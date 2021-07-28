РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4281 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 784 5

"Объединенные усилия-2021": активная фаза учений состоится практически на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей. ФОТОрепортаж

В командовании объединенных сил Вооруженных Сил Украины продолжается очередной этап подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2021", активная фаза, которые состоятся в конце сентября этого года практически на всех полигонах ВС Украины, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины в Facebook.

Сейчас представители органов военного управления Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны отрабатывают вопросы управления группировками войск при ведении операции сил обороны. Мероприятия проходят в соответствии с Планом подготовки в 2021 учебном году.

Объединенные усилия-2021: активная фаза учений состоится практически на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей 01

Как отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, целью мероприятия является наращивание возможностей Командования, совместная работа структурных подразделений органов военного управления по выполнению задач по назначению на пунктах управления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии. ФОТОрепортаж

Объединенные усилия-2021: активная фаза учений состоится практически на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей 02

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий Командования с органами военного управления ВС Украины во время ведения операций. Кроме того, мы должны продемонстрировать приобретенные способности по организации планирования операций, - отметил Наев.

Напомним, что учения "Объединенные усилия - 2021" пройдет с командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины с привлечением определенных органов военного управления, воинских частей, сил и средств Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны государства.

Объединенные усилия-2021: активная фаза учений состоится практически на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей 03

Также, ожидается участие в "Объединенных усилиях - 2021" и иностранных представителей и подразделений от около 15 стран-членов НАТО и партнеров. Военные маневры пройдут в три этапа.

Объединенные усилия-2021: активная фаза учений состоится практически на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей 04
Фото: Командование ОС ВСУ

Объединенные усилия-2021: активная фаза учений состоится практически на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей 05


оборона (5287) военные учения (3498) ВСУ (6938)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
15 стран нато заявили об участи в этих учениях.это много.росія обидится.
показать весь комментарий
28.07.2021 09:06 Ответить
так шо,придётся на ней воду возить,или...?
показать весь комментарий
28.07.2021 09:22 Ответить
эрдоган начальник черного моря не обидится.
показать весь комментарий
28.07.2021 09:26 Ответить
Примерно по данному поводу мой былой сослуживец по роте совдеповских далеких времен любил изрекать: "**..ь - колотить!" Правда получал он иных ответку: "да как же это можно одновремено е...ть да еще и колотить?"
показать весь комментарий
28.07.2021 14:36 Ответить
 
 