Увезли на коляске: потенциальной сопернице Свитолиной на Олимпиаде стало плохо после первого сета. ФОТО

В четвертьфинале теннисного турнира Олимпийских Игр испанка Паула Бадоса не сумела завершить матч против Маркеты Вондроушовой, ей стало плохо после первого сета и теннисистка отказалась от дальнейшей борьбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ.

29-я ракетка мира из-за проблем со здоровьем не смогла продолжить поединок против Маркеты Вондрушовой после проигранного первого сета со счетом 3:6.



Фото: sport.ua

Паула не смогла самостоятельно покинуть пределы корта, поэтому ее увезли на коляске.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy — José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

Ранее многие теннисисты высказывали претензии из-за того, что в Токио им приходится играть в очень жаркую погоду.

В матче Бадоса — Вондрушова определялась соперница украинки Элины Свитолиной в полуфинале турнира. Таким образом, 6-я ракетка мира за выход в финал поборется с чешкой.

Как сообщалось ранее, Свитолина в своем четвертьфинале в двух сетах обыграла Камилу Джорджи из Италии.