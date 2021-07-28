РУС
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины не только из-за его сложных отношений с Министерством обороны.

Об этом 27 июля заявил "Фокусу" советник главы Офиса Президента (ОП) Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"В случае с заменой главнокомандующего один из ключевых мотивов – необходимость стопроцентного взаимопонимания между руководством Вооруженных сил и Министерства обороны. Но это далеко не ключевой и точно не единственный мотив. Должны быть усиления направления по подготовке и реализации гособоронзаказа, модернизации армии, обеспечения военных – их профессиональной и социальной перспективы. То есть ситуация комплексная и ее не стоит сводить к какой-то одной личностной причине", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Советник главы ОП назвал Хомчака патриотом и профессионалом, который "четко понимает потребности национальной обороны и точно соответствовал занимаемой должности все годы пребывания на ней". При этом он связал увольнение Хомчака с поручениями Зеленского.

"Очевидно, что поставленные президентом задачи не исполнялись так эффективно, как Владимир Зеленский на это рассчитывает. Все, что касается сферы обороны и сектора безопасности, должно обеспечиваться на сто процентов – это приоритет президента. Теперь, после комплексных кадровых перемен, ожидаем более активной работы и в армии, и в Министерстве обороны, и в структурах сектора безопасности", – заявил Подоляк.

27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.

Зеленский Владимир оборона увольнение Хомчак Руслан Подоляк Михаил
У завхоза Елдака есть советник?
Там советник на советнике сидит и собственные воровайки организует,одна большая ОПГ. Вовочку так скаать презентуют.
есть ли советники у самого советника Подоляка ?
У завхоза Елдака есть советник?
есть ли советники у самого советника Подоляка ?
Там советник на советнике сидит и собственные воровайки организует,одна большая ОПГ. Вовочку так скаать презентуют.
Головне питання ведення війни це наявність резервів, яких нам не вистачило під час оборони Дебальцево. Просто закінчились оперативні резерви біля лінії фронту і Генштаб не зміг вчасно перекинути додаткові військові підрозділи к Дебальцево і ми програли битву за Дебальцево! Головне завдання нового НачГенштабу щоб в нас завжди вистачало резервів, зброї, боєкомплекту та медичної допомоги для ведення війни з ворогом! А для цього потрібно ввести Воєнний стан і радикально збільшити граничну чисельність військовослужбовців ЗСУ до 400-600 тис. осіб, щоб під час наступу путіна не збирати депутатів, які розбіжаться по Мальдівам і заховаються як щури!
28.07.2021 18:49
Вот так дела в 🤢🤡🎪💩клоунарии!!! Даже секретуту «скомороха» нужен советник ? « Спасибо» зебанутым 73% всех мастей
28.07.2021 09:58
показать весь комментарий
у нас эффективного главнокомандующего нет!!
28.07.2021 09:48
А как рассчитывал Зеленский? У него после кокса набор случайных мыслей, если это можно назвать мыслью
28.07.2021 09:49
Советник Ермака об увольнении Хомчака

Баба Валя, уборщица кабинета Людендорфа

- Он окурки бросает окуренніми, у меня все губы как у бегемота докуривать.
Вероятно шо он английский чорт, вот и мой внук так же говорит, будущий, ему еще 4 месяца всего осталось до крика : Людендорф - швайн!
28.07.2021 09:49
а он вообще умеет "рассчитывать"?
28.07.2021 09:50
28.07.2021 09:50
28.07.2021 09:50
Яку битву виграв зєлєнський?
28.07.2021 09:55
Та которая по горлу.
28.07.2021 09:59
Великая битва с шаурмой, шашлычное сражение
28.07.2021 10:00
битву за квартал 95
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 5524
28.07.2021 10:03
Комплекс Наполеона.
28.07.2021 10:38
28.07.2021 17:06
Совун Хомчака... а вы бы не хотел с Шапошником побазарить? щас туалетную бумагу поднесу, но вот почему не хоти.те?(затыкает нос носовым платком)
28.07.2021 09:53
https://twitter.com/Magellan_Fernan @Magellan_Fernan

Розкажу як проходять оперативні наради в одному з міських управлінь поліції Донеччини.

