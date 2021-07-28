Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины не только из-за его сложных отношений с Министерством обороны.
Об этом 27 июля заявил "Фокусу" советник главы Офиса Президента (ОП) Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"В случае с заменой главнокомандующего один из ключевых мотивов – необходимость стопроцентного взаимопонимания между руководством Вооруженных сил и Министерства обороны. Но это далеко не ключевой и точно не единственный мотив. Должны быть усиления направления по подготовке и реализации гособоронзаказа, модернизации армии, обеспечения военных – их профессиональной и социальной перспективы. То есть ситуация комплексная и ее не стоит сводить к какой-то одной личностной причине", – сказал он.
Советник главы ОП назвал Хомчака патриотом и профессионалом, который "четко понимает потребности национальной обороны и точно соответствовал занимаемой должности все годы пребывания на ней". При этом он связал увольнение Хомчака с поручениями Зеленского.
"Очевидно, что поставленные президентом задачи не исполнялись так эффективно, как Владимир Зеленский на это рассчитывает. Все, что касается сферы обороны и сектора безопасности, должно обеспечиваться на сто процентов – это приоритет президента. Теперь, после комплексных кадровых перемен, ожидаем более активной работы и в армии, и в Министерстве обороны, и в структурах сектора безопасности", – заявил Подоляк.
27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.
Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.
Розкажу як проходять оперативні наради в одному з міських управлінь поліції Донеччини.
Отже, співробітників налаштовують на можливе відрядження до ОРДЛО в кінці року для спільного несення служби з "наротной мяліциєй".
Одним із найбільших досягнень довгий час у своїх виступах і сам президент, і команда «Слуг народу» називали перемир'я у зоні проведення ООС, яке розпочалося 27 липня 2020 року.
Однак СММ ОБСЄ постійно фіксує обстріли та вибухи.
Так, у вересні 2020 року президент https://www.youtube.com/watch?v=wXGRzDQFX7g&t=1288s заявив : «Ви всі в принципі деталі знаєте. 42 дні була тиша».
Це - неправда.
Лише за перший місяць «перемир'я», ОБСЄ https://www.osce.org/files/2020-08-30-31%20Daily%20Report_UKR.pdf зафіксувала 830 порушень режиму тиші.
Станом на https://www.osce.org/files/2021-05-18%20Daily%20Report_UKR.pdf?itok=69435 18 травня 2021 СММ ОБСЄ зафіксувала щонайменше 28,5 тис. порушень режиму тиші від початку «перемир'я».
27 липня 2020 року, на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний (!) режим припинення вогню.
Його порушили в перші півгодини - було обстріляно позиції українських військових поблизу Водяного та Північного.
За рік так званого «перемир'я» на Донбасі, було зафіксовано 2 тисячі 186 обстрілів.
Загинули 53 українських військових, 147 зазнали поранень.
Тільки у цьому місяці в зоні ООС було 248 обстрілів.
5 військових загинули, 36 були поранені.
Останнє загострення трапилося буквально вчора.
Сьогодні можна констатувати - перемир'я на Донбасі не було й не має.
Хочу підкреслити, що більшість наших втрат є наслідком домовленостей ТКГ про додаткові заходи для посилення режиму припинення вогню від липня 2020.
Наприклад, візьмемо останній випадок з ураження КСП батальйона. Це сталося внаслідок того, що бойовики продовжують використовувати БПЛА, що постійно знаходяться над нашими позиціями на великій висоті та корегують вогонь, що ведеться за 7-12 кілометрів від наших позицій.
Фактично, окупаційні сили розстрілюють нас з відстані, попри те, що Україна продовжує виконувати ці ганебні додаткові умови.
Результат - це зростання невідворотних втрат.
Відомо, що нещодавно Росія перекинула на Донбас додаткові підрозділи снайперів.
Втім, Банкова спокійно спостерігає за цим, ігноруючи необхідність розгортання контр-снайперських груп та засобів придушення снайперського вогню.
Наслідки ворожих обстрілів не дозволяють казати про перемир'я та якійсь позитивний ефект від нього.
Не можна підміняти папірець про перемир'я реальною відсутністю режиму припинення вогню.
Офіс загнав себе в глухий кут.
І.Фріз
