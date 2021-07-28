РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10534 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 788 28

24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало. ФОТОрепортаж

24-я ОМБр им. короля Даниила показала последствия вчерашнего обстрела со стороны российских оккупантов из 120-мм минометов в районе Золотого-4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"Первую годовщину перемирия террористы решили "отпраздновать" очень своеобразным способом. Сегодня (27 июля. - Ред.), с самого утра они выпустили около 7 десятков осколочно-фугасных мин из 120-миллиметрового миномета в район населенного пункта Золотое-4. Это яркий пример того, что для террористов никакого перемирия не существует и не существовало", - говорится в сообщении бригады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 4 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и РПГ. Боевых потерь нет

24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало 01
24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало 02
24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало 03
24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало 04
24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало 05
24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало 06
24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало 07
24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало 08
24-я ОМБр показала последствия вчерашнего обстрела: Российские оккупанты выпустили около 70 мин из 120-мм миномета - для них никакого перемирия не существует и не существовало 09

Автор: 

обстрел (29713) Донбасс (26966) 24 омб имени князя Данила Галицкого (270) наемники рф (2105) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Перемирие существует только в тупой башке осла...и более нигде..
показать весь комментарий
28.07.2021 09:15 Ответить
+36
Зато перемирие существует для дурака клована и его папочки д'ерьмака
показать весь комментарий
28.07.2021 09:15 Ответить
+25
а де ж гівнокомандувач? нові штрафи для бійців видумує? аж зник з ефіру біднесенький
показать весь комментарий
28.07.2021 09:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато перемирие существует для дурака клована и его папочки д'ерьмака
показать весь комментарий
28.07.2021 09:15 Ответить
папочка там Коломойский . а Ермак это гувернантка приставленная в Вовану что бы не баловался
показать весь комментарий
28.07.2021 09:27 Ответить
Только гувернатка кремлевская, а не папочкина. Папочкп запроданець оказался
показать весь комментарий
28.07.2021 09:33 Ответить
Перемирие существует только в тупой башке осла...и более нигде..
показать весь комментарий
28.07.2021 09:15 Ответить
а де ж гівнокомандувач? нові штрафи для бійців видумує? аж зник з ефіру біднесенький
показать весь комментарий
28.07.2021 09:16 Ответить
Ищут пожарные, ищет милиция...
показать весь комментарий
28.07.2021 10:22 Ответить
Бубочка говорит-шо есть, перемирие. Его надо слушацца, нам же говорили шо он-"молодые лица".
показать весь комментарий
28.07.2021 09:17 Ответить
Не вміють вони в очко зазирати ,тому і не бачат!!!)))
показать весь комментарий
28.07.2021 09:19 Ответить
Спитайте у Гавнокомандувача !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
показать весь комментарий
28.07.2021 09:18 Ответить
Все в отпусках, даже ТКГ. Остался один новенький в ОП, видимо с большими запасами дури. Вчера заявил что Украина готова прекратить огонь....
показать весь комментарий
28.07.2021 09:23 Ответить
с Банковой виднее есть перемирие или нет
показать весь комментарий
28.07.2021 09:29 Ответить
Особенно видно перемирие под коксом
показать весь комментарий
28.07.2021 09:35 Ответить
Смысла в этих обстрелах нет. Ну убили, ранили пару-тройку хохлов, получили ответку, пошли штаны постирали и шо, что дальше. Если они перестанут стрелять то о них все забудут? Или если на ДонбаССе все затихнет, то цивилизация займется Крымом? Это нежелательно кремлевским рашенфашистам.
