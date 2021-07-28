РУС
Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 196 млн. Только за сутки заболели 578,4 тыс. человек, умерли - 9,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 июля в мире зарегистрировали 578 410 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 473 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 992 087 случаев инфицирования, из них 578 410 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 193 169 человек, из них 9 473 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 177,6 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 38-ю и 6-ю позицию соответственно.

это как в Китае каждый день сто мальчиков ломают ногу, ..... "дерясь" с мальчиками из других уездов, которым ломают рожу.
то есть реально смешно - все на бутылках ибо страшный вирус, ну да, он присутствует, просто не дотягивает до норм вирусов на два порядка(в сто раз) по смертности.
кх-хк(панически бежит к врачам, роняя кеды и пилюли от эйнштенизма)
28.07.2021 08:27 Ответить
Баюс-баюс.
Кажецца уже год стремительно к 200млн приближается, а это, на секундочку, ажно больше 2% населения.
Ужос кокой!

ЗЫ: не надоело ещё?
28.07.2021 08:49 Ответить
Новость набрана безграмотным. 196 миллионов не "инфицированных", а "инфицировавшихся".

На скрине ясно видно, что из 195+млн. 177+млн. выздоровело, а, значит, инфицированных 195-177=18 миллионов на текущий момент.
28.07.2021 09:59 Ответить
 
 