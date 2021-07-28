В Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек, зафиксированы 717 новых случаев заражения, 459 человек выздоровели

РУС
В Украине зафиксированы 717 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 28 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 27 июля 2021 в Украине зафиксированы 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 97).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 507 человек;

летальных случаев - 15;

выздоровели - 459 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 196 млн. Только за сутки заболели 578,4 тыс. человек, умерли - 9,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 20 673 человека,

методом ИФА - 8 592 человека,

экспресс-тестами - 16 979 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболел - 2 250 061 человек;

выздоровели - 2 185 339 человек;

летальных случаев - 52 891;

проведено ПЦР-тестов - 11 321 947.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях", - рассказали в Минздраве.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+1
28.07.2021 09:34 Ответить
У нас другий тиждень стабільно кількість нових випадків на 70% більше, ніж вилікуваних, а Іспанія відкривпє для наших громадян кордони без тестів та вакцинації:
http://lowcostavia.com.ua/spain-entrance-for-ukrainians-without-restrictions/

кійсь дисонанс...
28.07.2021 09:22 Ответить
Скоро будет больше:
28.07.2021 09:28 Ответить
28.07.2021 09:30 Ответить
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-2123-test-positive-in-the-last-day-675016 Премьер-министр Нафтали Беннет заявил во вторник, что власти активно работают над тем, чтобы решить, следует ли пожилым людям получить третью дозу вакцины от коронавируса . Минздрав сообщил, что во вторник было зарегистрировано 2100 новых случаев COVID-19 и 145 пациентов в тяжелом состоянии. Вот вам и привитый Израиль
28.07.2021 09:34 Ответить
По сообщению Министерства здравоохранения, более половины текущих случаев и две трети пациентов в тяжелом состоянии были полностью вакцинированы.
Рост серьезной заболеваемости относительно ограничен по сравнению с общей заболеваемостью. В начале июня из менее чем 200 активных случаев около 20 пациентов находились в тяжелом состоянии. Сегодня с более чем 13000 активных случаев 145 пациентов находятся в тяжелом состоянии. - Все тот же Израиль
28.07.2021 09:36 Ответить
ну так вакцЫна защищает от старого доброго Ковид-19. А это штамм дельта от которого она не защищает...
28.07.2021 09:42 Ответить
И какой вывод из всего этого следует?
28.07.2021 09:50 Ответить
Непонятно, почему в Киеве в 7 раз больше заболевших чем во всей Харьковской области. Ведь в Харькове населения где-то в 1,8 раза меньше и в транспорте (в том числе и на метро) ездят не на столько уж меньше людей. Нет объективных причин. Наверно фальсифицируют данные по Киеву, готовясь в сентябре вводить усиленный карантин.
28.07.2021 12:56 Ответить
 
 