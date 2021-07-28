Враг за сутки 4 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и РПГ. Боевых потерь нет

За прошедшие сутки, 27 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Катериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 28 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня за минувшие и текущие сутки среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.