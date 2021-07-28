24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало. ФОТОрепортаж
24-я ОМБр им. короля Даниила показала последствия вчерашнего обстрела со стороны российских оккупантов из 120-мм минометов в районе Золотого-4.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"Первую годовщину перемирия террористы решили "отпраздновать" очень своеобразным способом. Сегодня (27 июля. - Ред.), с самого утра они выпустили около 7 десятков осколочно-фугасных мин из 120-миллиметрового миномета в район населенного пункта Золотое-4. Это яркий пример того, что для террористов никакого перемирия не существует и не существовало", - говорится в сообщении бригады.
Привет
Garry Grant
Gozzalik salonu
тобто 43річний карапуз впевнено йде до своєї особИстої мети, хоча лисіючу вже голівку досі не тримає..
спасібА 73%лохторату за відсутність Головнокомандувача та наявність нових лІц-дебілів серед Иліти