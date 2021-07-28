В квартире главреда The Insider в Москве проходит обыск: журналисты расследовали фейки ГРУ РФ о сбитом на Донбассе Boeing рейса MH17
Полиция Москвы пришла домой к главному редактору издания The Insider Роману Доброхотову.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.
"Видимо у меня обыск. Стучится полиция", — написал он в своем твиттере. К нему выехала адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко.
По словам журналиста The Insider Сергея Ежова, 28 июля Доброхотов собирался улететь из России.
Как пишет само издание, поводом к обыску у Доброхотова могло стать дело о клевете, возбужденное в апреле по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Ранее The Insider сообщал, что этот журналист сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing на Донбассе.
Источник РИА Новости подтвердил, что обыски связаны с делом о клевете. Также агентство опубликовало фото и видео обысков в квартире у Доброхотова.
Издание The Insider основано в 2013 году, оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее известных расследований издания — выпущенные совместно с группой Bellingcat материалы о причастности России к крушению малайзийского "Боинга" над Донбассом, а также об отравлении Алексея Навального.
23 июля Минюст РФ внес The Insider в реестр СМИ — "иноагентов". Тогда Доброхотов заявлял, что The Insider продолжит свою работу в обычном режиме и не будет подчиняться российскому законодательству, поскольку зарегистрировано в Латвии.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
какие же они.. (и расследователи тоже) уб*гие то?
Террористами Рашки был сбит, боевиками Шойгу, военным преступником по приказу военного преступника Путина, с которым лижутся не военные преступники Меркель, Микрон, Байден и взад на 20 лет - все их коллеги по занимаемому месту.
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!
От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!
Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!
Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
Никакая правозащитница не поможет при путинском "правосудии" - пока не поздно, двигать нужно с Московии - очень срочно и очень быстро, и просить у ЕС или США политического убежища
Что мусора и чикисты, ппроводившие "обыск" в конце сего действия не насрали на столы хозяев. Как-то без куч картина неполная.