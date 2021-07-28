РУС
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 328 человек, всего - 3 264 715, - Минздрав

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 817 211 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"143 328 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 27 июля 2021. Первую дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы - 56 376 человек.

В течение суток работали: 829 мобильных бригад, 2 666 пунктов вакцинации, 360 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек, зафиксированы 717 новых случаев заражения, 459 человек выздоровели

С начала прививочной кампании привиты 3 264 715 человек, из них получили одну дозу - 3 264 713 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 817 211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 081 924 прививки", - рассказали в Минздраве.

Это за сутки.
28.07.2021 09:06 Ответить
Пфайзер - це Комірнаті.
28.07.2021 10:07 Ответить
"В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 817 211 человек."

Эта цифра - лучшее доказательство того, какие бездари сейчас правят Украиной! За семь месяцев привито около 5% граждан. Это тольный провал коммуникации с народом, это тотальный провал в закупке нормальной вакцины, которой можно доверять, и это красноречивое доказательство того что клоун не может быть нормальным президентом!
28.07.2021 09:18 Ответить
, полностью иммунизированы - 56 376 человек. Источник: https://censor.net/ru/n3279521\\\\\\\\\

это чуть более миллиона, то есть чем один на миллион.
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 328 осіб, загалом - 3 264 715, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3744
не позорились бы хотя б*)
28.07.2021 09:00 Ответить
Это за сутки.
28.07.2021 09:06 Ответить
подача текста тогда бо-бо.
но привезли сперва 250тыщ доз, а потом х.з. чего и когда и скока, так шо не за сутки я считаю. и да - кто верит статистике - бяка(©Путин(наверное он чет такое тоже говорил, в бункере то))
28.07.2021 09:13 Ответить
Для медленно соображающих там ниже картинка есть. На ней понятнее отображено.
28.07.2021 11:57 Ответить
підкажить, а де у цій таблиці Пфайзер...?
28.07.2021 09:16 Ответить
Пфайзер - це Комірнаті.
28.07.2021 10:07 Ответить
Щиро вдячний за відповідь... У суботу зроблю заштрик, подивимось що вколять та як воно буде....
28.07.2021 12:23 Ответить
а то геть заплутався вже у тих перейменуваннях
28.07.2021 12:24 Ответить
Я сьогодні зранку другу одержав. Поки що все норм. Мене слізно просив антиваксерний дописувач Странник Виртуальный, щоб саме я відписався про свій стан після вакцинації. Але десь він подівся. Як зустрінете його на Цензорі, передайте йому, що життя після вакцинації існує.
28.07.2021 13:15 Ответить
"В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 817 211 человек."

Эта цифра - лучшее доказательство того, какие бездари сейчас правят Украиной! За семь месяцев привито около 5% граждан. Это тольный провал коммуникации с народом, это тотальный провал в закупке нормальной вакцины, которой можно доверять, и это красноречивое доказательство того что клоун не может быть нормальным президентом!
28.07.2021 09:18 Ответить
обезьяны
28.07.2021 12:02 Ответить
 
 