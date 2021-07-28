За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 328 человек, всего - 3 264 715, - Минздрав

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 817 211 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"143 328 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 27 июля 2021. Первую дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы - 56 376 человек.

В течение суток работали: 829 мобильных бригад, 2 666 пунктов вакцинации, 360 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 3 264 715 человек, из них получили одну дозу - 3 264 713 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 817 211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 081 924 прививки", - рассказали в Минздраве.





