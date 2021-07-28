В квартире главреда The Insider в Москве проходит обыск: журналисты расследовали фейки ГРУ РФ о сбитом на Донбассе Boeing рейса MH17

Полиция Москвы пришла домой к главному редактору издания The Insider Роману Доброхотову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

"Видимо у меня обыск. Стучится полиция", — написал он в своем твиттере. К нему выехала адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко.

По словам журналиста The Insider Сергея Ежова, 28 июля Доброхотов собирался улететь из России.

Как пишет само издание, поводом к обыску у Доброхотова могло стать дело о клевете, возбужденное в апреле по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Ранее The Insider сообщал, что этот журналист сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing на Донбассе.

Источник РИА Новости подтвердил, что обыски связаны с делом о клевете. Также агентство опубликовало фото и видео обысков в квартире у Доброхотова.

Издание The Insider основано в 2013 году, оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее известных расследований издания — выпущенные совместно с группой Bellingcat материалы о причастности России к крушению малайзийского "Боинга" над Донбассом, а также об отравлении Алексея Навального.

23 июля Минюст РФ внес The Insider в реестр СМИ — "иноагентов". Тогда Доброхотов заявлял, что The Insider продолжит свою работу в обычном режиме и не будет подчиняться российскому законодательству, поскольку зарегистрировано в Латвии.







Фото: РИА "Новости"

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.