РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5228 посетителей онлайн
Новости
1 973 23

Германия готова к консультациям по "Северному потоку - 2", которые инициировала Украина, - уполномоченный МИД ФРГ Люттенберг

Германия готова к консультациям по "Северному потоку - 2", которые инициировала Украина, - уполномоченный МИД ФРГ Люттенберг

Замглавы Офиса Президент Игорь Жовква встретился с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел ФРГ Маттиасом Люттенбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал Маттиаса Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток - 2", отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы. Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку - 2", которые инициировало наше государство", - говорится в сообщении.

Обсуждая вопрос оккупации Крыма Российской Федерацией, Люттенберг заверил, что ФРГ будет представлена на инаугурационном саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне.

Кроме того, Люттенберг подчеркнул неизменность позиции ФРГ по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он приветствовал усилия, которые прилагает Украина для восстановления мира на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощь Украине в борьбе с РФ является национальным интересом Польши, - вице-маршалок Сейма Госевская

Автор: 

Германия (7289) Северный поток (1464) Жовква Игорь (153)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
как же зелебобики задолбали своей неизлечимой ненавистью к Порошенко...
даже там, где казалось бы, важны интересы всей Украины и ее имидж на международной арене...
показать весь комментарий
28.07.2021 11:30 Ответить
+2
Німеччина офіційно стала на бік росії, коли відмовилась продавати Україні зброю. А північний потік - це другий російсько-німецький фронт проти України. Посол німеччини виправдовуючись пояснила, що «для Німеччини історично Східна Європа - особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде». Але посол відверто лукавить, бо до 2014 року німці активно продавали зброю на парашу, попри війну в Грузії, окупацію Абхазії та Придністров'я в Молдові. Зараз німеччина продає зброю Угорщині, яка належала до східного блоку пострадянських країн та за межі ЄС і НАТО режимам, які беруть участь у регіональних конфліктах і звинувачуються в порушенні прав людини: Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:59 Ответить
+1
Це провина Петра Лексійовича. Замість проводити міцну державну політику щодо збільшення видобутку своїх природних ресурсів газу наприклад, а він вже падав з 2017 року він вирішив погратися в міжнародну дипломатію порушивши одне із правил: " нема вічних друзів, а є партнери за спільними інтересами".
показать весь комментарий
28.07.2021 11:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пізно пити боржомі
показать весь комментарий
28.07.2021 11:02 Ответить
"белым гаспадам" - бєлорусам?
показать весь комментарий
28.07.2021 11:08 Ответить
А кто такие"парашокоботва"? Ты делишь людей по какому- то признаку ? Ст 161 УК Украины знакома?
показать весь комментарий
28.07.2021 11:13 Ответить
"адекватные" в твоём случае , это кто , или какими признаками "адекватности"они обладают. ?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:10 Ответить
Це провина Петра Лексійовича. Замість проводити міцну державну політику щодо збільшення видобутку своїх природних ресурсів газу наприклад, а він вже падав з 2017 року він вирішив погратися в міжнародну дипломатію порушивши одне із правил: " нема вічних друзів, а є партнери за спільними інтересами".
показать весь комментарий
28.07.2021 11:16 Ответить
вот вам косточка..сахарная...трошки обглоданная...но... Германия ваще-то готова к встрече...
Германия готова к консультациям по "Северному потоку - 2", которые инициировала Украина, - уполномоченный МИД ФРГ Люттенберг - Цензор.НЕТ 5990

.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:18 Ответить
как же зелебобики задолбали своей неизлечимой ненавистью к Порошенко...
даже там, где казалось бы, важны интересы всей Украины и ее имидж на международной арене...
показать весь комментарий
28.07.2021 11:30 Ответить
Германія у 1918 році зрадила Україну, пошле на ху і тепер з такими зеленими!тоді Винниченко із Грушевським бачили мир в очах Льоніна, а тепер Зелебенське бачить мир в очах Путіна!
показать весь комментарий
28.07.2021 11:37 Ответить
скоро зустрічатимуться прибиральниці Рейхстагу і ОП
показать весь комментарий
28.07.2021 11:34 Ответить
Может это и действительно хорошо, что трубе труба. Вся ылита Украины только и ждала, как присосаться к трубе кремлядей и сосать из нее бабло. А теперь думать надо, как зарабатывать денгьи для бюджета без трубы. Экономику развивать надо, а не газ сосать. Тоже самое и по безопасности. Армию развивать надо, а не надеется на трубу. Но, это не про эту зеленую власть... Пока Украиной правят "какаяразницы" ничего хорошего не будет.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:36 Ответить
Німеччина офіційно стала на бік росії, коли відмовилась продавати Україні зброю. А північний потік - це другий російсько-німецький фронт проти України. Посол німеччини виправдовуючись пояснила, що «для Німеччини історично Східна Європа - особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде». Але посол відверто лукавить, бо до 2014 року німці активно продавали зброю на парашу, попри війну в Грузії, окупацію Абхазії та Придністров'я в Молдові. Зараз німеччина продає зброю Угорщині, яка належала до східного блоку пострадянських країн та за межі ЄС і НАТО режимам, які беруть участь у регіональних конфліктах і звинувачуються в порушенні прав людини: Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:59 Ответить
Ситуаці цілком прогнозуємаі 100% може мати хроше вирішення для України. Перше. Трбу добудують 100% як би хто не старався укусити себе за зад.. Це не гризня бабусь сусідок це междержавні угоди хоча і з запашком корупціїї і зрадливості. Друге. Україні буде запропоновано якісь приференсії або кошти або щось інше.. І от тут треба не програти і не прострати найкращій умови. Не треба робити вигляд ображеного не треба верешяти , соплі розпускать як хтось у 2005 році . Головне домовитись як на довші і як найбільші для України умови. Хоча звісно отрібні і ті які повинні кричати Зрада чисто для фону і напрвлення в нужному руслі.
І тепер для фанатиків П і виборців З .. в цій ситуації ніхто з них ініхто інший ні чого не зробив би ...лише можа домовитись і бажано на найкрашіх умовах.
показать весь комментарий
28.07.2021 13:10 Ответить
Германия готова...к чему готова?, облачить свое предательство в красивые слова и образы, подобранные лучшими в мире росс пропагандонами. Вот к чему готовп Германия. Штази политики предали и Уераину и весь цивилизованный мир и главное свой народ. Меркель из ща Севпотока 2 войдет в историю как меркантильный и глупый политик.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:30 Ответить
Что дала цивилизации Германия и немцы:
1) уничтожили Римскую империю и погрузили Европу на тысячу лет в мрачное Средневековье
2) кровавую Реформацию в 15 веке
3) Бешенного карлика Маркса и его коммунизм с кровавыми последствиями
4) Человеконенавистническую философию Шопенгауера и Ницше
5) Первую мировую войну с ее газами
6) Май Кампф и Гитлера с его нацизмом, концлагерями и геноцидом народов
7) Пакт Молотова Рибентропа и раздел Европы
8) Германия инициировала Вторую Мировую войну
9) Германия построили СевПоток 2 и прставила мир на грань третьей мировой
Это нация людоедов, прикрывающяася чужим Моцартом и неоднозначным Фаустом
показать весь комментарий
28.07.2021 14:39 Ответить
А у нас хотят сближения и даже вступления в ЕС. Ну не клоуны? Единственное с кем надо сближаеться это США. Все остальные кинут при первой же возможности, либо поглотят как РФ с Китаем.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:21 Ответить
Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала Україна, - уповноважений МЗС ФРН Люттенберг - Цензор.НЕТ 508
показать весь комментарий
29.07.2021 02:00 Ответить
 
 