20 500 47

Байден предупредил об угрозе "настоящей войны со стрельбой с крупной державой" из-за кибератак

Фото: CNN

Президент США предупредил об угрозе войны из-за кибератак, в том числе со стороны России и КНР. Вооруженный конфликт между ведущими державами может быть спровоцирован на текущем этапе действиями в киберпространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ранее заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США.

"Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве", - сказал Байден.

Выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, Байден предупредил о больших последствиях кибератак.

Президент США считает, что мир в течение предстоящих десять лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека.

"Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт. Если бы я 15 лет назад начал говорить вам про гиперзвук, вы бы приняли меня за умалишенного", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен заявил о готовности Вашингтона принять меры против хакеров в России

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.

Отметим также, что до этого британское издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении в результате утечки документы сообщило, что высшее российское руководство санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Так, российскому лидеру Владимиру Путину был представлен доклад, в котором заявлялось, что победа Трампа на президентских выборах может принести Москве пользу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: У Путина "есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего"

+59
Надо больше строить северных потоков, чтобы у лаптей были деньги для атак на Запад.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:13 Ответить
+34
Европейцы просто потеряли разум от бабла. Они думают, что НАТО их защитит, а они будут при этом беззастенчиво вести бизнес с людоедом. Только англосаксы ещё не совсем свихнулась, возможно поэтому и был Brexit.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:31 Ответить
+19
Между какими еще ведущими державами? У Байдена уже ********* - ведущая держава? Быстро ссучился, демократ.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:23 Ответить
Надо больше строить северных потоков, чтобы у лаптей были деньги для атак на Запад.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:13 Ответить
Тут к Германии претензии прямые. США решили не ссориться с союзником и первой экономикой в Европе из за трубы
показать весь комментарий
28.07.2021 07:19 Ответить
Европейцы просто потеряли разум от бабла. Они думают, что НАТО их защитит, а они будут при этом беззастенчиво вести бизнес с людоедом. Только англосаксы ещё не совсем свихнулась, возможно поэтому и был Brexit.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:31 Ответить
НАТО їх захистиь...вони вже і забули, що НАТО це вони самі.
показать весь комментарий
28.07.2021 08:29 Ответить
Точнее США их опять защитит. Парни из США, Канады и Австралии. Так было в Первую мировую, так было и во вторую мировую. А разного рода петушары гальские, колбасники с макаронниками уже привыкли к этому.
показать весь комментарий
28.07.2021 21:25 Ответить
Тут вопрос в объемах закупок. Просто Украина может терять на транзите,а так без разницы,как кацапня денежки за газ получает.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:21 Ответить
Украина теряет в безопасности, а не в бабках, прежде всего. Мы не сможем больше прикрутить краник в случае чего.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:25 Ответить
Дуже розповсюджена в Україні , хибна думка . .
Україна цього і так - не могла б зробити . Газ іде у Европу ,, прикрутити кранік , означало б добряче посваритись з ЕС , і навіть нарватись на їх санкції . Єдине , що б Україну виправдало в очах ЕС , це якби транзиту газу , завадили бойові дії . Але не факт що кацапи їх вели б у районі магістральних газогонів .
показать весь комментарий
28.07.2021 08:10 Ответить
А ежели у нас будет большой шухер то есть война, гансам пофиг они будут с газом ну и рыпаться сильно не будут так как рашка может прикрутить краник СП2.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:47 Ответить
мы и до этого не могли его прикрутить...и даже зазаборье не могло его прикрутить
показать весь комментарий
28.07.2021 20:02 Ответить
Кто мешает украинскому спецназу, в случае вторжения войск РФ с других направлений, взорвать СП? И кто нас осудит за проведение диверсионных действий на территории противника?
показать весь комментарий
28.07.2021 21:39 Ответить
100%, надо блокировать мордор везде где только можно, что б ни одного доллара не мог заработать, ибо из 2х долларов путин 1 тырит себе в карман, 2й пускает на войны
показать весь комментарий
28.07.2021 08:32 Ответить
Мочи кацапню.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:20 Ответить
Между какими еще ведущими державами? У Байдена уже ********* - ведущая держава? Быстро ссучился, демократ.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:23 Ответить
там скорее всего Китай в контексте
показать весь комментарий
28.07.2021 09:15 Ответить
"Ссучился"? На тлі попереднього "республіканця" він виглядає просто яструбом...

