Байден предупредил об угрозе "настоящей войны со стрельбой с крупной державой" из-за кибератак

Президент США предупредил об угрозе войны из-за кибератак, в том числе со стороны России и КНР. Вооруженный конфликт между ведущими державами может быть спровоцирован на текущем этапе действиями в киберпространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ранее заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США.

"Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве", - сказал Байден.

Выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, Байден предупредил о больших последствиях кибератак.

Президент США считает, что мир в течение предстоящих десять лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека.

"Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт. Если бы я 15 лет назад начал говорить вам про гиперзвук, вы бы приняли меня за умалишенного", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен заявил о готовности Вашингтона принять меры против хакеров в России

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.

Отметим также, что до этого британское издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении в результате утечки документы сообщило, что высшее российское руководство санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Так, российскому лидеру Владимиру Путину был представлен доклад, в котором заявлялось, что победа Трампа на президентских выборах может принести Москве пользу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: У Путина "есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего"