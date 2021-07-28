За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений "тишины" в Донецкой области

В Донецкой области СММ зафиксировала 394 нарушения режима прекращения огня, в том числе 119 взрывов.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ за 27 июля.

В Донецкой области СММ зафиксировала 394 нарушения режима прекращения огня, в том числе 119 взрывов (3 разрыва минометных мин и 116 взрывов неопределенного происхождения, включая 42 выстрела безоткатного орудия СПГ-9 и 25 минометных мин). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и в районах к востоку и югу от него вечером 25 июля и днем 26 июля (см. ниже), а также в районе к северо-северо-востоку от н. п. Свободное (неподконтрольный правительству, 73 км к югу от Донецка), где наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения вследствие огня из безоткатного орудия СПГ-9 и 44 очереди и выстрела из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, которые, по оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности. За предыдущие сутки Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. Последний раз, когда Миссия не фиксировала нарушений режима прекращения огня в этой области, было 13 февраля 2021 года. За предыдущие сутки СММ зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня.

После того, как на заседании ТКГ 22 июля 2020 года была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 46 801 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 13 627 взрывов, 8 794 пролетевших неопределенных боеприпаса, 262 вспышки дульного пламени, 169 осветительных ракет и не менее 23 949 очередей и выстрелов).

