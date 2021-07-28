"Объединенные усилия-2021": активная фаза учений состоится практически на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей. ФОТОрепортаж
В командовании объединенных сил Вооруженных Сил Украины продолжается очередной этап подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2021", активная фаза, которые состоятся в конце сентября этого года практически на всех полигонах ВС Украины, а также в акватории Черного и Азовского морей.
Сейчас представители органов военного управления Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны отрабатывают вопросы управления группировками войск при ведении операции сил обороны. Мероприятия проходят в соответствии с Планом подготовки в 2021 учебном году.
Как отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, целью мероприятия является наращивание возможностей Командования, совместная работа структурных подразделений органов военного управления по выполнению задач по назначению на пунктах управления.
"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий Командования с органами военного управления ВС Украины во время ведения операций. Кроме того, мы должны продемонстрировать приобретенные способности по организации планирования операций, - отметил Наев.
Напомним, что учения "Объединенные усилия - 2021" пройдет с командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины с привлечением определенных органов военного управления, воинских частей, сил и средств Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны государства.
Также, ожидается участие в "Объединенных усилиях - 2021" и иностранных представителей и подразделений от около 15 стран-членов НАТО и партнеров. Военные маневры пройдут в три этапа.
