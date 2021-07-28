В Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек, зафиксированы 717 новых случаев заражения, 459 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 717 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 28 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 27 июля 2021 в Украине зафиксированы 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 97).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 507 человек;
летальных случаев - 15;
выздоровели - 459 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 20 673 человека,
методом ИФА - 8 592 человека,
экспресс-тестами - 16 979 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболел - 2 250 061 человек;
выздоровели - 2 185 339 человек;
летальных случаев - 52 891;
проведено ПЦР-тестов - 11 321 947.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях", - рассказали в Минздраве.
