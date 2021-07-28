Враг за сутки 4 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и РПГ. Боевых потерь нет
За прошедшие сутки, 27 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
В районе населенных пунктов Катериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 28 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Боевых потерь в результате вражеского огня за минувшие и текущие сутки среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...