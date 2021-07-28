1 021 13
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 328 человек, всего - 3 264 715, - Минздрав
В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 817 211 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"143 328 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 27 июля 2021. Первую дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы - 56 376 человек.
В течение суток работали: 829 мобильных бригад, 2 666 пунктов вакцинации, 360 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 3 264 715 человек, из них получили одну дозу - 3 264 713 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 817 211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 081 924 прививки", - рассказали в Минздраве.
Антип61
28.07.2021 09:06
Антип61
28.07.2021 10:07
Super Gut
28.07.2021 09:18
это чуть более миллиона, то есть чем один на миллион.
не позорились бы хотя б*)
но привезли сперва 250тыщ доз, а потом х.з. чего и когда и скока, так шо не за сутки я считаю. и да - кто верит статистике - бяка(©Путин(наверное он чет такое тоже говорил, в бункере то))
Эта цифра - лучшее доказательство того, какие бездари сейчас правят Украиной! За семь месяцев привито около 5% граждан. Это тольный провал коммуникации с народом, это тотальный провал в закупке нормальной вакцины, которой можно доверять, и это красноречивое доказательство того что клоун не может быть нормальным президентом!