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 3950
показать весь комментарий
28.07.2021 09:30 Ответить
Только при Трампе поляки добились размещения войск США на постоянной основе, нефть стоила почти в два раза дешевле, чем сейчас , что напрямую било по экономике РФ. А Байден - пустозвон. Вообще неадекват. Американцы от его ответов касательно политики в отношении РФ просто в шоке. Мычит что-то невразумительное, или зачитывает по несколько раз с одного и того же листика одно и то же. Есть соответствующие видео в интернете.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:22 Ответить
1. "Только при Трампе поляки добились размещения войск США на постоянной основе"
- Угу. Приблизно 5 тис. військових. І при ньому ж збиралися вивести з Німеччини приблизно 12 тис. військових із розміщених там 36 тис. Навесні https://hromadske.ua/posts/ssha-vidmovilisya-vid-planu-trampa-vivesti-z-nimechchini-chastinu-svoyih-vijskovih-tudi-dodatkovo-napravlyat-500-soldativ Байден скасував це , і США розмістять у Німеччині додатково ще півтисячі.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:42 Ответить
2. "...нефть стоила почти в два раза дешевле, чем сейчас , что напрямую било по экономике РФ..."
- ...і по економіці США також. Бо https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/12/657957 для США є вигідними високі ціни на нафту, які трималися завдяки скороченню видобутку в ОПЕК+ протягом останніх років. Завдяки цьому Штати перегнали Саудівську Аравію та Росію, яка стала третьою за обсягом видобування нафти у світі.
Чому це так? Витримати низькі ціни на нафту (нижче 25 дол. за барель, як це було навесні минулого року) можуть лише три країни, де собівартість її видобутку є найнижчою у світі - Іран, Ірак та Саудівська Аравія (таблиця нижче). Для Штатів, де після "сланцевої революції" добувають переважно сланцеву нафту, собівартість видобутку якої є досить високою, - низька ціна є невигідною.
Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 8968
Ну і в тому, що "нефть стоила почти в два раза дешевле, чем сейчас", немає ніякої "заслуги" рудого *************. Рекордне падіння ціни на нафту минулого року (в останній рік правління Трампа) було наслідком розгортання світової пандемії коронавірусу. На діаграмі нижче бачимо, що падіння ціни з 66 до 23 дол. відбулось саме за перші три місяці 2020 р., коли внаслідок пандемії, закриття кордонів і введення локдаунів у країнах впала вся світова економіка і, відповідно, попит на нафту.

