В Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек, зафиксированы 717 новых случаев заражения, 459 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 717 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 28 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 27 июля 2021 в Украине зафиксированы 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 97).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 507 человек;

летальных случаев - 15;

выздоровели - 459 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 20 673 человека,

методом ИФА - 8 592 человека,

экспресс-тестами - 16 979 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболел - 2 250 061 человек;

выздоровели - 2 185 339 человек;

летальных случаев - 52 891;

проведено ПЦР-тестов - 11 321 947.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях", - рассказали в Минздраве.







