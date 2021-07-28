Помощь Украине в борьбе с РФ является национальным интересом Польши, - вице-маршалок Сейма Госевская

Вице-маршалок Сейма Малгожата Госевская считает, что Польша должна поддерживать Украину в ее борьбе с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

Госевская обратила внимание, что хоть война идет за более чем тысячи километров от Польши, но она может "просто приблизиться" к Польше.

"Российская Федерация в этой сфере не имеет тормозов, это государство, к сожалению, настроено на такие действия; ищет успехов перед приближающимися выборами", - подчеркнула она.

По ее словам, Украина не может остаться с этим один на один, а помощь ей - является национальным интересом Польши.

Госевская заявила, что наиболее вероятной угрозой для Польши со стороны России является завершение газопровода "Северный поток - 2". Она отметила, что речь идет об энергетической безопасности и страны Центрально-Восточной Европы "должны делиться этой безопасностью".

Кроме того, она добавила, что Украина и другие государства региона чувствуют себя обманутыми из-за соглашения США с Германией в деле завершения строительства "Северного потока - 2".

