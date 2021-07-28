"Объединенные усилия-2021": активная фаза учений состоится практически на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей. ФОТОрепортаж

В командовании объединенных сил Вооруженных Сил Украины продолжается очередной этап подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2021", активная фаза, которые состоятся в конце сентября этого года практически на всех полигонах ВС Украины, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины в Facebook.

Сейчас представители органов военного управления Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны отрабатывают вопросы управления группировками войск при ведении операции сил обороны. Мероприятия проходят в соответствии с Планом подготовки в 2021 учебном году.

Как отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, целью мероприятия является наращивание возможностей Командования, совместная работа структурных подразделений органов военного управления по выполнению задач по назначению на пунктах управления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии. ФОТОрепортаж

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий Командования с органами военного управления ВС Украины во время ведения операций. Кроме того, мы должны продемонстрировать приобретенные способности по организации планирования операций, - отметил Наев.

Напомним, что учения "Объединенные усилия - 2021" пройдет с командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины с привлечением определенных органов военного управления, воинских частей, сил и средств Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны государства.

Также, ожидается участие в "Объединенных усилиях - 2021" и иностранных представителей и подразделений от около 15 стран-членов НАТО и партнеров. Военные маневры пройдут в три этапа.



Фото: Командование ОС ВСУ







