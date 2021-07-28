РУС
Новости
В квартире главреда The Insider в Москве проходит обыск: журналисты расследовали фейки ГРУ РФ о сбитом на Донбассе Boeing рейса MH17

Полиция Москвы пришла домой к главному редактору издания The Insider Роману Доброхотову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

"Видимо у меня обыск. Стучится полиция", — написал он в своем твиттере. К нему выехала адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко.

По словам журналиста The Insider Сергея Ежова, 28 июля Доброхотов собирался улететь из России.

Как пишет само издание, поводом к обыску у Доброхотова могло стать дело о клевете, возбужденное в апреле по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Ранее The Insider сообщал, что этот журналист сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing на Донбассе. 

Источник РИА Новости подтвердил, что обыски связаны с делом о клевете. Также агентство опубликовало фото и видео обысков в квартире у Доброхотова.

Издание The Insider основано в 2013 году, оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее известных расследований издания — выпущенные совместно с группой Bellingcat материалы о причастности России к крушению малайзийского "Боинга" над Донбассом, а также об отравлении Алексея Навального.

23 июля Минюст РФ внес The Insider в реестр СМИ — "иноагентов". Тогда Доброхотов заявлял, что The Insider продолжит свою работу в обычном режиме и не будет подчиняться российскому законодательству, поскольку зарегистрировано в Латвии.

В квартире главреда The Insider в Москве проходит обыск: журналисты расследовали фейки ГРУ РФ о сбитом на Донбассе Boeing рейса MH17 01
В квартире главреда The Insider в Москве проходит обыск: журналисты расследовали фейки ГРУ РФ о сбитом на Донбассе Boeing рейса MH17 02
В квартире главреда The Insider в Москве проходит обыск: журналисты расследовали фейки ГРУ РФ о сбитом на Донбассе Boeing рейса MH17 03
Фото: РИА "Новости"

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также читайте: Украина в ОБСЕ: Признание своей ответственности за сбитый рейс МН17 все еще остается обязанностью России

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

+10
настоящий гимн Рашки Федерашки

Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!

От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!

Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!

Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
28.07.2021 11:04 Ответить
+6
"Видимо у меня обыск. Стучится полиция", - написал он в своем твиттере. К нему выехала адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко."

Никакая правозащитница не поможет при путинском "правосудии" - пока не поздно, двигать нужно с Московии - очень срочно и очень быстро, и просить у ЕС или США политического убежища
28.07.2021 11:10 Ответить
+5
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Террористами Рашки был сбит, боевиками Шойгу, военным преступником по приказу военного преступника Путина, с которым лижутся не военные преступники Меркель, Микрон, Байден и взад на 20 лет - все их коллеги по занимаемому месту.

Террористами Рашки был сбит, боевиками Шойгу, военным преступником по приказу военного преступника Путина, с которым лижутся не военные преступники Меркель, Микрон, Байден и взад на 20 лет - все их коллеги по занимаемому месту.
28.07.2021 10:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Следаки:
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=496717
28.07.2021 10:50 Ответить
То ж сказали ж вже що укр. льотчик Волошин збив того Боінга(!) чого копати ?
28.07.2021 10:52 Ответить
там реально в кац. Вики переправили шо Су 25 не на 5 тыщ подниматься мож*д, а на 10.
какие же они.. (и расследователи тоже) уб*гие то?
28.07.2021 10:55 Ответить
даже до 12)) они нашли какого то выжившего из ума старого авиаконструктора, и он подтвердил что может даже до 12000 метров работать))) чтоб наверняка))
28.07.2021 11:52 Ответить
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Террористами Рашки был сбит, боевиками Шойгу, военным преступником по приказу военного преступника Путина, с которым лижутся не военные преступники Меркель, Микрон, Байден и взад на 20 лет - все их коллеги по занимаемому месту.

Террористами Рашки был сбит, боевиками Шойгу, военным преступником по приказу военного преступника Путина, с которым лижутся не военные преступники Меркель, Микрон, Байден и взад на 20 лет - все их коллеги по занимаемому месту.
28.07.2021 10:53 Ответить
28.07.2021 11:04 Ответить
28.07.2021 16:59 Ответить
шукають іспанскава діспєтчєра))
28.07.2021 11:06 Ответить
Незкріпно! По-кацапськи - це коли четверо у військовій формі зайшли до редакції, дістали стовбури і на місці вураганним вогнем розстріляли весь персонал із прибиральницею включно. А членів сімей ворогів народу за Полярне Коло копати уран лопатою і жерти з тієї самої лопати.
28.07.2021 11:10 Ответить
28.07.2021 11:10 Ответить
А у нас разве не к этому идёт?скоро тоже обыски будут проводить за каждый чих кстати обыски в ночное время даже при совке были запрещены после смерти Сталина а сейчас практически постоянно
28.07.2021 11:33 Ответить
Тебя вон бедолагу я смотрю запытали уже,ночью.
28.07.2021 11:47 Ответить
Пропей свою утреннюю порцию боярышника и узбогойся
28.07.2021 12:20 Ответить
полиция московии проводит обыски у главреда сливной помойки фсб the insider, которая сливала инфу о гру рф)))
28.07.2021 13:26 Ответить
Одно удивительно!

Что мусора и чикисты, ппроводившие "обыск" в конце сего действия не насрали на столы хозяев. Как-то без куч картина неполная.
28.07.2021 13:29 Ответить
 
 