Байден: У Путина "есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего"
Президент США Джо Байден считает, что у России и ее лидера Владимира Путина есть только ядерное оружие и нефть.
Об этом он сказал, обращаясь к американским разведчикам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.
"Президент Владимир Путин знает, что вы (разведчики. – Ред.) лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит. У Путина есть реальная проблема, поскольку он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего", - сказал Байден.
По словам президента США, из-за этого Путин "находится в неприятном положении", что делает его "еще более опасным".
Гарного дня та наснаги Панове...
так что ты не вопи ванюша...!
Баба Тюля свои потратила на тебя, или твои кураторы с Лахта 2 ?
Набирайся розуму, сподіваюсь, ти зможеш розібратися.
Байден не прав. Есть еще дворцы и банковские счета на друзей, зарытые банки с деньгами...
Помоги ему выйти из неприятного положения - введи нефтяное эмбарго.
Так що нафти йому для цілей вистачає. Руйнувати завжди легше, аніж створювати.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/363929868431830?__cft__[0]=AZWAY0wpvqgo1rqXK_6pCXv2mazEwL3XlRhQt0ztP7AkXCN4MCXW09AI1SsBre9yNV5zyi7GKwEWJWXrgXC_h_yiG6v7zwlMTful8EU6e3WbeyDJYmCIHu2ONUTKGtjP_3BBU6Wf8TBhHM3xhNflj0L1FaYscvqsGZajU-rIcIz0qQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ СПЕЦОПЕРАЦІЇ. Виглядає, що "41% українців, згодних з Путіним", - це тільки початок інформатаки "по всьому фронту", яку нам готує рашистська пропаґанда (до 30-річчя, мабуть?). Бо вчора і я отримала анкету - вже не про "адіннарод", але не менш цікаву: "Центр прав людини ZMINA спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва проводить дослідження, присвячене свободі творчості та самовираження митців" (с), і в рамках дослідження здійснює опитування творчого середовища; конфіденційність ґарантує, анкета за лінком.
Аналізувати цілу ту анкету - на те треба писати окрему велику статтю, на що я не маю ні часу, ні охоти, скажу тільки, що до реальних проблем із свободою творчости в Україні та анкета не має стосунку навіть троюрідного: схоже, що її складали люди, знайомі з питанням на матеріалі РФ і Білоруси, методом "прямої проекції". А щоб було зрозуміло, ЯКИЙ саме "портрет мистецького середовища України" нам готуються намалювати, ось вам звідти кілька питань - із самої серединки, для смаку (увага на формулювання!):
----------------------------
"26. Чи вважаєте ви, що закон про державну мову, котрим визначено низку вимог щодо обов'язкового використання української мови, в тому числі у мистецтві, порушує вашу
свободу вираження та свободу творчості?
1. Так
2. Ні (перехід до питання 28)
3. Важко відповісти
27. Якщо закон про державну мову ПОРУШУЄ ваше право на свободу вираження, то чому?
(вкажіть до трьох аргументів, що вами підтримуються)
1. Митець сам повинен визначати мову власних творів чи подій
2. Мова - це частина самовираження
3. Митець повинен працювати рідною мовою
4. Моя рідна мова - інша
5. Це створює додаткові фінансові витрати
6. Інше (зазначити)_________
7. Важко відповісти
28. Якщо закон про державну мову НЕ ПОРУШУЄ ваше право на свободу вираження та свободу творчої діяльності, то чому? (вкажіть до трьох аргументів, що вами підтримуються)
1. Важливо утверджувати державну мову
2. Державні інтереси є важливішими за особисті
3. Важливо розвивати українську культуру й мистецтво
4. «На ********* етапі розвитку держави це виправдано»
5. «Це захист україномовних від дискримінації»
6. Це й так моя рідна мова, а тому ці вимоги ніяк на мене не вплинули
7. Закон про державну мову ніяк не впливає на мою діяльність
8. Інше (зазначити)___________
9. Важко відповісти
29. У 2015 році Україна встановила заборону будь-якого використання та пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів. За будь-яке використання цієї символіки встановлена кримінальна відповідальність. Чи вважаєте ви, що це порушує вашу свободу вираження й мистецьку свободу?
1. Так
2. Ні (перехід до питання 31)
3. Важко відповісти
...
-----------------------
На цьому можна б і крапочку поставити - No Comments, але додам ще на десерт: анкета ця знаходиться у ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ (!!!) - тобто ви теж можете її заповнити і, прикинувшись українським митцем, висловити свою анонімну несилу далі терпіти цю жахливу фашистську державу та бажання спалити її прапор. Будь-хто може.
І чомусь мені здається, що цього разу - не менше 61% "змучених незалежністю" вийде за результатами. (Я б принаймні, на місці замовників цього "дослідження", саме таку цифру просила!)))
...А ви й далі віритимете, угу.
