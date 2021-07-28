Германия готова к консультациям по "Северному потоку - 2", которые инициировала Украина, - уполномоченный МИД ФРГ Люттенберг

Замглавы Офиса Президент Игорь Жовква встретился с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел ФРГ Маттиасом Люттенбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал Маттиаса Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток - 2", отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы. Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку - 2", которые инициировало наше государство", - говорится в сообщении.

Обсуждая вопрос оккупации Крыма Российской Федерацией, Люттенберг заверил, что ФРГ будет представлена на инаугурационном саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне.

Кроме того, Люттенберг подчеркнул неизменность позиции ФРГ по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он приветствовал усилия, которые прилагает Украина для восстановления мира на Донбассе.