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 6582
показать весь комментарий
28.07.2021 11:47 Ответить
Аналитег медвепут) для начала цена сланцевоц нефти при Трампе составляла порядка 45 дол за баррель, что делало ее вполне конкурентной со всеми нефтедобывающими странами, при Трампе США были ЭКСПОРТЕРАМИ энергоресурсов, в том числе и в Европу, оьрубив Пуйлу источник доходов, при Трампе никакого СП2 не строили из за санкций. Для тебя ущербного вероятно будет сюрпризом новость о том что СВОЯ дешевая нефть гораздо выгоднее для американской экономики, чем импортируемая дорогая. Но ты эксперд, ****) первое, что сделал Бидон - запретил добычу на шельые, запоетил выдачу новых лицензий для разработки сланца, запретил Кейстоун. В результате чего цена нефти только за полгода увеличилась на 20ку за баррель, на заправках бензин подскочил с 2.45 до 3.50. Очень полезно для экономики, да? Насчет Шварца, республиканца только по названию (rino) из клана Кеннеди, то это вообще бугага, ты еще Мита Ромни процитируй. В общем, на твоем примере вижу, что если укробидонам ссать в глаза долго, то они это **********. Давай, топи дальше за маразматика, это ж Трамп был плохой, а Байден - гений.
показать весь комментарий
28.07.2021 19:50 Ответить
Оба друг друга стоят, но это был ваш (американский) выбор. Как Зе - наш выбор, и весь мир смеется.
показать весь комментарий
28.07.2021 23:21 Ответить
Оналітєг https://censor.net/ru/user/490614? Бгг...
Відповідаю по пунктах. Натисни "Показать весь комментарий" і дочитай до кінця. Там є графік, скріншоти і малюнок.
"при Трампе никакого СП2 не строили из за санкций"
- "Садісь, два!" При Рудому ************* розпочали будівництво ПП-2 і завершили його на 95%.
"СВОЯ дешевая нефть гораздо выгоднее для американской экономики, чем импортируемая дорогая"
- "Свая дєшовая"? Якщо в тебе така є - візьми її, Х-перд.
"Бидон - запретил добычу на шельые, запоетил выдачу новых лицензий для разработки сланца, запретил Кейстоун. В результате чего цена нефти только за полгода увеличилась на 20ку за баррель, на заправках бензин подскочил с 2.45 до 3.50."
- Знову двійка. Глобальний тренд на зростання ціни на нафту пов'язаний не з "кознямі Бідона", а з відновленням світової економіки після пандемії (цитата і графік):
Global oil prices have rallied this year with an economic recovery underway following vaccine campaigns. © https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/oil-edges-higher-as-report-points-to-shrinking-u-s-stockpiles Bloomberg

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 8741

Але я тебе розумію - то все є надто складним для Х-перда, який нічого, окрім Твіттера Рудого клоуна, не читає.
"Насчет Шварца, республиканца только по названию (rino) из клана Кеннеди, то это вообще бугага"
- Ти, часом, не той C.Y, що відповів Шварцу у Твіттері і потім обтікав перед монітором?

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 9705

"ты еще Мита Ромни процитируй."
- А Джон МакКейн тобі не подобається?

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 4729

"В общем, на твоем примере вижу, что если укробидонам ссать в глаза долго, то они это **********. Давай, топи дальше за маразматика, это ж Трамп..."
- А от з цим погоджусь: Трамп - маразматик. І ************, бгг...

Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки - Цензор.НЕТ 8568
показать весь комментарий
29.07.2021 07:39 Ответить
3. "А Байден - пустозвон. Вообще неадекват. Американцы от его ответов касательно политики в отношении РФ просто в шоке. Мычит что-то невразумительное, или зачитывает по несколько раз с одного и того же листика одно и то же. Есть соответствующие видео в интернете."
- Заміни в своєму коменті "Байден" на "Трамп", і матимеш правдивий опис пустозвона, неадеквата та любителя паРаші, від якого американці були просто в шоці. І про це, дійсно, "есть соответствующие видео в интернете". Наприклад, ось це:

