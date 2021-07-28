Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины не только из-за его сложных отношений с Министерством обороны.

Об этом 27 июля заявил "Фокусу" советник главы Офиса Президента (ОП) Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"В случае с заменой главнокомандующего один из ключевых мотивов – необходимость стопроцентного взаимопонимания между руководством Вооруженных сил и Министерства обороны. Но это далеко не ключевой и точно не единственный мотив. Должны быть усиления направления по подготовке и реализации гособоронзаказа, модернизации армии, обеспечения военных – их профессиональной и социальной перспективы. То есть ситуация комплексная и ее не стоит сводить к какой-то одной личностной причине", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Советник главы ОП назвал Хомчака патриотом и профессионалом, который "четко понимает потребности национальной обороны и точно соответствовал занимаемой должности все годы пребывания на ней". При этом он связал увольнение Хомчака с поручениями Зеленского.



"Очевидно, что поставленные президентом задачи не исполнялись так эффективно, как Владимир Зеленский на это рассчитывает. Все, что касается сферы обороны и сектора безопасности, должно обеспечиваться на сто процентов – это приоритет президента. Теперь, после комплексных кадровых перемен, ожидаем более активной работы и в армии, и в Министерстве обороны, и в структурах сектора безопасности", – заявил Подоляк.

27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.