Помощь Украине в борьбе с РФ является национальным интересом Польши, - вице-маршалок Сейма Госевская

Вице-маршалок Сейма Малгожата Госевская считает, что Польша должна поддерживать Украину в ее борьбе с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

Госевская обратила внимание, что хоть война идет за более чем тысячи километров от Польши, но она может "просто приблизиться" к Польше.

"Российская Федерация в этой сфере не имеет тормозов, это государство, к сожалению, настроено на такие действия; ищет успехов перед приближающимися выборами", - подчеркнула она.

По ее словам, Украина не может остаться с этим один на один, а помощь ей - является национальным интересом Польши.

Госевская заявила, что наиболее вероятной угрозой для Польши со стороны России является завершение газопровода "Северный поток - 2". Она отметила, что речь идет об энергетической безопасности и страны Центрально-Восточной Европы "должны делиться этой безопасностью".

Кроме того, она добавила, что Украина и другие государства региона чувствуют себя обманутыми из-за соглашения США с Германией в деле завершения строительства "Северного потока - 2".

+4
Дякуємо браття 🇺🇦🤝🇵🇱!
28.07.2021 09:52 Ответить
+2
Пани Госевська,как насчёт создания что-то вроде среднеевропейского оборонительного блока,раз старый сломался ?
28.07.2021 09:48 Ответить
+2
28.07.2021 10:08 Ответить
Пани Госевська,как насчёт создания что-то вроде среднеевропейского оборонительного блока,раз старый сломался ?
28.07.2021 09:48 Ответить
Дякуємо браття 🇺🇦🤝🇵🇱!
28.07.2021 09:52 Ответить
Хватит хрюкать обо всем и ни о чем. Границы открыли для украинский туристов уже 16 стран.
Кроме Польши. Она откроет последней. Если откроет.
28.07.2021 09:56 Ответить
28.07.2021 10:08 Ответить
ти русскій? до чого тут туристи?
28.07.2021 11:01 Ответить
Виктор Хведорович, вы тупой, мы уже знаем. Речь о том, что все страны открыли границы для украинских граждан, а Польша нет. Но хрюкает "о поддержке" она громче всех.
28.07.2021 14:43 Ответить
Польша могла бы многое, но местным бандитам типа зеленского, охметова, итд
Это не понравится, например просто упростить предоставление баковских услуг,
Всё бабло из говнопривата и говноощяда улетучилось бы
28.07.2021 10:28 Ответить
Добрі слова.. подоба мені ся пані
28.07.2021 10:40 Ответить
вот то ли дело кацапня крепостная - по Сириям да Донбассам кишками пораскинуть - там мотивация железная - мядаль..
28.07.2021 12:02 Ответить
союзники у нарасии ???
это,kurwa,что-то новенькое..
28.07.2021 12:53 Ответить
Поляки прекрасно понимают что если Украина проиграет то уйло возьмётся за поляков и убивать уже буду их .
28.07.2021 13:05 Ответить
ага, против американцев))
28.07.2021 18:42 Ответить
 
 