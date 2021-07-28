Байден предупредил об угрозе "настоящей войны со стрельбой с крупной державой" из-за кибератак
Президент США предупредил об угрозе войны из-за кибератак, в том числе со стороны России и КНР. Вооруженный конфликт между ведущими державами может быть спровоцирован на текущем этапе действиями в киберпространстве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ранее заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США.
"Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве", - сказал Байден.
Выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, Байден предупредил о больших последствиях кибератак.
Президент США считает, что мир в течение предстоящих десять лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека.
"Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт. Если бы я 15 лет назад начал говорить вам про гиперзвук, вы бы приняли меня за умалишенного", - добавил он.
Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.
Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.
Отметим также, что до этого британское издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении в результате утечки документы сообщило, что высшее российское руководство санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Так, российскому лидеру Владимиру Путину был представлен доклад, в котором заявлялось, что победа Трампа на президентских выборах может принести Москве пользу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: У Путина "есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна цього і так - не могла б зробити . Газ іде у Европу ,, прикрутити кранік , означало б добряче посваритись з ЕС , і навіть нарватись на їх санкції . Єдине , що б Україну виправдало в очах ЕС , це якби транзиту газу , завадили бойові дії . Але не факт що кацапи їх вели б у районі магістральних газогонів .
- Угу. Приблизно 5 тис. військових. І при ньому ж збиралися вивести з Німеччини приблизно 12 тис. військових із розміщених там 36 тис. Навесні https://hromadske.ua/posts/ssha-vidmovilisya-vid-planu-trampa-vivesti-z-nimechchini-chastinu-svoyih-vijskovih-tudi-dodatkovo-napravlyat-500-soldativ Байден скасував це , і США розмістять у Німеччині додатково ще півтисячі.
- ...і по економіці США також. Бо https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/12/657957 для США є вигідними високі ціни на нафту, які трималися завдяки скороченню видобутку в ОПЕК+ протягом останніх років. Завдяки цьому Штати перегнали Саудівську Аравію та Росію, яка стала третьою за обсягом видобування нафти у світі.
Чому це так? Витримати низькі ціни на нафту (нижче 25 дол. за барель, як це було навесні минулого року) можуть лише три країни, де собівартість її видобутку є найнижчою у світі - Іран, Ірак та Саудівська Аравія (таблиця нижче). Для Штатів, де після "сланцевої революції" добувають переважно сланцеву нафту, собівартість видобутку якої є досить високою, - низька ціна є невигідною.
Ну і в тому, що "нефть стоила почти в два раза дешевле, чем сейчас", немає ніякої "заслуги" рудого *************. Рекордне падіння ціни на нафту минулого року (в останній рік правління Трампа) було наслідком розгортання світової пандемії коронавірусу. На діаграмі нижче бачимо, що падіння ціни з 66 до 23 дол. відбулось саме за перші три місяці 2020 р., коли внаслідок пандемії, закриття кордонів і введення локдаунів у країнах впала вся світова економіка і, відповідно, попит на нафту.
Відповідаю по пунктах. Натисни "Показать весь комментарий" і дочитай до кінця. Там є графік, скріншоти і малюнок.
"при Трампе никакого СП2 не строили из за санкций"
- "Садісь, два!" При Рудому ************* розпочали будівництво ПП-2 і завершили його на 95%.
"СВОЯ дешевая нефть гораздо выгоднее для американской экономики, чем импортируемая дорогая"
- "Свая дєшовая"? Якщо в тебе така є - візьми її, Х-перд.
"Бидон - запретил добычу на шельые, запоетил выдачу новых лицензий для разработки сланца, запретил Кейстоун. В результате чего цена нефти только за полгода увеличилась на 20ку за баррель, на заправках бензин подскочил с 2.45 до 3.50."
- Знову двійка. Глобальний тренд на зростання ціни на нафту пов'язаний не з "кознямі Бідона", а з відновленням світової економіки після пандемії (цитата і графік):
Global oil prices have rallied this year with an economic recovery underway following vaccine campaigns. © https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/oil-edges-higher-as-report-points-to-shrinking-u-s-stockpiles Bloomberg
Але я тебе розумію - то все є надто складним для Х-перда, який нічого, окрім Твіттера Рудого клоуна, не читає.
"Насчет Шварца, республиканца только по названию (rino) из клана Кеннеди, то это вообще бугага"
- Ти, часом, не той C.Y, що відповів Шварцу у Твіттері і потім обтікав перед монітором?
"ты еще Мита Ромни процитируй."
- А Джон МакКейн тобі не подобається?
"В общем, на твоем примере вижу, что если укробидонам ссать в глаза долго, то они это **********. Давай, топи дальше за маразматика, это ж Трамп..."
- А от з цим погоджусь: Трамп - маразматик. І ************, бгг...
- Заміни в своєму коменті "Байден" на "Трамп", і матимеш правдивий опис пустозвона, неадеквата та любителя паРаші, від якого американці були просто в шоці. І про це, дійсно, "есть соответствующие видео в интернете". Наприклад, ось це:
Не кажучи вже про можливості ваших військово-оборонних структур.
При всіх ваших ресурсах, путлєровський режим вже давно мав тихенько здутись, як старий, штопаний совковий матрац, а ви з цілою ненаглядною пані Меркель їм потоки штампуєте.
Дед думает шо лаптей можно угомонить разговорами, деньгами или угрозами.
Дед не понимает, шо лапти угомонятся токо если у них начнётся либо голод, либо нормальная гражданская война с миллионными армиями.
Слово до черта- а дел не видно.
Главное, не оказаться между ними!
А что бы нанести удар по чиновникам правительства расейской 3/14дерации и их семьям, США надо разбомбить Майами...
дешевий фігляр
уже была война... это ведь как катализатор в единоборствах - кто должен выиграть... такие
вот "партнёры"