Отже, співробітників налаштовують на можливе відрядження до ОРДЛО в кінці року для спільного несення служби з "наротной мяліциєй".
28.07.2021 09:54
Как же так получается , неэффективного Хомчака тут же осёл назначил заместителем секретаря СовБеза ?
28.07.2021 09:56
Советник Завхоза, вместо того, что бы сортировать карандаши и закупать тряпки для пыли решает судьбу Высшего руководства Армии.
28.07.2021 09:57
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3648720.html Річниця «всеосяжного перемир'я» ЗЕленої погані: більше 2 тисяч обстрілів і більше ніж 200 жертв

Одним із найбільших досягнень довгий час у своїх виступах і сам президент, і команда «Слуг народу» називали перемир'я у зоні проведення ООС, яке розпочалося 27 липня 2020 року.
Однак СММ ОБСЄ постійно фіксує обстріли та вибухи.
Так, у вересні 2020 року президент https://www.youtube.com/watch?v=wXGRzDQFX7g&t=1288s заявив : «Ви всі в принципі деталі знаєте. 42 дні була тиша».
Це - неправда.
Лише за перший місяць «перемир'я», ОБСЄ https://www.osce.org/files/2020-08-30-31%20Daily%20Report_UKR.pdf зафіксувала 830 порушень режиму тиші.
Станом на https://www.osce.org/files/2021-05-18%20Daily%20Report_UKR.pdf?itok=69435 18 травня 2021 СММ ОБСЄ зафіксувала щонайменше 28,5 тис. порушень режиму тиші від початку «перемир'я».
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 9386

27 липня 2020 року, на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний (!) режим припинення вогню.
Його порушили в перші півгодини - було обстріляно позиції українських військових поблизу Водяного та Північного.
За рік так званого «перемир'я» на Донбасі, було зафіксовано 2 тисячі 186 обстрілів.
Загинули 53 українських військових, 147 зазнали поранень.

Тільки у цьому місяці в зоні ООС було 248 обстрілів.
5 військових загинули, 36 були поранені.
Останнє загострення трапилося буквально вчора.
Сьогодні можна констатувати - перемир'я на Донбасі не було й не має.
Хочу підкреслити, що більшість наших втрат є наслідком домовленостей ТКГ про додаткові заходи для посилення режиму припинення вогню від липня 2020.
Наприклад, візьмемо останній випадок з ураження КСП батальйона. Це сталося внаслідок того, що бойовики продовжують використовувати БПЛА, що постійно знаходяться над нашими позиціями на великій висоті та корегують вогонь, що ведеться за 7-12 кілометрів від наших позицій.
Фактично, окупаційні сили розстрілюють нас з відстані, попри те, що Україна продовжує виконувати ці ганебні додаткові умови.
Результат - це зростання невідворотних втрат.
Відомо, що нещодавно Росія перекинула на Донбас додаткові підрозділи снайперів.
Втім, Банкова спокійно спостерігає за цим, ігноруючи необхідність розгортання контр-снайперських груп та засобів придушення снайперського вогню.
Наслідки ворожих обстрілів не дозволяють казати про перемир'я та якійсь позитивний ефект від нього.
Не можна підміняти папірець про перемир'я реальною відсутністю режиму припинення вогню.
Офіс загнав себе в глухий кут.
І.Фріз
28.07.2021 10:00
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 4601
28.07.2021 10:00
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 2965
28.07.2021 10:00
не та фотка - перед Трампом как эта сущ
блин, Альф, убери 7-ю лапи с монитора то
28.07.2021 10:21 Ответить
Та достали уже если честно с этими рокировками. Что не новость, - уволил, заменил, сменил пост .... И самое главное как правило проросийские чунуши начинают работать. Или бывшие коррупционеры. Я уже начинаю с некоторыми тут соглашается, что клоун работает на эрефию.
28.07.2021 10:03 Ответить
Хохохо, то есть то шо клоун ездил кучу раз кривляться перед пьяными быдлосами на рашке, то его гебня не подвесила на крючок?
нет, не подвесила, шанс 0.111%
а вы тока щас подумал шо - а вдруг наша Зеля - не наша?
28.07.2021 10:19 Ответить
Все, что касается сферы обороны и сектора безопасности, должно обеспечиваться на сто процентов - это приоритет президента. -Впаривает агент ФСБ Козырь о четыреждыуклонисте, буратине Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина.
28.07.2021 10:06 Ответить
через це його перевели в РНБО
28.07.2021 10:06 Ответить
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 8004
28.07.2021 10:07 Ответить
хомчак провалил парад-алле... на каблуках ???
какие ж еще ошибки в работе главнокомандующего ВСУ могут быть от артиста-преЗЕдента??
28.07.2021 10:10 Ответить
Совун Хомчака... а вы бы не хотел с Шапошником побазарить? щас туалетную бумагу поднесу, но вот почему не хоти.те?(затыкает нос носовым платком)