Тоді як єдино раціональна реакція тут - це звернутись до https://www.facebook.com/zmina.ua/?__cft__[0]=AZWAY0wpvqgo1rqXK_6pCXv2mazEwL3XlRhQt0ztP7AkXCN4MCXW09AI1SsBre9yNV5zyi7GKwEWJWXrgXC_h_yiG6v7zwlMTful8EU6e3WbeyDJYmCIHu2ONUTKGtjP_3BBU6Wf8TBhHM3xhNflj0L1FaYscvqsGZajU-rIcIz0qQ&__tn__=kK-R ZMINA. Центр прав людини , https://www.facebook.com/deminitiatives/?__cft__[0]=AZWAY0wpvqgo1rqXK_6pCXv2mazEwL3XlRhQt0ztP7AkXCN4MCXW09AI1SsBre9yNV5zyi7GKwEWJWXrgXC_h_yiG6v7zwlMTful8EU6e3WbeyDJYmCIHu2ONUTKGtjP_3BBU6Wf8TBhHM3xhNflj0L1FaYscvqsGZajU-rIcIz0qQ&__tn__=kK-R Democratic Initiatives Foundation-Фонд "Демократичні Ініціативи" , а заодно й до https://www.facebook.com/penclubua/?__cft__[0]=AZWAY0wpvqgo1rqXK_6pCXv2mazEwL3XlRhQt0ztP7AkXCN4MCXW09AI1SsBre9yNV5zyi7GKwEWJWXrgXC_h_yiG6v7zwlMTful8EU6e3WbeyDJYmCIHu2ONUTKGtjP_3BBU6Wf8TBhHM3xhNflj0L1FaYscvqsGZajU-rIcIz0qQ&__tn__=kK-R PEN Ukraine , який працьовито цю хуцпу поширює, із зустрічним запитанням: панове, ви часом не перегрілись на сонечку?..
Або ж, із повною свободою полілінґвального самовираження:
Are you ****** tam? (с)
Дошло таки, да?
знову якусь підлянку мутить 100%
ще є меркель, ермак, ляпен, сальвіні, карін кнайсль, земан, бульболідер,
мертвечук кум петі і тд
Україні потрібні санкції як проти Ірану ?
Україна загнеться за шість місяців..
і чи зможуть "патріоти" вгадати, що потім станеться з країною ?
...и не надо
- а ещё есть вот это........
а) Украина закупает е/е у рашиздов
б) наш президент торгует своими кинопродуктами с рашистами
в) наш президент всех заверяет что у нас полное перемирье и он готов без посредников встречатся лично с пукиным и решать вопросы войны и мира
г) крайне плохие отношения нашего президента с лидерами Германии и США, немаловажно так же незакрытое уголовное дело на Байдена в Украине, не дипломатичные заносы в сторону канцлера.
этого мало что бы прокидать бубочку на достройку СП-2?
ну так добавим слитые спец операции наших силовиков, особенно дело вагнеровцев. Уже даже не намеки, а прямо в лоб говорящих американских дипломатов о росиянских кротах в высших эшелонах власти Украины. Непонятные действия наших спец служб на територии дружественной Молдовы, шантаж разворотом от запада в сторону востока... нормально так?
Ни Байден, ни Меркель, Макрон или Столтенберг нас не предавали... мы сами себя предали и свою страну, когда решили что шоумен и комик с телеканала олигарха лучший выбор для воюющей страны. То что от нас вообще не отвернулись все это только и всего лишь благодаря неадекватности путина размахивающего ядерной дубиной перед европейскими носами и геополитическими интересами США.
И если нам можно продавать сериальчики на СТС (хотя почему нам? нашим властям, но все же) то почему немцам нельзя барыжить в Европе путинским газом?
Если мы можем себе позволить второй год срывать оборонные заказы, замораживать проэкты по Ольхе например, то схера ли они там, на западе, будут париться за нас?
Байден западный политик, и он не готов рисковать возможной войнухой стратегическими ракетами с неадекватным чекистом ради нашего вороватого зесброда, ворующего все и вся.
С себя начинать надо и возможно отношение западных политиков и дипломатов будет меняться, как это было в 14-19гг. Потому что реагировать на то позороще, что у нас в "урядовому квартали сыдыть" как то кроме "да ну их нах, я их не знаю" очень сложно...
З0 років як держава з третім атомним потенціалом, що ще в 90-х будувала фрегати, корвети, важкі транспорники,десятками балістичні ракети завдяки реформам кацапістів, грантоїдів та іншої нечистоти при повній бездіяльності СБУ залишилась ніз чим. Без Криму, Донбасу, без людей, без грошей й без суверинітету - який збирається святкувати. З наступаючим шлюхи.
Сами себя не успокаивайте
Посмотрите на украинскую армию /нет патронного завода
стреляем патронами ссср /
Уничтожили ВП ведь можно пять танков на продажт/один за
заработанные деньги себе /
Самолеты возраст 35-40 лет
На машину такого возраста не каждый сядет /а это самолет /
Все порезали на метлом
Даже липучки для ловли мух везем--- польша китай
У них очень много заразы- аккуратно!!!!