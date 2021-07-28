РУС
Увезли на коляске: потенциальной сопернице Свитолиной на Олимпиаде стало плохо после первого сета. ФОТО

В четвертьфинале теннисного турнира Олимпийских Игр испанка Паула Бадоса не сумела завершить матч против Маркеты Вондроушовой, ей стало плохо после первого сета и теннисистка отказалась от дальнейшей борьбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ.

29-я ракетка мира из-за проблем со здоровьем не смогла продолжить поединок против Маркеты Вондрушовой после проигранного первого сета со счетом 3:6.

Увезли на коляске: потенциальной сопернице Свитолиной на Олимпиаде стало плохо после первого сета 01
Фото: sport.ua

Паула не смогла самостоятельно покинуть пределы корта, поэтому ее увезли на коляске.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy

— José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

Ранее многие теннисисты высказывали претензии из-за того, что в Токио им приходится играть в очень жаркую погоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свитолина победила итальянку Джорджи и впервые вышла в полуфинал Олимпиады

В матче Бадоса — Вондрушова определялась соперница украинки Элины Свитолиной в полуфинале турнира. Таким образом, 6-я ракетка мира за выход в финал поборется с чешкой.

Как сообщалось ранее, Свитолина в своем четвертьфинале в двух сетах обыграла Камилу Джорджи из Италии.

+14
По правилах гри , через кожні 2 гейми тенісисти міняються місцями . .
28.07.2021 10:34 Ответить
+13
Бедняжка...
28.07.2021 10:15 Ответить
+12
Ну так пий менше! Що заважає?
28.07.2021 10:38 Ответить
Бедняжка...
28.07.2021 10:15 Ответить
Пить надо меньше?
28.07.2021 10:16 Ответить
Ну так пий менше! Що заважає?
28.07.2021 10:38 Ответить
а он с телевизором разговаривал
28.07.2021 11:03 Ответить
он пропустил приём таблеток
28.07.2021 11:51 Ответить
в японии нет 40 градусной жары,а 29 это нормально.
28.07.2021 10:20 Ответить
Там дело не в цельсиях, а насколько эта жара комфортно переносится для тех же европейцев. Думаю, из-за высокой влажности, как для наших широт - это будет ад.
28.07.2021 10:28 Ответить
У Сінгапурі вологість вища, як й температура, але там цілком нормально.
28.07.2021 13:29 Ответить
Вчера обратил внимание. Свитолина стоит на адской жаре а гречанка в тени на корте, это нечестный поединок, японцы загоняют нельзя на адской жаре сиавить рекорды, можно в пик жары и не соревноваться
28.07.2021 10:25 Ответить
По правилах гри , через кожні 2 гейми тенісисти міняються місцями . .
28.07.2021 10:34 Ответить
В курсе, так и знал что какой нибудь "внимательный допысувач" заметит про 2 гейма) Это называется "стереотипное мышление". Домашнее задание автору и 8 "алешкам", которые его лайкнули, подумать почему мое замечание про жару на Олимпиаде реально актуально, несмотря на 2 гейма))
28.07.2021 11:55 Ответить
Хіба Світоліна ще українка? Вона ж вже якась там Мафозо...чи Матозо...
28.07.2021 11:03 Ответить
Вийшла заміж за француза, а дочка фуйла переспавши з голандцем перестала бути москалькою?
28.07.2021 11:48 Ответить
Змінити призвище не означає зміну громадянства!
28.07.2021 13:59 Ответить
 
 