показать весь комментарий
28.07.2021 09:30 Ответить
"...ну убілі пару тройку хохлов...."? Ти хто уїбень ************? Хайло захлопнув і за парєбрік, срань мацкальська.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:21 Ответить
хаотичные выстрелы, если бы я был Путиным = подготовка, типо - ах оставьте, террористы стрелять не умеют. - а потом завез бы упр. мины и прочее и по разведанным позициям бахнул бы, а потом - Арматы пойдут
показать весь комментарий
28.07.2021 09:30 Ответить
картинка не прошла - арматка заглохла, все же помнят как ржали над этими тварями - хотели 2000 шт. этого говна дать боевикам Шойгу, но дали 5 картонных коробочек на парад позора совка, да и то как всегда обосрались
показать весь комментарий
28.07.2021 09:32 Ответить
Нет и никогда и небыло патриота зеленского. Это малороское чмо уже забыло про украинский Крым, и он с радостью договорился б с куйлом про спецстатус даунбасса по формуле штанмаера. Но проблема в том что агрессивное меньшинство и ВСУ мешают ему реализовать планы дерьмака-козака по полной капитуляции Украины. Поэтому два года он успешно продвигает деморализацию армии и разложения ее изнутри, запрещает оборонятся воинам и бить на предотвращение потерь.
показать весь комментарий
28.07.2021 09:46 Ответить
Зато зелена ******* до серпня по відпустках. КАКАЯ РАЗНИЦА ПАДАЖДЕТ
показать весь комментарий
28.07.2021 09:46 Ответить
24-та ОМБр своїм звітом портить всю репутацію Миролюбця і Миротворця за рахунок чужих життів Косоворотки Гундосовича. Всім було сказано перестати стріляти і дивитися в очі терористу і там бачити мир, щоб США і ФРН підписали документ про добудову "Північного потоку 2", а надалі і зняти санкції з Росії. А ще не просто так Косовороткою були підписані положення про формулу "Штаймайєра", яка нас зобов'язує в Конституцію внести зміни про "особливий статус даунбаса". Бачите як класно, воювали, воювали, а перемогли терористи без війни, просто одним підписом і "виконанням" ними пункту 1 "мінських" - не срріляють, тиша є? От і все, як кажуть німці енде!
показать весь комментарий
28.07.2021 10:03 Ответить
При Пороху такі батареї, що заїхали поза межі місць дислокації, знищувались на випередження.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:15 Ответить
головне для Фюрера, отця-учОного і мами Рими та його ж ОПи, що масовані артобстріли не долітають до кривороженого сируна, а отже у порожній голові і надалі мир, а ті всі обстріли - то все войовничі порохоботи нагнітають..
тобто 43річний карапуз впевнено йде до своєї особИстої мети, хоча лисіючу вже голівку досі не тримає..
спасібА 73%лохторату за відсутність Головнокомандувача та наявність нових лІц-дебілів серед Иліти
показать весь комментарий
28.07.2021 10:20 Ответить
А давайте угадаем, кому в Украине эта информация похер В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
показать весь комментарий
28.07.2021 10:45 Ответить
А Вовочка старается другому Вольдемару кое-куда заглянуть
показать весь комментарий
28.07.2021 11:36 Ответить
Не друху, а командованию.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:50 Ответить
А мы сколько в ответ?
показать весь комментарий
28.07.2021 11:47 Ответить
охо-хо... Не спиться препізденту, все про нарід думає: як там солдати, лікарі, вчителі, бізнесмени, фермери, діти, пенсіонери... ОХО-ХО...
показать весь комментарий
28.07.2021 11:58 Ответить
какие сепары уроды, надо какой-то центр контрпропаганды создать, что б все это знали и видели, особенно раненых гражданских...
показать весь комментарий
28.07.2021 13:03 Ответить
Тобто виходить, що так зване перемир'я, то фактично була просто маленька капітуляція. Бо дозволили ворогу укріпитись на нашій території. Звичайно менше солдатів загинуло, але коли б взагалі здалися, то ніхто б не загинув узагалі, просто усі стали б рабами РФ. Декого правда виселили б до Сибіру, декого б загеноцидили але то дрібниці. 41% - то такий же народ, як і в РФ, вони б не помітили різниці.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:14 Ответить
 
 