношение западных политиков и дипломатов будет меняться, как это было в 14-19гг. Потому что реагировать на то позороще, что у нас в "урядовому квартали сыдыть" как то кроме "да ну их нах, я их не знаю" очень сложно...
показать весь комментарий
++++++++++++++++++++++++
показать весь комментарий
виталик головченко дякую . что по полочкам разложил нашим еханным зебуинам где зрада . а где правда . вот только велика проблема что ЦЕНЗОР зебуины нигуя не читают --- вот когда в холодильнике будет пусто и за хрущевку ****** платить -- тогда до зебилов дойдет что они навыбирали --- мать их .......
показать весь комментарий
Для початку Байден нехай виконає умови Будапешта. Це на совісті любого президента США з 90-х років. А потім про все інше побалакаємо.
показать весь комментарий
Квартальний мудак - звичайно, мудак, але тут від нас мало що залежить. Нас тупо здали ху-лу.
показать весь комментарий
Байден как и США в целом выполняет меморандум... какие претензии к США, Канаде или Великобритании? они на нас не нападали, нашу территориальную целостность признают, помогать помогают. Или что имеется в виду? воевать вместо нас за нашу землю? реали? а кофе тебе утром королева Англии приносить не должна там? ессно пока чернокожие из Маями воюют на своих абрамсах за Дебальцево, а ты готовишся после работы глянуть новый сезон сватов
показать весь комментарий
Віталік, де дебіли беруться? Наче стартові умови у всіх однакові приблизно.
показать весь комментарий
а хер их знает, но многие почему то смотрят на мир по чернобелому телику. это вот белое - хорошо, а это вот черное - плохо. никакого отношения к геополитике это не имеет. проверочное слово "совсем". более того нас таки не сдали *****, мы сами к нему просимся. посмотри на этот весь е..ный цирк глазами зарубежного политика, ну понимаю что не получится у нас, но вот просто прикинь что вот ты политик и смотришь на проблемы в ДР Конго например... схема вот такая же будет и у Байдена по отношению к нам. Что Байдену важнее? помирится с бундесвером после Трампа или газ труба с ценой вопроса в пару лярдов баксов каких то? вопрос денег с учетом того что он точно знает сколько и как ворует банковая точно тут не стоит, вопрос безопасности да, и здесь нужно порешать с канцлером, что бы пукин переподписал хоть какие то обьемы по прокачке газа через укр гтс и все. ну если совсем грубо. труба будет работать пусть и на минималках, вероятность полномасштабной войны падает... а что чешут жулики на банковой дело десятое
показать весь комментарий
Вірно все сказано вами, та ніхто цього із зе-дебільно-зрадницького шобла не читає. Вони раби Пу... і більшго їм нічого не треба.
показать весь комментарий
Надо было оставить Пороха. Из двух зол умные и адекватные люди выбирают меньшее.
показать весь комментарий
Незабаром 30 років. 30 років як маріонеточні горепрезиденти разом з продажними політиками, чиновниками, журнашлюхами торгують Україною то на Схід то на Захід.
З0 років як держава з третім атомним потенціалом, що ще в 90-х будувала фрегати, корвети, важкі транспорники,десятками балістичні ракети завдяки реформам кацапістів, грантоїдів та іншої нечистоти при повній бездіяльності СБУ залишилась ніз чим. Без Криму, Донбасу, без людей, без грошей й без суверинітету - який збирається святкувати. З наступаючим шлюхи.
показать весь комментарий
Что не видно по армии и вооружению что россия сильно отстала
Сами себя не успокаивайте
Посмотрите на украинскую армию /нет патронного завода
стреляем патронами ссср /
Уничтожили ВП ведь можно пять танков на продажт/один за
заработанные деньги себе /
Самолеты возраст 35-40 лет
На машину такого возраста не каждый сядет /а это самолет /
Все порезали на метлом
Даже липучки для ловли мух везем--- польша китай
показать весь комментарий
в США до сих пор летают Б-52 . этим бомбардировщикам стратегическим уже по 50 лет -- и они в строю
показать весь комментарий
А король то - голый!
показать весь комментарий
старый пустозвон
показать весь комментарий
Еще у Путна есть Новичок и Институт " Вектор" там этой заразы море!!!!
У них очень много заразы- аккуратно!!!!
показать весь комментарий
Страница 2 из 2
 
 