Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 196 млн. Только за сутки заболели 578,4 тыс. человек, умерли - 9,4 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 28 июля в мире зарегистрировали 578 410 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 473 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 992 087 случаев инфицирования, из них 578 410 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 193 169 человек, из них 9 473 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 177,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 38-ю и 6-ю позицию соответственно.
то есть реально смешно - все на бутылках ибо страшный вирус, ну да, он присутствует, просто не дотягивает до норм вирусов на два порядка(в сто раз) по смертности.
кх-хк(панически бежит к врачам, роняя кеды и пилюли от эйнштенизма)
Кажецца уже год стремительно к 200млн приближается, а это, на секундочку, ажно больше 2% населения.
Ужос кокой!
ЗЫ: не надоело ещё?
На скрине ясно видно, что из 195+млн. 177+млн. выздоровело, а, значит, инфицированных 195-177=18 миллионов на текущий момент.