показать весь комментарий
28.07.2021 11:58 Ответить
Помітив, що посилання на Твіттер Шварца не працює. https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1018990073700708355 Виправив .
показать весь комментарий
28.07.2021 12:03 Ответить
Лучший вариант "кибератаки" Штатов на парашу будет выглядеть так.
Байден предупредил об угрозе "настоящей войны со стрельбой с крупной державой" из-за кибератак - Цензор.НЕТ 7075
показать весь комментарий
28.07.2021 07:38 Ответить
Шото Св. Джо раздухарился. Ну ничо, скоро тов. Камала домой вернется и покажет ему кто главный расист.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:43 Ответить
Та в вас кожна-друга компанія/корпорація, має бюджет в три-пять раз більший за весь бюджет РФ разом взятий з її цілим 150 мільйонним населенням і тим совковим металобрухтом.
Не кажучи вже про можливості ваших військово-оборонних структур.
При всіх ваших ресурсах, путлєровський режим вже давно мав тихенько здутись, як старий, штопаний совковий матрац, а ви з цілою ненаглядною пані Меркель їм потоки штампуєте.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:46 Ответить
було би непогано....
показать весь комментарий
28.07.2021 08:05 Ответить
Потихоньку начинает доходить? Или это опять треп?
показать весь комментарий
28.07.2021 08:07 Ответить
Та ничо там доходить не начинает, дед не хочет воевать, дед хочет дружить с лаптями и верит шо они угомоняться.
Дед думает шо лаптей можно угомонить разговорами, деньгами или угрозами.
Дед не понимает, шо лапти угомонятся токо если у них начнётся либо голод, либо нормальная гражданская война с миллионными армиями.
показать весь комментарий
28.07.2021 08:35 Ответить
Не хочу быть пророком, но на мой взгляд это прогрессирующая деменция.
показать весь комментарий
28.07.2021 08:11 Ответить
Да он прям пророк...)))
Слово до черта- а дел не видно.
показать весь комментарий
28.07.2021 08:39 Ответить
Коли пани ********* ....
Главное, не оказаться между ними!
показать весь комментарий
28.07.2021 08:46 Ответить
Одного не пойму - в Штатах нет хакеров могущих завирусить рашку до полного звиздеца? Хотя вариант отбомбиться по мордару тоже интересен...
показать весь комментарий
28.07.2021 08:49 Ответить
сегодня 1033 годовщина крещения украины
показать весь комментарий
28.07.2021 08:50 Ответить
США готовят силовую зачистку хакерских группировок на расии?
показать весь комментарий
28.07.2021 09:12 Ответить
Что бы нанести удар по чиновникам правительства США и их семьям, запоребью надо бомбить Вашингтон!
А что бы нанести удар по чиновникам правительства расейской 3/14дерации и их семьям, США надо разбомбить Майами...
показать весь комментарий
28.07.2021 09:26 Ответить
УдивительньІй народ американцьІ. Придумали компютер, програмное обеспечение, а отразить кибератаки не могут. Да мобилизуйте всех своих компютерщиков и кончайте парашстан, а за ним и Китай.
показать весь комментарий
28.07.2021 09:35 Ответить
Пусть напрягут свою Кремниевую долину, а то они там не теми стартапами занимаются.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:13 Ответить
Байден предупредил что обеспокоен, а Эрдоган как человек решительны и понимающий психологию исторического врага, быстро застроил Кацапстан ибо бил первым не думая о последствиях. США при все колоссальном уважении к этой свехдержаве все больше напоминает старенького евнуха, все мнети мнет сиси, все стестясняется и стесняется, все отступает и отступае. Амермканцы проснитесь профукаете великую страну!
показать весь комментарий
28.07.2021 09:39 Ответить
набиває собі ціну перед черговим фортелем
дешевий фігляр
показать весь комментарий
28.07.2021 10:08 Ответить
но главное - это северный поток 2!
показать весь комментарий
28.07.2021 15:59 Ответить
там львиная доля амеровского бабла....... это при всём том что на нас уже напали и у нас
уже была война... это ведь как катализатор в единоборствах - кто должен выиграть... такие
вот "партнёры"
показать весь комментарий
28.07.2021 19:31 Ответить
А что, у американцев не хватает своих мозгов справиться с запоребриковской киберугрозой без стрельбы?
показать весь комментарий
28.07.2021 23:16 Ответить
Бывший депутат из Санкъ-Питирьбюргера Марина Салье собрала досье на Путлера еще до своей смерти,там о хмыре Мавзолейном есть все до ниточки.Этот материал давно в США и Байден его читал очень внимательно...
показать весь комментарий
29.07.2021 04:28 Ответить
 
 