Советник главы ОП назвал Хомчака патриотом и профессионалом, который "четко понимает потребности национальной обороны и точно соответствовал занимаемой должности все годы пребывания на ней". При этом он связал увольнение Хомчака с поручениями Зеленского. Источник: https://censor.net/ru/n3279531

идите на Путина, проФФеси.аналы - без табу
28.07.2021 10:13 Ответить
Не так швидко відступав ?
28.07.2021 10:17 Ответить
та мы уже знаем . синергии не было
28.07.2021 10:22 Ответить
Советник завхоза оп - это конечно авторитет. Хотя советы уборщицы оп - бабы Вали были бы более авторитетней.
28.07.2021 10:23 Ответить
Так членограй его в снбо пристроил, клован хитрыц, купил рейтинг и стебётся с лохов
28.07.2021 10:25 Ответить
Какие могут быть задачи у командующего ВСУ есьи клован приказал прекратить сопротивление? Просто ватник и саботажник таран более подходит кацапской агентуре в ОП.
28.07.2021 10:34 Ответить
Видно Хомчак не так ефективно ровалював Армію, як Б/Таран- не виправдав надій презервадента
28.07.2021 10:35 Ответить
Паркетные генералы не смогли даже эффективно отступать, как этого хотел Зе, щас он перетасует своих совков, спешить некуда.
28.07.2021 10:37 Ответить
Радник Єрмака про звільнення Хомчака: Поставлені завдання не виконувалися так ефективно, як розраховував Зеленський - Цензор.НЕТ 2967
28.07.2021 11:11 Ответить
как бы этим офицерам еще чего не сделали. Театр абсурда шоу гоу он.
28.07.2021 11:40 Ответить
Смыслил бы хоть что-нибудь ваш зеленский в упомянутых "задачах"! Как говорила моя покойная бабушка: він розбирається, як свиня в апельсинах. И почему-то непонимающих часто сравнивала с ТУРКАМИ! Почему??? Она уже не ответит, может, у кого-то есть версии?
28.07.2021 11:29 Ответить
Хомчак хомячил больше нормы и мало приносил, т.е. - Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский.
28.07.2021 11:37 Ответить
Слишком медленно грабил армию?
28.07.2021 11:38 Ответить
"...не эффективно..." - отвод войск, приказ о запрете огня (даже ответного), наказания за открытие огня, отсутствие повышения окладов, прекращение ведения разведки даже дронами... Куда уж эффективнее.
28.07.2021 11:40 Ответить
Была задача обеспечить проход зеленых человечков на танках без опознавательных знаков до Киева в августе 2021. Хомчак не справился.
28.07.2021 12:28 Ответить
"Поставлені завдання не виконувалися так ефективно, як розраховував Зеленський", це як - хлопці опираються обстрілами з мінометів та артсистем та відповідають автоматами та кулеметами, потрібно просто підняти руки?
28.07.2021 12:28 Ответить
Теперь он эффективно будет работать в СНБО
28.07.2021 13:19 Ответить
советуй как толчек чистить
28.07.2021 13:19 Ответить
Гнила зеленява пісюнота!
Не давали тобі з Тараном навіть ті 3 копійки, що виділяли на бюджет ЗСУ розікрасти?
28.07.2021 13:56 Ответить
 
 